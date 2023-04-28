Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус
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У середині року розпочнеться постачання Збройним Силам України кількох десятків танків Leopard застарілої версії 1А5
Про це стало заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус іспанському виданню La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
Пісторіус зазначив, що у березні Берлін передав Україні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, "а також інші пакети [військової допомоги], такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси".
За його словами, Німеччині разом із партнерами "в результаті вдалося забезпечити бригаду".
"Постачання основних бойових танків Leopard 1A5 тільки почалося. Тільки на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 Leopard 1 почнеться в середині року", – сказав Пісторіус.
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Втім і за це вдячні. Бо як казав Черчиль: "Є речі гірші, ніж воювати із союзниками - наприклад воювати без них"
Факт в том, что 105мм не пробивает лобовую броню Т90 и Т72, поэтому Leopard застарілої версії 1А5 можно рассматривать в качестве БМП. Но надо на башню ещё пару пулеметов поставить
Возможно вам будет удивительно это слышать, но танки с танками встречаются довольно редко, в первую очередь они оказывают поддержку пехоте и соответственно сталкиваются в основном с пехотой и лёгкой бронетехникой.
подкалиберный снаряд DM23/ М111 Хец 6 (образца 78 года) - это еще первая немецко-израильская разработка ОБПС (вольфрам), пробивает лобовое бронирование Т-72А на дистанции 1.5 км из штатной пушки L7A3. Это опыт израильской войны.
Потом были следующие итерации БОПС - DM33/ M413 Хец 7 (84 год) и
DM63/ М426 Хец 10 (90-е годы).
И даже если леопард-1 и столкнется на поле боя с кацотанком, то он его расстреляет еще задолго до того, как Т-90/Т72 сблизится на дистанцию своего прицельного выстрела.
Вот про это я и говорю - Leopard застарілої версії 1А5 можно рассматривать в качестве БМП. Но надо на башню ещё пару пулеметов поставить.
"подкалиберный снаряд DM23/ М111 Хец 6 (образца 78 года) - это еще первая немецко-израильская разработка ОБПС (вольфрам), пробивает лобовое бронирование Т-72А"
Да, но была статья, что снаряд DM23/ М111 Хец 6 вряд ли дадут.
Кроме того обовое бронирование Т-72А отличается от Т-72В и Т90
Система управления огнём у леопарда-1 стоит такая же, как и на леопард-2. Компьютерный баллистический вычислитель, ночной прицел и лазерный дальномер на 10 км - всё такое же как и на леопард-2. Прицельных станций две (одна еще у командира) как на лео-2. По подвижности, прицельной дальности и бронепробиваемости леопард-1 превосходит любой росийский танк.
Снаряды DM23 и DM33 дадут, была статья.
Отличие лобовой брони кацапские экипажи оценить не успеют.
Где она?
Чи то zрадники їм з ОПи допомагають?