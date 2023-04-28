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обстріл (20911) ракети (2755) ISW (601)

Росіяни можуть використати нову тактику ракетних ударів, щоб зберегти свої запаси високоточних ракет, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети

Російські війська почали використовувати нову тактику ракетних ударів, щоб ускладнити завдання українським силам ППО виявляти запущені ракети.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, 27 квітня російські сили завдали чотирьох ударів ракетами "Калібр" по Миколаєву. Російські сили наводили ракети, використовуючи різні особливості місцевості, різну висоту пуску та багаторазову зміну траєкторії, щоб утруднити їхнє виявлення українськими засобами ППО.

Міністерство оборони РФ визнало, що було завдано "високоточкового ракетного удару морського базування". Раніше експерти ISW підрахували, що російська ракетна кампанія щодо руйнування єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася і що російські сили, схоже, відмовилися від цієї спроби.

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На думку аналітиків, російські сили зберігають здатність відновити свою ракетну кампанію, якщо захочуть, і окупанти можуть використати нову тактику, щоб більшою мірою зберегти свої запаси високоточних ракет.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
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28.04.2023 09:53
+26
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28.04.2023 09:54
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28.04.2023 10:09
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28.04.2023 09:53 Відповісти
щас вот зрада
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28.04.2023 11:21 Відповісти
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28.04.2023 09:54 Відповісти
Те що американці не дозволяють бити по маскві вигадало фсб , і через єрмака вкидують у вуха українцям. 👈
Штати - зацікавлені в знищені кацапстана (та взагалі кацапів.👈)
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28.04.2023 09:59 Відповісти
З радістю віддав би 5, навіть 10 років свого життя, яби це було так.
Та шось нажаль ні
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28.04.2023 10:01 Відповісти
пздун
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28.04.2023 10:26 Відповісти
Даремно ви так думаєте. Американці - дивляться -ЯК, НАСІЛЬКИ (??) Україна реагує на агресію рашки, і виходячи з рішучості (України) дає свою допомогу. Якщо Україна здала свою зброю, території і так далі, то ви б дали допомогу такій країні? Тобто - допомога залежить від рішучості, мотивованості .
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28.04.2023 10:40 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що Україна нерішуча, то покажіть мені тоді, хто рішучий.
Наразі Україна відбивається від монстра, що займає 1/8 суші. Щодня платячи за це непомірну ціну - кров'ю, людськими життями, майбутнім.
В той же час так званим "союзникам" нас дуже жаль, але відмовитися від гешефта з загарбником вони ну ніяк не можуть, і навіть не здатні зробити таку дрібничку, як не допускати до всесвітніх змагань ZпортZменіV-********* з руками по лікоть в крові.
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28.04.2023 10:53 Відповісти
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28.04.2023 10:09 Відповісти
Знаєте, що фігово? Розмовляєш із зебілом, тикаєш носом у факти. Його очі починають наповнюватись жахом, він йорзає. А потім випалює:" Я всерівно за Зе". І ти бачиш, що все зебіл розуміє. І що зебіл захищає не Зелю, а себе: дуже страшно зізнатися собі, що по факту ти - довбой()б...
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28.04.2023 10:22 Відповісти
Найстрашніше що це так і є. Люди готові проїбати країну, лиш би не зізнатися самому собі, що воно лох.
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28.04.2023 10:29 Відповісти
Насправді цю розмову з зебілом краще і не починати бо людина починає поводитися агресивно, скаженіє, краще не починати це може бути шкідливо для власного здоров'я і взагалі, усе що було, є та відбудеться - насправді, усе справедливо, а якщо тобі так не здається то пошукай проблему в собі
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28.04.2023 10:50 Відповісти
Тобто, ракетні обстріли мирняка по ночах - справедливо?
Йшов би ти на хрін, кацапське падло.
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28.04.2023 10:54 Відповісти
підтримую, і додаю ще додаткового імпульсу.
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28.04.2023 11:01 Відповісти
влучно!
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28.04.2023 13:34 Відповісти
Zомбированное пабедобесное быдло должно страдать в ответ, приграничную инфраструктуру ********** надо обстреливать в ответ, постоянно заявляя, это вам за ......Маньяка остановит только возмездие и неминуемая кара.
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28.04.2023 10:08 Відповісти
Слава Яйцесяйному Зеленочолому! Ура!!!!!!!!!

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28.04.2023 10:16 Відповісти
Ох уж эти эксперды, после сегодняшней ночи будут заново писать, мол рашисты забили на свой запас высокоточных и влупили 25 штук в одном залпе. Причем попали в два жилых дома.
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28.04.2023 10:54 Відповісти
Якщо орки змінили тактику ведення обстрілів,то ЗСУ просто зобов'язані реагувати і змінювати свою тактику захисту населення. Про що аналіз? Україна тримається, а значить військові мають голови на плечах. На сьогодні Україна також тримається на плечах ЗСУ
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28.04.2023 10:54 Відповісти
Та не зминылы Валя, проснитесь, сегодня под утро снова был массированный ракетный обстрел до 23-25 штук выпущено. ЭксперДы поторопились оценивая вчерашний пуск 4 по Николаеву и облажались.
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28.04.2023 11:07 Відповісти
Я читала від Залужного дані. Знаю про Умань, Дніпро і Миколаїв. Що пропонуєте? І на що чекаєте? Усе що є в України це Віра в ЗСУ і народ. І ще є в Україні оп,якому віри не має. Наразі наступ буде проводитися під піаркомпанію стриптизерш, фотографів і іншого сміття, яке ви вибрали
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28.04.2023 11:11 Відповісти
Наші просто повинні відправляти таку ж саму кількість у відповідь.

Якщо цього не будемо робити - нам кінець.
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28.04.2023 11:01 Відповісти
Нах#я висвітлювати аналітичні висновки, додаючи цим впевненості ворогові?! Я ніяк не можу зрозуміти. Вважаю,що різного роду "аналітиків" і пиз##ивих журналюг треба приструнити. Війна схожа на шоу "за склом", завдяки цим двом категоріям і ускладнює шлях до перемоги. 😎
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28.04.2023 11:04 Відповісти
В Черном море у РФ относительно небольшое количество кораблей. Есть же ракеты, которые потопили Москву, есть морские дроны, которые провели успешную атаку.
Почему их не потопят все?
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28.04.2023 12:28 Відповісти
 
 