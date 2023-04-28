Про заборону Телеграму не йдеться. Скоріше про регулювання, - міністр культури Ткаченко
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Телеграм дозволяє дуже швидко доносити інформацію. Але там багато російських активностей. Крім того, невідомо, чи платять власники телеграм-каналів податки зі збору коштів.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - каже він.
За словами міністра, плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.
"З іншого боку - анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте", - додав він.
На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо телеграму або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.
"Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - додав Ткаченко.
Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання телеграму - поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом", - наголосив він.
Ткаченко каже, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть. "Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - додав міністр.
Що стосується чуток про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.
"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", - підсумував Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Удивляет только почему он так широко распространен в Украине.
То Телеграму, з досвіду використання під окупацією, все нормально з безпекою, якщо не скомпрометовано сам пристрій. Але якщо пристрій скомпрометовано - уже нічого не допоможе
Потом он еще сам продал свои 18% и полностью потерял контроль.
Иначе вы трепло😀
Суд в Бразилии распорядился заблокировать мобильное приложение Telegram. Решение суда выслано не только всем локальным операторам мобильной связи, но также компаниям Google и Apple, которым принадлежат магазины Playstore и App Store.
Издание G1 сообщает https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/04/26/telegram-nao-entrega-dados-completos-a-pf-sobre-neonazistas-e-justica-determina-suspensao-da-plataforma-no-pais.ghtml, что решение о блокировке было вынесено по просьбе федеральной полиции, расследующей нападения на учебные заведения в Аракурсе, в результате которых погибли четыре человека. Следственные органы, полагая, что 16-летний стрелок связан с антисемитскими и неонацистскими группами в Telegram, обратились к администрации приложения. "Несовершеннолетний преступник состоял в группах, в которых распространялись экстремистские материалы, а также видео, методички по изготовлению взрывных устройств. В них пропагандировалась ненависть к меньшинствам и идеи неонацизма", - говорилось в запросе правоохранительных органов. Федералы полагают, что имеют дело с распространенным явлением. По их данным, в Сан-Паулу и Гоясе ведется вербовка подростков для атак на детские сады и школы. У членов группировки хранятся нацистские флаги и атрибутика со свастикой.
В ответ на запрос администрация Telegram (Дуров) предоставила правоохранителям лишь часть данных, отказавших сообщать номера мобильных телефонов, без которых невозможно разыскать участников этих групп.
G1 пишет, что помимо блокировки, суд также выписал Telegram штраф в размере 1 млн реалов в день за непредоставление данных правоохранительным органам.
«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного решения. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», - написал Дуров
"мы будем отстаивать интересы наших пользователей" = неонацистских групп в Telegram
і все під видом турботи про вашу безпеку
социальный кредит - система штрафных балов за нарушения. И тотальный контроль за всеми = Большой брат
16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, используемые Telegram. За первую неделю было заблокировано более 18 млн адресов, однако Telegram продолжал работать. Согласно ряду статистических замеров, за первую неделю блокировки мессенджер потерял в России 3 % активных пользователей, но количество просмотров каналов увеличилось с 138,9 млн до 159,5 млн
ЗЫ: и про кацапскую разведку: а что вы туда пишите? А какой мессенжер считаете безопасным?
Элементарно же. Не?
Зелені видають законопроєкат, потім самі ж голосно і пафосно його заплюють і закопають.
Багато шуму з нульовим рухом.
Та нарід має зайняті вуха і мозок, а прихильники зелені ще й щасливі й славить зелену владу за мудре рішення.
Якщо навіть ви вирішили пошуткувати через телеграм, про намір захоплення,напр.вокзалу,завтра до вас прийдуть.
Інша справа,коли матимуть на руках закон 9223,вони почнуть полювати за "порохоботами",а не за рос.шпугунами і рос.агентами впливу у вищих ешелонах.
Та і за апаратурою сидять цілими днями,дешифруючи і вебзвязок,і мобільний звязок, без всяких дозволів судів.
Та,не думаю,що кіберфахівці з СБУ,за допомогою амер.апаратури і їх фахівців,не здатні ламати компютерні програми,ресурси,в .ч. рос.телеграм.
А саме: благодійність не оподатковується.
Але звідки зеленому телепню то знати, на курсах масажу, міньєту та гри в американський більярд такого не розкажуть.
А як його закриють,коли він у кишені всіх можновладців?
Хай скаже прямо, що Ермак, Татаров та інші вимагають контролю над мережами - тоді просто треба відключити весь інтернет і проблема закрита.
Так само,треба тільки трохи регульнути,але нехай лишається далі?
Удивляет, что украинцы так избирательны к московскому "продукту" - вот это вот мне подходит, а вот это - не, это ж кацапье вражеское. Оттуда (!)все вражеское и все кто использует телегу - помогает кремлю, если не прямо сейчас, то в будущем.
В офисе в том же самом и теми же людьми разрабатывался телеграмм, что и ВКонтакте. Хотя бы поищите инфу, когда и где и как он создавался
Так що таке Telegram - захищений месенджер Дурова-опозиціонера чи все ж таки чергова російська «гнила цукерка», яку у красивій обгортці намагаються продати Заходу? І нам.
Як будувати сталінский режим, ціфрове гетто, щось обмежувати, то все виходить чудово.
ЗеКі це жалюгідні супротивники людських цінностей.
Треба швидко перебирати та викидати їх на смітник історії.
1 ч. ·
Міністр культури Олександр Ткаченко вирішив підтримати марафон факапів і запропонував "регулювати" в Україні Telegram. Цікаво, що раніше це ж саме намагалися зробити в Росії
За словами Ткаченка, в анонімних телеграм-каналах "безліч російських активностей", а ще він бовкнув про те, що "телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства". Більше 10 мільйонів користувачів Telegram в Україні - це ?спільнота закрита від суспільства"? А може Ткаченка насправді хвилює те, що його Єдиний телемарафон не дуже дивляться, а шукають новини в Telegram?
При цьому за словами Ткаченка, адміністрація Telegram відмовилася виходити з ним на контакт. Схоже, що в Ткаченка манія величі, бо він себе відчуває великим цабе. А може наш міністр розповість, чому та як не була проведена евакуація картин та предмети мистецтва з музеїв Херсона? А він знав, що почнеться повноцінне вторгнення, но НІЧОГО не зробив для рятування художних цінностей, яки є національним надбанням Україні. До речі, а міністр все ще мешкає в домі на Трухановом острові в будинку, який побудований там де будівництво заборонено? То може він спочатку це від відрегулює? Потужний міністр, розумію.
Якщо раніше хтось думав, що Ткаченко трохи ********, то після його заяви про бажання регулювати Telegram і про те, що це закрита від суспільства спільнота, стало вже зрозуміло, що не трохи.
Спочатку Мазурашу, тепер Ткаченко. Цікаво, чи вони свідомо копіюють російські закони?