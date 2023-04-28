Росіяни можуть використати нову тактику ракетних ударів, щоб зберегти свої запаси високоточних ракет, - ISW
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Російські війська почали використовувати нову тактику ракетних ударів, щоб ускладнити завдання українським силам ППО виявляти запущені ракети.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, 27 квітня російські сили завдали чотирьох ударів ракетами "Калібр" по Миколаєву. Російські сили наводили ракети, використовуючи різні особливості місцевості, різну висоту пуску та багаторазову зміну траєкторії, щоб утруднити їхнє виявлення українськими засобами ППО.
Міністерство оборони РФ визнало, що було завдано "високоточкового ракетного удару морського базування". Раніше експерти ISW підрахували, що російська ракетна кампанія щодо руйнування єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася і що російські сили, схоже, відмовилися від цієї спроби.
На думку аналітиків, російські сили зберігають здатність відновити свою ракетну кампанію, якщо захочуть, і окупанти можуть використати нову тактику, щоб більшою мірою зберегти свої запаси високоточних ракет.
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Штати - зацікавлені в знищені кацапстана (та взагалі кацапів.👈)
Та шось нажаль ні
Наразі Україна відбивається від монстра, що займає 1/8 суші. Щодня платячи за це непомірну ціну - кров'ю, людськими життями, майбутнім.
В той же час так званим "союзникам" нас дуже жаль, але відмовитися від гешефта з загарбником вони ну ніяк не можуть, і навіть не здатні зробити таку дрібничку, як не допускати до всесвітніх змагань ZпортZменіV-********* з руками по лікоть в крові.
Йшов би ти на хрін, кацапське падло.
Якщо цього не будемо робити - нам кінець.
Почему их не потопят все?