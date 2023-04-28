Вища рада правосуддя має відкласти розгляд заяви судді Аблова про почесну відставку, - член ВРП Маселко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Суддя Євген Аблов подав до Вищої ради заяву про відставку. Він хоче отримати значне довічне утримання та збереження гарантії недоторканості. Але ВРП може відкласти розгляд його заяви та спочатку розглянути скарги на нього.
Про це у фейсбуці пише член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
"Йому (Аблову. - Ред.) трохи більше 50 і він пропрацював суддею трохи більше 15 років, але закон дозволяє йому вже зараз йти у відставку. Це почесне право судді, яке передбачає вихідну допомогу у розмірі 3 місячних суддівських винагород, значне довічне утримання та збереження гарантій судді, зокрема недоторканість", - пише Маселко.
При цьому, за його словами, ВРП може зупинити розгляд заяви судді про відставку, якщо має скарги на нього. Щодо Аблова таких скарг є низка - зокрема й 4, подані Маселком. "Вони базуються на відомих записах НАБУ з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка, які запам'ятались багатьом фразою, яка за даними НАБУ належить Аблову - "Шеф, давай что-то учудім"", - зазначив адвокат.
На думку Маселка, ВРП має всі підстави зупинити розгляд заяви Аблова про відставку до моменту розгляду скарги.
"Звісно, що у зв’язку з цим у мене є очевидний конфлікт інтересів. Я заявив самовідвід і не можу брати участь у розгляді заяви Аблова", - зазначив адвокат.
Рішення про розгляд заяви Аблова про відставку ВРП має ухвалити за тиждень-два.
Будь ласка, зачекайте...
В будь-якому разі після приходу до влади в Україні не заплямованих корупцією людей, всі рішення про "пожиттєві годівниці", на одну з яких тепер претендує цей суддя, будуть переглядатись.
Такому дійсно слід надати довічне утримання... в тюрмі.