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танк (1642) Пісторіус (127) Leopard (107)

Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

leopard

У середині року розпочнеться постачання Збройним Силам України кількох десятків танків Leopard застарілої версії 1А5

Про це стало заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус іспанському виданню La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Пісторіус зазначив, що у березні Берлін передав Україні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, "а також інші пакети [військової допомоги], такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси".

За його словами, Німеччині разом із партнерами "в результаті вдалося забезпечити бригаду".

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"Постачання основних бойових танків Leopard 1A5 тільки почалося. Тільки на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 Leopard 1 почнеться в середині року", – сказав Пісторіус.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Як ви всі задовбали своєю "патріотичністю" і розумом. Ну не подобаються вам застарілі німецькі танки - візьміть свої "Оплоти", т-80, т-64, навіть є один зразок Ноти. Які питання до німців? Ви їх маєте тільки дякувати, бо вони ці танки зерегли та передають нам і не закатали в асфальт, а думали, що хтось колись може напасти.
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28.04.2023 10:46
+8
показатели пробития западных подкалиберных 105-мм снарядов аналогичны 125-мм советским, и дальность прицельного выстрела у него вдвое больше, чем у любого кацапского танка.
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28.04.2023 10:38
+7
они вынесут любой кацапский танк еще до того, как он приблизится на дистанцию своего прицельного выстрела.
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28.04.2023 10:25
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Бригади малувати до контрнаступу
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28.04.2023 10:17 Відповісти
це ті Лео-1, які нам обіцяли передати ще у квітні 2022 ?

"Хорошая мысля приходит опосля... наступления"
немецкая пословица
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28.04.2023 10:55 Відповісти
хоча, неча на немца кивать, коли у самих Київський бронетанковий завод...

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28.04.2023 10:58 Відповісти
Мышкевич если ты не в курсе про деятельность Кбз и других предприятий то лучше помолчи. Или ты хочь шоб тебе тут подробную инфу выложили?!
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28.04.2023 11:48 Відповісти
А чому Ви напали на Мишкевича? Що він не так написав? Навіть якщо щось і мало бути поганого на цьому заводі, то ж Ви і такі як Ви у 2019 році вибрали найкращого пацанчика, який знав що робити і виправив все що не так робили? Чи 4 роки йому мало, а іншим вистачало?
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28.04.2023 13:43 Відповісти
Ещё один...
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28.04.2023 16:47 Відповісти
"на тобі Боже, що мені негоже"

Втім і за це вдячні. Бо як казав Черчиль: "Є речі гірші, ніж воювати із союзниками - наприклад воювати без них"
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28.04.2023 10:19 Відповісти
Ну Т-62 виносити (чи там БМП-3) і це згодиться...
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28.04.2023 10:22 Відповісти
они вынесут любой кацапский танк еще до того, как он приблизится на дистанцию своего прицельного выстрела.
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28.04.2023 10:25 Відповісти
нет, пушка 105мм танк Т90 и Т72 не снесет
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28.04.2023 10:32 Відповісти
показатели пробития западных подкалиберных 105-мм снарядов аналогичны 125-мм советским, и дальность прицельного выстрела у него вдвое больше, чем у любого кацапского танка.
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28.04.2023 10:38 Відповісти
аналогичны ? Советские снаряды - это критерий?
Факт в том, что 105мм не пробивает лобовую броню Т90 и Т72, поэтому Leopard застарілої версії 1А5 можно рассматривать в качестве БМП. Но надо на башню ещё пару пулеметов поставить
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28.04.2023 10:43 Відповісти
більш чим впевнений, що ти день у день мітингуєш під стінами Рейхстагу та вимагаєш повішення Меркельші на кацапській ганчірці?
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28.04.2023 11:35 Відповісти
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28.04.2023 11:49 Відповісти
смайлы - это не аргумент.
Возможно вам будет удивительно это слышать, но танки с танками встречаются довольно редко, в первую очередь они оказывают поддержку пехоте и соответственно сталкиваются в основном с пехотой и лёгкой бронетехникой.
подкалиберный снаряд DM23/ М111 Хец 6 (образца 78 года) - это еще первая немецко-израильская разработка ОБПС (вольфрам), пробивает лобовое бронирование Т-72А на дистанции 1.5 км из штатной пушки L7A3. Это опыт израильской войны.
Потом были следующие итерации БОПС - DM33/ M413 Хец 7 (84 год) и
DM63/ М426 Хец 10 (90-е годы).
И даже если леопард-1 и столкнется на поле боя с кацотанком, то он его расстреляет еще задолго до того, как Т-90/Т72 сблизится на дистанцию своего прицельного выстрела.
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28.04.2023 11:47 Відповісти
"танки с танками встречаются довольно редко, в первую очередь они оказывают поддержку пехоте и соответственно сталкиваются в основном с пехотой и лёгкой бронетехникой."

Вот про это я и говорю - Leopard застарілої версії 1А5 можно рассматривать в качестве БМП. Но надо на башню ещё пару пулеметов поставить.

"подкалиберный снаряд DM23/ М111 Хец 6 (образца 78 года) - это еще первая немецко-израильская разработка ОБПС (вольфрам), пробивает лобовое бронирование Т-72А"

Да, но была статья, что снаряд DM23/ М111 Хец 6 вряд ли дадут.

Кроме того обовое бронирование Т-72А отличается от Т-72В и Т90
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28.04.2023 12:06 Відповісти
Перевага 1А5 в тому що він може бути вбудований в єдину систему управління боєм, разом і з новішшими версіями Леопардів. І це те чого кацапи сцять більше ніж його здатності пробивати броню.
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28.04.2023 12:20 Відповісти
Леопард-1 вынесет любой кацапский танк в одну калитку еще до того, как кацотанкисты его увидят в древний, как говно мамонта 1ПН-96МТ-02, у которого дальность выявления ели типа танк составляет всего 2000 метров. Если ваши соотечественники вам еще не написали, то сообщаю, что "Сосна-У" давно закончилась, и его уже даже не ставят на оставшиеся ​у кацапов Т-80БВМ.
Система управления огнём у леопарда-1 стоит такая же, как и на леопард-2. Компьютерный баллистический вычислитель, ночной прицел и лазерный дальномер на 10 км - всё такое же как и на леопард-2. Прицельных станций две (одна еще у командира) как на лео-2. По подвижности, прицельной дальности и бронепробиваемости леопард-1 превосходит любой росийский танк.
Снаряды DM23 и DM33 дадут, была статья.
Отличие лобовой брони кацапские экипажи оценить не успеют.
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28.04.2023 13:33 Відповісти
"Снаряды DM23 и DM33 дадут, была статья."

Где она?
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28.04.2023 13:56 Відповісти
там же, где статья, что не дадут.
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28.04.2023 14:09 Відповісти
Звідки вас усезнаючих імбецилів набирають?
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28.04.2023 23:13 Відповісти
в Германии действует программа сохранения выехавших россиян, как биологического разнообразия животного мира.
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28.04.2023 23:20 Відповісти
Не подобається не бери.
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28.04.2023 10:52 Відповісти
ці "негоже" досі на озброєнні кількох армій світу

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28.04.2023 11:03 Відповісти
Цікаво, а в якому році?
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28.04.2023 10:20 Відповісти
Петрович, не поленись, сходи на "книжку", там есть Петрович валютчик - он в курсе
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28.04.2023 10:23 Відповісти
😁
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28.04.2023 10:44 Відповісти
За 32 года Украина ПРЕСТУПНО ПРОСРАЛА тысячи своих танков и БТР - далее только НЕ ЦЕНЗУРНОЕ ......
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28.04.2023 17:39 Відповісти
А ретро - Тигри -- теж стріляє . На ціи солянці танків ше ж екіпажам треба навчитись .
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28.04.2023 10:30 Відповісти
"застарілої" - це з кацапської "тєлеги" Цензор приліпив до Пісторіуса?
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28.04.2023 10:31 Відповісти
Кинули "на лопату", тобто на "прошерстить источники" дівчинку із дипломом, але без розуміння світу- вона й принесла "матеріал". Якісь танки там...
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28.04.2023 23:20 Відповісти
все равно это лучшее, чем ничего. В обороне Одессы от фашистов воевали танки НИ-1 "На испуг" и и таки они приободряли пехоту
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28.04.2023 10:37 Відповісти
Воно то так. Але з "лучше чєм нічєго" не має можливості перемоги.
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28.04.2023 10:47 Відповісти
Броньований кулак в морду рашистам.
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28.04.2023 10:38 Відповісти
И ета страна еще нам предлагала гарантии безопасности взамен на капитуляцию. Представляю как ети *гаранты* при следующем нападении рашки пол года нам собирали бы по своих заброшенных складах пару десятков старых танков
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28.04.2023 10:39 Відповісти
Як ви всі задовбали своєю "патріотичністю" і розумом. Ну не подобаються вам застарілі німецькі танки - візьміть свої "Оплоти", т-80, т-64, навіть є один зразок Ноти. Які питання до німців? Ви їх маєте тільки дякувати, бо вони ці танки зерегли та передають нам і не закатали в асфальт, а думали, що хтось колись може напасти.
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28.04.2023 10:46 Відповісти
Я не говорил что нам нужно отказаться от етих танков или хаять немцев. Я говорю что немцамцам, а еще скорее нам нужно быть реалистами и не вестись нинакакие гарантии безопасности а иметь свою твердую позицию и свою армию.
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28.04.2023 10:50 Відповісти
Наскільки мені відомо, то Володя Бабломойський із самого початку не визнавав НАТО, не їздив туди і не призначав три роки посла. А коли і де гарантом безпеки у нас була Німеччина, можливо я щось пропустив, хоча так, на рівні середнього юриста розбираюся у міжнародному праві.
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28.04.2023 13:45 Відповісти
Якийсь дивні речі, більш ніж рік війни, а назви УкрОборонПрому не чути ні в яких новинах. Вони взагалі ще отримують платні, чи автоліквідувались?
Чи то zрадники їм з ОПи допомагають?
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28.04.2023 13:28 Відповісти
 
 