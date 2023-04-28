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Умань (220) жертви (1246)

Ракетний удар по Умані: Кількість жертв зросла до 23 осіб, з них 4 дитини. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 23 осіб, з них 4 дитини.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05", - зазначив міністр внутрішнії справ Ігор Клименко.

Пізніше в МВС повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинули 11 громадян. Водночас 9 осіб госпіталізовано.

"На місці трагедії розгорнуто оперативний штаб і намети, де наші громадяни із сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада надасть їм місця для тимчасового притулку. Наразі місцева влада забезпечила усіх продуктами харчування. Окрім того, працює телефон гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні та близькі тих громадян, які проживали у постраждалому будинку", - додав Клименко.

Станом на 12:20 відомо про 12 загиблих. З-під завалів дістали ще одне тіло.

О 12:38 в МВС повідомили, що з-під завалів дістали тіла ще двох осіб. Кількість загиблих зросла до 14.

Станом на 13:30 відомо про 15 загиблих.

За даними ДСНС кількість жертв зросла до 16 осіб.

"Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15.00 кількість жертв зросла до 17, повідомили в МВС.

"З-під завалів дістали ще одну жертву ракетного обстрілу РФ. Станом на 15:00 маємо 17 загиблих. Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні. 

У Нацполіції повідомили, що станом на 16:31 відомо про 19 загиблих. 18 осіб дістали поранення.

Станом на 17:00 у МВС заявили, що з-під завалів дістали ще одне тіло. Кількість жертв зросла до 20.

Також читайте: Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО (оновлено)

Станом на 19:00 під завалами зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Умані було виявлено тіло ще однієї дитини, повідомляє МВС України.

"Кількість загиблих: 23, з них 4 дитини", - зазначено в повідомленні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Мерзенні ублюдочні кацапські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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28.04.2023 10:14
+38
Царство небесне всім загиблим та щирі співчуття родинам,рідні яких постраждали під час звірства росіян.😢🙏
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28.04.2023 10:29
+37
Я не можу собі уявити, що якась нормальна людина з України зможе заговорити про мир чи дружбу між нами та рашистськими ординцями, чи зараз, чи в майбутньому! Якщо таке трапиться , то це буде не людина, а істота чи потвора в самому найганебнішому вигляді. Кацапи, ваш дім - пекло!!
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28.04.2023 11:03
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Мерзенні ублюдочні кацапські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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28.04.2023 10:14 Відповісти
лапотный потомок стукачей и вертухаев-ты мразь по своей врождённой тупости даже не понимаешь что ждёт тебя...
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28.04.2023 11:02 Відповісти
А что ты лапотное ублюдочное вещаешь из вражеской территории а не из радной параши...
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28.04.2023 11:13 Відповісти
Готуйся, кацап.)))
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28.04.2023 11:15 Відповісти
це х*йло запустило свої ракети-сперматозоїди по Україні сьогодні!!! продовжуй його так називати і ракети будуть бомбити Україну ВІЧНО!!! Слова мають силу, тому пукіна треба називати пукін-п*зда!!!!
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28.04.2023 12:31 Відповісти
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28.04.2023 12:49 Відповісти
Кацапские ублюдки-убийцы не будут гореть в аду, ибо они не люди и у них нет души.

Они просто сдохнут и сгниют, как черви или крысы...
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29.04.2023 08:34 Відповісти
***** и шобло это мерзкое подлое - существа...сдохните мрази
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28.04.2023 10:16 Відповісти
там их 140 миллионов...причём х@йло не самое худшее из них,большинству не нравится что он недостаточно жесток.
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28.04.2023 10:20 Відповісти
ну так це ж послідовники гітлера.
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28.04.2023 13:40 Відповісти
УПЦ благословила, московские попы удовлетворены
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28.04.2023 17:07 Відповісти
Умань обстреляла стратегическая авиация? Украина обязана запретить России иметь стратегическую авиацию. Без говорильни международных конференций по разоружению. Своими ракетами и ДРГ. Обстрелял флот? Значит, по аналогии...
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28.04.2023 10:26 Відповісти
Чим?
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28.04.2023 10:36 Відповісти
ДБР повинна арештувати кацапську стратегічну авіацію, вийняти там клістрони з радарів
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28.04.2023 10:40 Відповісти
Тільки не ДБР, а підпорядкований йому Печерський суд...
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28.04.2023 10:50 Відповісти
То може зелю з дэрьмаком, агентів ФСБ?
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28.04.2023 11:21 Відповісти
Чим? Шматками асфальту.
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28.04.2023 12:11 Відповісти
Царство небесне всім загиблим та щирі співчуття родинам,рідні яких постраждали під час звірства росіян.😢🙏
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28.04.2023 10:29 Відповісти
Моя Черкащина, сум, біль, сльози
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28.04.2023 10:49 Відповісти
Примерно же знали время прилёта, может в подвал всё таки спускаться при таких обстрелах. Ладно от с-300 нету времени. Царство всем небесное, берегите себя
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28.04.2023 10:49 Відповісти
Так майже кожен день мінімально по 9 годин на день лунає тривога. Це не можливо цілий день сидіти у бомбосховищах. Нажаль з'являється відчуття, що хай вже бог вирішує: влучить так влучить. Дуже тяжко контролювати вночі.
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28.04.2023 11:01 Відповісти
коли ракети запущені, то зовсім друге. А про це пісало куча тг каналів. Тут потрібно спускаться, час времені
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28.04.2023 11:32 Відповісти
спали люди ночью. Ну какой телеграм в 4 утра??
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28.04.2023 22:06 Відповісти
Я проспала тривогу, а навіть якби почула, до бомбосховища не побігла б. Ні разу не бігала.
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28.04.2023 17:21 Відповісти
Я не можу собі уявити, що якась нормальна людина з України зможе заговорити про мир чи дружбу між нами та рашистськими ординцями, чи зараз, чи в майбутньому! Якщо таке трапиться , то це буде не людина, а істота чи потвора в самому найганебнішому вигляді. Кацапи, ваш дім - пекло!!
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28.04.2023 11:03 Відповісти
Ось почекайте... Ми постаріємо, виросте покоління тіктокерів і какая ранзіц, все забудеться. Після голодомору і репресій пройшло якихось 30-40 років і московіти стали братушками до яких наші вівці по заробіткам їздили. А ті снєсходітєльно хлопали по плечу і називали хохлами. Тіпа в сім'ї не без урода, ну єто же наші младшіє браття. Результат маємо сьогодні. І так буде знову, бо гинуть найкращі, а лишаються в переважній більшості пристосуванці.
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28.04.2023 12:22 Відповісти
+
але відкрию вам великий секрет - поколінню тік-токерів і "каяразніца" вже глибоко на..рати на то що війна, на наше відношення до кацапні і багато чого іншого. Не завтра і через 10 років а вже зараз. Вони як слухали кацапських кумирів типу моргенштейнів так і слухають і для них нічого в цьому плані не помінялось. Їх життя то соцмережі а не реальність
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28.04.2023 13:23 Відповісти
Нажаль так. І винні в цьому в першу чергу батьки, які 100% теж какая разніца. Мій син кацапів ненавидить люто. В садочку в групі хлопчик любив росію і постійно про неї балакав. В результаті його мама прийшла з претензіями що мій син йому носа розбив. На що отримала відповідь, що доки буде любити росію, доки і буде ходити битий. Більше він росію не любить...
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28.04.2023 13:48 Відповісти
Я б смеялся, если б небыло так грустно это (((. сРаися триста лет русифицировла народ, делала маларосов и хахлов, или хотябы "рускаязычных украинцев". Нужно минимум триста лет, что бы отмотать назад результаты той работы. Но нет ни трехсот лет, ни людей, которые готовы на это. Точнее, люди есть но их мало. А что б их стало много, нужно реформу образования проводить. А что б ее провести, нужны люди, а их ...
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28.04.2023 16:17 Відповісти
вам респект за воспитание
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28.04.2023 22:07 Відповісти
Правильний у Вас син.
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29.04.2023 07:11 Відповісти
Мир, как отсутствие боевых действий, возможен и необходим при условии восстановления границ Украины 1991 года. Дружба - НИКОГДА.

Ситуация как в отношениях между Японией и Китаем:

войны нет, есть торгово-экономические отношения, но никакой дружбы никогда не будет после тех ужасающих массовых зверств, которые сотворила Япония против китайцев за 14 лет оккупации и войны в 1931-1945 гг .
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29.04.2023 08:41 Відповісти
Терроризм поразительных масштабов,в этом вся политика кремля, Алеппо показало всю гнилую систему этих убийц
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28.04.2023 11:13 Відповісти
Начиная с Чечни, тем более они типа свои
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28.04.2023 11:33 Відповісти
начиная с 1918 года. как начали тогда масковские выродки кровавую мясорубку, так и не остановились.
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28.04.2023 16:19 Відповісти
росийская федерация не имеет юридического отношения к России или к СССР
Не понятно созданное образование присвоившее себе чужие земли
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28.04.2023 16:48 Відповісти
та не имеет конечно! ведь и масква не масква и на кремле сидят не те же самые выродки, толькон в третьем поколении, ага.
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28.04.2023 17:30 Відповісти
уважаемый Олег К сказал коротко и по существу:

моцковские выродки, исчадия тёмного варварства начали кровавую мясорубку в 1918 году и по сей день её продолжают: убили, замучили неисчислимые миллионы людей, разрушили тысячи городов и сёл.
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29.04.2023 00:56 Відповісти
Озброєні ракетами терористи РФ, які, виконуючи наказ Путіна, безкарно вбили сьогодні вночі в Умані 19 людей, головують в ООН, ще й під офіційним прикриттям держави, якої давно немає!

Може вже час нашому головному партнеру розплющити очі, наважитися і визнати терористів РФ, які зручно влаштувалися в ООН на території США, персонами "нон-грата" та на протязі 24 годин вислати їх за межі США?

Терористи у будівлях ООН у Нью-Йорку - смертельна небезпека не тільки для громадян України, але і для громадян США!
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28.04.2023 16:51 Відповісти
Головному партнеру начхати.

В нього набагато важливіші справи: гендерна пропаганда і зміна статі дітей, блм, типу, кліматична повісточка, запускання мільйонів нелегалів і далі, і т.п.
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29.04.2023 07:13 Відповісти
Загиблим Вічна,та Світла Пам'ять,Рідним та близьким - щирі співчуття,, а ті Падли--вбивці!,(,,,вони ще не бачили,,якою може бути,справжня українська ЛЮТЬ!!!( але нічого---ісчьо нє вєчєр!,((,,
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28.04.2023 11:59 Відповісти
Колись ціх уйобків наші пращури назвали кацапами, але в наш час їх треба вже називати ні кацапи, ні якцапи, а просто як вони і є цапами.
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28.04.2023 14:12 Відповісти
В еврейский район не попали?
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28.04.2023 14:43 Відповісти
кстати да. Не знаю, что там есть из военного в Умани, но если б они попали в могилу этого еврея или вокруг, могу представить реакцию израиля. Хотя нет. Не факт.
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28.04.2023 22:09 Відповісти
Нет, не попали, это другой район , довольно далеко от еврейского квартала.
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29.04.2023 06:44 Відповісти
А як себе почуває чувирло з титулом "Владика Пантелеімон,митрополит Черкаський і Уманський УПЦМП"?,В миру Мишко Луговий з Коломиї. Мабудь ностальгує по тим добрим часам коли тиждень гостював в Кирила Гундяя і той його приймав як дорогого гостя.Навіть літали по просторам Росії. Затаїлося,затихарилося Чмо продажне і чекає коли прийдуть "асвабадітєлі".І спить **** спокійно і твердо незважаючи на горе яке спіткало уманчан з якими живе в одному місці.
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28.04.2023 16:23 Відповісти
Домовились? На коліна станемо, чи на рибалку поїдемо, мо в очі заглянемо, чи посере-дині оман.Злюсь, душа рветься на шмаття.
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28.04.2023 16:46 Відповісти
Це для всіх *******, які молилися у кацапських церквах - Щоб у вашу кожну хату прилетів такий "привіт" від " брать'єв"! І ви, долбойоби, і далі бігаєте до диявола!?
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28.04.2023 17:23 Відповісти
валька стакан десь з Черкащини.
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28.04.2023 17:25 Відповісти
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28.04.2023 21:00 Відповісти
Рашкі плювати на наши сльози.Або мы озброімось та побудуємо війско,або зникнемо фізично."Але тоді те вистачить на дороги."
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28.04.2023 21:13 Відповісти
свинособаки слів немає таких, щоб описати хто ви є, ублюдки ублюдків, які плодять ублюдків, це що ви торите повернеться до вас, скоти
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28.04.2023 21:37 Відповісти
Свиньи и собаки - это вполне мирные и полезные животные. Не следует их оскорблять, используя название этих добрых животных в качестве прозвища для кацапов-живодёров.
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29.04.2023 01:01 Відповісти
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил: "Мы разделяем боль потери невинных жизней и поддерживаем народ Украины в этот трудный час, после российского ракетного удара, в результате которого погибли мирные жители, некоторые из них в Умани, которая имеет особое религиозное и культурное значение для евреев всего мира".
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28.04.2023 22:59 Відповісти
Нехай КОЖЕН мацкаль від малого до старого опиниться у пеклі ще при житті
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29.04.2023 06:39 Відповісти
 
 