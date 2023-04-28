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Новини Суспільство
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суддя (1422) Вища рада правосуддя (523) Маселко (97) Євген Аблов (22)

Вища рада правосуддя має відкласти розгляд заяви судді Аблова про почесну відставку, - член ВРП Маселко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

євген,аблов

Суддя Євген Аблов подав до Вищої ради заяву про відставку. Він хоче отримати значне довічне утримання та збереження гарантії недоторканості. Але ВРП може відкласти розгляд його заяви та спочатку розглянути скарги на нього.

Про це у фейсбуці пише член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому (Аблову. - Ред.) трохи більше 50 і він пропрацював суддею трохи більше 15 років, але закон дозволяє йому вже зараз йти у відставку. Це почесне право судді, яке передбачає вихідну допомогу у розмірі 3 місячних суддівських винагород, значне довічне утримання та збереження гарантій судді, зокрема недоторканість", - пише Маселко.

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При цьому, за його словами, ВРП може зупинити розгляд заяви судді про відставку, якщо має скарги на нього. Щодо Аблова таких скарг є низка - зокрема й 4, подані Маселком. "Вони базуються на відомих записах НАБУ з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка, які запам'ятались багатьом фразою, яка за даними НАБУ належить Аблову - "Шеф, давай что-то учудім"", - зазначив адвокат.

На думку Маселка, ВРП має всі підстави зупинити розгляд заяви Аблова про відставку до моменту розгляду скарги.

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"Звісно, що у зв’язку з цим у мене є очевидний конфлікт інтересів. Я заявив самовідвід і не можу брати участь у розгляді заяви Аблова", - зазначив адвокат.

Рішення про розгляд заяви Аблова про відставку ВРП має ухвалити за тиждень-два.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Йому не про ''почесну відставку'' треба думати, а сушити сухарі і посадку на нари!
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28.04.2023 10:37
+5
Та ні, Вова Бабломойський і його ригівська команда татарова з почестями відправить сепара аблова на відпочинок за рахунок податків українців і зробить захист цього сепара від необачливих українців. Вони не мають права навіть щось погане про нього казати, тільки платити вихідне, понсію, дати охорону, безкоштовні направленння в санаторії та інше. То захисники такі як Червінський, Марченко, Муженко, Чорновіл мають сидіти по склепаних справах ДБР, гепрокуратури, СБУ і боятися навіть подивитися і бік Бабломойського, не то що його критикувати.
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28.04.2023 10:40
+3
А"значне довічне утримання" з моєї кишені, це скільки?
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28.04.2023 10:35
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А"значне довічне утримання" з моєї кишені, це скільки?
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28.04.2023 10:35 Відповісти
Погугліть, скільки коштує платникам податків утримання довічно ув'язнених
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28.04.2023 10:42 Відповісти
100%👍
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28.04.2023 11:10 Відповісти
якби ж то.
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28.04.2023 23:04 Відповісти
а нужна ли Украине та судебная система, которая существует? НЕТ! всех выгнать в войска - от проституток до судей...
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28.04.2023 10:37 Відповісти
Йому не про ''почесну відставку'' треба думати, а сушити сухарі і посадку на нари!
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28.04.2023 10:37 Відповісти
Та ні, Вова Бабломойський і його ригівська команда татарова з почестями відправить сепара аблова на відпочинок за рахунок податків українців і зробить захист цього сепара від необачливих українців. Вони не мають права навіть щось погане про нього казати, тільки платити вихідне, понсію, дати охорону, безкоштовні направленння в санаторії та інше. То захисники такі як Червінський, Марченко, Муженко, Чорновіл мають сидіти по склепаних справах ДБР, гепрокуратури, СБУ і боятися навіть подивитися і бік Бабломойського, не то що його критикувати.
показати весь коментар
28.04.2023 10:40 Відповісти
Перепрацював бідненький. Ще й на халяву пожити хоче. А чому за рахунок платників податків? Живи, ****, за рахунок вкраденого!!!
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28.04.2023 10:41 Відповісти
А разі прийняття ВРП рішення про "почесну відставку" судді Аблова без питань і розгляду скарг на нього, то питання можуть виникнути вже до самих членів цього органу, які за це проголосували.
В будь-якому разі після приходу до влади в Україні не заплямованих корупцією людей, всі рішення про "пожиттєві годівниці", на одну з яких тепер претендує цей суддя, будуть переглядатись.
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28.04.2023 10:48 Відповісти
Для таких випадків у них в запасі є чарівна "паличка-виручалочка" - строки давності. Пройшло кілька років, і "рафік ні у чьом нє вінават".
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28.04.2023 10:53 Відповісти
Вся суддівська система України настільки прогнивша та коррумпована, що її потрібно докорінно змінювати..!!!!! Негайно !!!
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28.04.2023 10:55 Відповісти
Може для початку треба прибрати клоуна із крісла преза і татарова - головного недореформатора судово-правохороної системи?
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28.04.2023 11:14 Відповісти
А че не зразу звання Бога?
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28.04.2023 11:02 Відповісти
Чувак у 50 років іде на державну пенсію з довічним утриманням. А де браві вояки із воєнкомату? Вони не хочуть дати йому ногою по морді і забрати у армію?
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28.04.2023 11:12 Відповісти
Ті запухші мордовороти будуть брати тих хто пішки йде, а не тих хто розсікає на "Поршах".
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28.04.2023 11:29 Відповісти
Євген Аблов є фігурантом справи щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади. За даними слідства, деякі судді хотіли встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів Вищою радою правосуддя, створивши тим самим перешкоди у їхній роботі. ВАКС мав обрати Аблову запобіжний захід, але Аблов не з'явився у суді. Після цього судом було ухвалено примусовий привід Аблова на засідання 15 вересня 2021 року.
Такому дійсно слід надати довічне утримання... в тюрмі.
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28.04.2023 11:27 Відповісти
Треба щось "учудіть" з його "почесною" відставкою.
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28.04.2023 12:01 Відповісти
Какие иски? Какие суды? Да они все СВЯТЫЕ!!! Все судьи, все прокуроры и т.п... Чудо, что не объявили друг друга ПОГОЛОВНО героями... Просто поленились...
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28.04.2023 14:35 Відповісти
***** пішов абдолов! В Бахмут,недоторканий!
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28.04.2023 18:03 Відповісти
 
 