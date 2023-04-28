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Новини За кордоном
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розвідка (3611) Росія (47112)

РФ скасувала "танковий біатлон" через великі втрати техніки та військових на фронті, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,сау,росія,окупанти

Росія була змушена скасувати змагання з "танкового біатлону". Великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри в Росії у 2023 році не відбудуться. Ігри, заявлені як "Військова олімпіада", символізують спробу Росії представити збройні сили основою масової культури. Захід, схожий на фестиваль, також відомий як "танковий біатлон".

За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, скасувала ігри головним чином тому, що побоюється, що у воєнний час цей захід буде сприйнятий як несерйозний. Російські націоналістичні коментатори, у тому числі колишній офіцер розвідки Ігор Гіркін, люто критикували Міністерство оборони Росії у 2022 році.

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбовано тим, що нестача танків, танкістів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичне домінування російської команди в таблиці медалей", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безсмертний полк" скасували, бо Росія боїться показати масштаб втрат, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
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28.04.2023 09:57
+8
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28.04.2023 09:59
+6
Урочисті поховання "героев СВО" не проводять.... Поранених - не "чествують".... "Безсмертний полк" заборонили.... Паради на "побєдобесний день" - скасовують.... Надгроб"я "геройські" на могилах не ставлять.... Танковий біатлон скасували....
Чим гордиться "рассєяніну"?!!! Всі "скрепи" порушили!

- В В ! что будем делать с Днём Пабеды? Вайска все в Украине Техника с баз хранения и заводов идёт туда же! А народ требует "Пабеды"!
- Постройте рядом с фанерным "Рейхстагом" фанерный "Крещатик" И возьмите его штурмом!
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28.04.2023 10:38
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28.04.2023 09:57 Відповісти
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28.04.2023 09:59 Відповісти
Скасували танковий біатлон, чи САУшний біатлон? Чи редактори Цензора не змогли знайти фото танка
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28.04.2023 09:59 Відповісти
не надо відміняти!!! пограйте головою путлера і всіх виродків-касабів!!!
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28.04.2023 10:03 Відповісти
Нехай у квача грають чи у вибивного, там можна не тільки танками..
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28.04.2023 10:04 Відповісти
на лафетах гонки устраивайте и балет по ТВ
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28.04.2023 10:04 Відповісти
Вони просто працюють мішенями для біатлону з Джавелінами
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28.04.2023 10:08 Відповісти
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28.04.2023 10:11 Відповісти
Так а, начеб то, ше не усі Т-34 зняли з постаментів?
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28.04.2023 10:25 Відповісти
Урочисті поховання "героев СВО" не проводять.... Поранених - не "чествують".... "Безсмертний полк" заборонили.... Паради на "побєдобесний день" - скасовують.... Надгроб"я "геройські" на могилах не ставлять.... Танковий біатлон скасували....
Чим гордиться "рассєяніну"?!!! Всі "скрепи" порушили!

- В В ! что будем делать с Днём Пабеды? Вайска все в Украине Техника с баз хранения и заводов идёт туда же! А народ требует "Пабеды"!
- Постройте рядом с фанерным "Рейхстагом" фанерный "Крещатик" И возьмите его штурмом!
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28.04.2023 10:38 Відповісти
ще є на чому побіатлонити
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28.04.2023 10:38 Відповісти
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28.04.2023 10:52 Відповісти
А чого ж , цікаво було б подивитись на біатлон - Т 34 ..
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28.04.2023 10:56 Відповісти
Добіатлонився.
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28.04.2023 11:31 Відповісти
Парад отмены парадов
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28.04.2023 14:05 Відповісти
 
 