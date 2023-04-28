Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

У середині року розпочнеться постачання Збройним Силам України кількох десятків танків Leopard застарілої версії 1А5

Про це стало заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус іспанському виданню La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Пісторіус зазначив, що у березні Берлін передав Україні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, "а також інші пакети [військової допомоги], такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси".

За його словами, Німеччині разом із партнерами "в результаті вдалося забезпечити бригаду".

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"Постачання основних бойових танків Leopard 1A5 тільки почалося. Тільки на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 Leopard 1 почнеться в середині року", – сказав Пісторіус.