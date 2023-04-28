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Новини Суспільство
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Ткаченко Олександр (459) соціальні мережі (408) Telegram (54)

Про заборону Телеграму не йдеться. Скоріше про регулювання, - міністр культури Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

телеграм

Телеграм дозволяє дуже швидко доносити інформацію. Але там багато російських активностей. Крім того, невідомо, чи платять власники телеграм-каналів податки зі збору коштів.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - каже він.

Читайте: Проти телеграм-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, вживатимуться заходи, - Ігнат

За словами міністра, плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"З іншого боку - анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте", - додав він.

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На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо телеграму або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

"Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання телеграму - поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом", - наголосив він.

Ткаченко каже, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть. "Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - додав міністр.

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Що стосується чуток про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", - підсумував Ткаченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
куєсос крємля ткачєнко копіює русню замість того щоб отримати пзди від мудрого наріда і піти нахй і назавжди.
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28.04.2023 10:55
+23
Успіхів. Чекаємо на заборону VPN. І далі по списку… кацапському(((
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28.04.2023 10:55
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Успіхів. Чекаємо на заборону VPN. І далі по списку… кацапському(((
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28.04.2023 10:55 Відповісти
VPN як заборонять?
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28.04.2023 11:03 Відповісти
Повністюніяк, яке можна ускладнити використання для більшості населення комплексом мір і відповідальністю за використання.
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28.04.2023 11:06 Відповісти
ЭврЭйские квартальные куртизанки решили стать ************ конченная тупая шобла.. одно бабло в бошке с гумусом..
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28.04.2023 11:08 Відповісти
Так як і телеграм - ніяк.
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28.04.2023 11:12 Відповісти
куєсос крємля ткачєнко копіює русню замість того щоб отримати пзди від мудрого наріда і піти нахй і назавжди.
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28.04.2023 10:55 Відповісти
Ипсо по отвлечению внимания от Червінского😡
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28.04.2023 16:43 Відповісти
То вже забороніть дихати, бо дурієте від смаку своєї влади.
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28.04.2023 10:57 Відповісти
Проблема с Телеграмом одна и заключается она в том, что это кацапский инструмент для слежки и сбора информации. Но министру на это плевать его интересует лишь "чи платять вони податки".
Удивляет только почему он так широко распространен в Украине.
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28.04.2023 10:57 Відповісти
Та нихуя вони не збирають - ключі заіржавіли
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28.04.2023 11:08 Відповісти
тому, що на початку війни всі з вайберів/ватсапів попереходили до телеграму, бо були чутки, що вайбер/ватсап контролюється фсб рашки. Масово переходили до телеги. А той факт, що власник/засновник цього каналу є кацап, хоч і біглий, то нікого не турбувало. А як звісно, "бывших" кацапів не буває. Вони навіть за межами ерефії залишаються кацапами та імперцями. Тож, взагалі незрозуміло якому з месенджерів довіряти.
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28.04.2023 11:18 Відповісти
Бо по вайберу не тільки слухи по ключам шифрування, вайбер ще видає всю інфо по запитам служб. А по ватсапу було достатньо витоків і зломів, + незрозуміло з ключами, так як у Цукерберга тільки бізнес, що видно по політиці ФБ.
То Телеграму, з досвіду використання під окупацією, все нормально з безпекою, якщо не скомпрометовано сам пристрій. Але якщо пристрій скомпрометовано - уже нічого не допоможе
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28.04.2023 12:06 Відповісти
Как бы и да и нет. у Дурова власти отжали Вконтакте против его воли, и я не думаю, что он сильно лоялен к российской власти после этого. По крайней мере он скрывается с тех пор по разным странам со своей командой разрабов. Но возможно ему ФСБ сделало предложение, от которого он не смог отказаться...
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28.04.2023 12:00 Відповісти
По идее выкупили United Capital Partners [UCP], 48% за 2млд. $ в 2013
Потом он еще сам продал свои 18% и полностью потерял контроль.
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28.04.2023 12:16 Відповісти
Не совсем правда) Его заставили уйти с поста гендиректора вконтакте. И он продал свою долю 12% в 2014 , продал свою долю за 300- 400 миллионов долларов в компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, у которого потом перекупил United Capital Partners и продал их Mail.ru Group А остальные доли акций Дурову никогда и не принадлежали, там были другие инвесторы. Но эти деньги он уже потратил давно на телеграм. В телеге каждый месяц стоили десятки милилонов долларов обслуживание серверов, платных услуг в телеге не было вообще тогда. Возможно ему ФСБ дало деньги на сервера, иначе зачем ему связываться с теми, кто открывал против него уголовные дела?
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28.04.2023 13:32 Відповісти
Вобще фиолетово, за что купил за топ продал.
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28.04.2023 14:35 Відповісти
Тахєра свинособакам моніторити якщо існують їхні підрозділи- УПЦ і ОП.))
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28.04.2023 12:01 Відповісти
Пруфы в студию!
Иначе вы трепло😀
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28.04.2023 16:45 Відповісти
Як вже задовбало це зелене ********.
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28.04.2023 10:59 Відповісти
Всратьій кремлевский телеграмм можно и не запрещать, тут каждьій сам для себя вьібирает. Но писать везде о том, что он фсбшньій следовало бьі, потому что некоторьім особо одаренньім шпион дуров кажется патріотом "правильной россии".
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28.04.2023 11:00 Відповісти
І як він це буде робити? Телеграм контролюється фсб, а блокувати окремі канали, це треба їх вистежувати, тобто, хтось конкретно повинен це робити. І хто? Тут штучний інтелект не допоможе - окремі слова чи патерни висловлювань можуть бути абсолютно нейтральними, але підтекст ворожим. Якщо вже забороняти, то увесь телеграм, але ж вони самі постять у ньому
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28.04.2023 11:01 Відповісти
Там де не допоможе ШІ допоможе відсутність інтелекту,тобто Безумна і Мазурашу.)
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28.04.2023 12:05 Відповісти
телеграм это плоть от плоти продукт русской разведки и кстати очень удачный,,,поэтому мне смешно когда люди которые позиционуруют себя как патриоты призывают подписыватся на него....это всё равно как призывать одписыватся на одноглазниках
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28.04.2023 11:02 Відповісти
А давайте мараТон заборонемо!!!!
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28.04.2023 11:03 Відповісти
щоб ще заборонити щоб здати Україну
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28.04.2023 11:04 Відповісти
Телеграм -ФСБ-эшный ресурс. Глубокого бурения.



Суд в Бразилии распорядился заблокировать мобильное приложение Telegram. Решение суда выслано не только всем локальным операторам мобильной связи, но также компаниям Google и Apple, которым принадлежат магазины Playstore и App Store.

Издание G1 сообщает https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/04/26/telegram-nao-entrega-dados-completos-a-pf-sobre-neonazistas-e-justica-determina-suspensao-da-plataforma-no-pais.ghtml, что решение о блокировке было вынесено по просьбе федеральной полиции, расследующей нападения на учебные заведения в Аракурсе, в результате которых погибли четыре человека. Следственные органы, полагая, что 16-летний стрелок связан с антисемитскими и неонацистскими группами в Telegram, обратились к администрации приложения. "Несовершеннолетний преступник состоял в группах, в которых распространялись экстремистские материалы, а также видео, методички по изготовлению взрывных устройств. В них пропагандировалась ненависть к меньшинствам и идеи неонацизма", - говорилось в запросе правоохранительных органов. Федералы полагают, что имеют дело с распространенным явлением. По их данным, в Сан-Паулу и Гоясе ведется вербовка подростков для атак на детские сады и школы. У членов группировки хранятся нацистские флаги и атрибутика со свастикой.

В ответ на запрос администрация Telegram (Дуров) предоставила правоохранителям лишь часть данных, отказавших сообщать номера мобильных телефонов, без которых невозможно разыскать участников этих групп.

G1 пишет, что помимо блокировки, суд также выписал Telegram штраф в размере 1 млн реалов в день за непредоставление данных правоохранительным органам.

«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного решения. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», - написал Дуров

"мы будем отстаивать интересы наших пользователей" = неонацистских групп в Telegram
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28.04.2023 11:07 Відповісти
Так це говорить тільки про те що уряди не контролюють мережу. А добрими намірами вистелена дорога в пекло. Під видом турботи про вас заборонять все, далі розпізнавання облич включно з громадськими місцями і так далі.
і все під видом турботи про вашу безпеку
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28.04.2023 11:12 Відповісти
Так це говорить тільки про те що уряди повинны контролюють властников ресурсов, которые повинны давать информацию о злочинах. И суд Бразилии принял правильное решение - штраф в размере 1 млн реалов в день за непредоставление данных правоохранительным органам.
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28.04.2023 11:15 Відповісти
Та пішли вони ***** зі своїм контролем. Завтра вам «чіп дотримання законності і правопорядку» у лоба живлять, будете радіти? Мої приватні справи - без моєї згоди на обробку інфо, не повинні цікавити нікого.
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28.04.2023 11:23 Відповісти
Собственно Китай вот очень заботиться о гражданах. Там даже социальный кредит есть.
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28.04.2023 11:44 Відповісти
Китай ни разу не заботиться о гражданах.
социальный кредит - система штрафных балов за нарушения. И тотальный контроль за всеми = Большой брат
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28.04.2023 13:04 Відповісти
Так нарушения это же плохо.
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28.04.2023 23:05 Відповісти
Хггг 😁 чують свою кончину мразоти!
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28.04.2023 11:08 Відповісти
маємо всi ознаки диктатури - узурпацiя медiа, дика корупцiя, полiтичнi переслiдування "нєугодних". а "мудрий нарiд" по закордонах роз'їхався - нема дурних на вiйну йти.
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28.04.2023 11:08 Відповісти
Хахаха. На кацапстане уже пробовали поблокировать. Успехов.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, используемые Telegram. За первую неделю было заблокировано более 18 млн адресов, однако Telegram продолжал работать. Согласно ряду статистических замеров, за первую неделю блокировки мессенджер потерял в России 3 % активных пользователей, но количество просмотров каналов увеличилось с 138,9 млн до 159,5 млн

ЗЫ: и про кацапскую разведку: а что вы туда пишите? А какой мессенжер считаете безопасным?
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28.04.2023 11:09 Відповісти
Жоден месенджер не є безпечним з точки зору зливу інфи. Юзер може лиш обрати сторону, на яку ця інфа піде. Тєлєга - на сторону РФ, до прикладу.
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28.04.2023 11:15 Відповісти
Есть же простой способ обойти эту проблему: не сливать никуда незашифрованные данные.
Элементарно же. Не?
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28.04.2023 11:17 Відповісти
Хіба зі стороннім шифруванням, а не штатним шифруванням месенджера. Ну, якось так.
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28.04.2023 11:19 Відповісти
Звісно що зі стороннім.
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28.04.2023 11:24 Відповісти
Ця зелена шобла хоче залізти в кожну кишеню,і покласти в свою.
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28.04.2023 11:10 Відповісти
Все просто, згадайте, тиждень тому зелені збиралися давати до 7 років тюрми за критику зеленої влади у соцмережах. Але у телеграмі важче ідентифікувати особистість, ніж у соцмережі. Ось вони і бісяться.
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28.04.2023 11:10 Відповісти
Ці "7 років тюрми за критику зеленої влади" - це маленька інфооперація по відвертанню уваги.
Зелені видають законопроєкат, потім самі ж голосно і пафосно його заплюють і закопають.
Багато шуму з нульовим рухом.
Та нарід має зайняті вуха і мозок, а прихильники зелені ще й щасливі й славить зелену владу за мудре рішення.
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28.04.2023 11:18 Відповісти
Може і так...Як було з ліками по рецепту з 1 квітня...Потім відмінили, а аптеки втричі здобутки збільшили
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28.04.2023 11:20 Відповісти
Для СБУ не проблема.
Якщо навіть ви вирішили пошуткувати через телеграм, про намір захоплення,напр.вокзалу,завтра до вас прийдуть.
Інша справа,коли матимуть на руках закон 9223,вони почнуть полювати за "порохоботами",а не за рос.шпугунами і рос.агентами впливу у вищих ешелонах.
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28.04.2023 11:21 Відповісти
Бо я на свій телефон зареєстрований у телеграмі, неважко знайти. Якби схотів хтось через Dedicated Server це робити, хер би його хто знайшов.
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28.04.2023 11:49 Відповісти
А,якщо є апаратура,що дешифрує Dedicated Server,та інші подібні речі,то як?
Та і за апаратурою сидять цілими днями,дешифруючи і вебзвязок,і мобільний звязок, без всяких дозволів судів.
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28.04.2023 12:00 Відповісти
Це не можна дешифрувати дістанційно. Знаєте, що таке є Dedicated Server,?) Це до вашого компа хтось підключається дістанційно і з нього працює в інеті. На власника подумають у першу чергу), а потім вже коли твій комп вилучать, прийдуть додому, то може і зможуть определити. Є чорні ринки, де продають логіни і паролі з IP компів по усьому світі.
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28.04.2023 13:38 Відповісти
В такі дебрі не занурювався,бо є інше заняття: робота задля прожиття.
Та,не думаю,що кіберфахівці з СБУ,за допомогою амер.апаратури і їх фахівців,не здатні ламати компютерні програми,ресурси,в .ч. рос.телеграм.
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28.04.2023 16:54 Відповісти
Біда в тому, що міністр - це дегенерат, що не розуміє законів країни, в якій є міністром.
А саме: благодійність не оподатковується.
Але звідки зеленому телепню то знати, на курсах масажу, міньєту та гри в американський більярд такого не розкажуть.
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28.04.2023 11:10 Відповісти
каци зайли з тилу
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28.04.2023 11:12 Відповісти
В статті,наперед треба було написати, чий це ресурс, а потім резюмувати, як діяти з ознаки його доцільності.
А як його закриють,коли він у кишені всіх можновладців?
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28.04.2023 11:12 Відповісти
Як це працюватиме? Якась незрозуміла популістична муть.
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28.04.2023 11:22 Відповісти
А сам Ткаченко, персонально, хоч копійку здав (або зібрав) для волонтерів і ЗСУ? Чи тільки податками цікавиться? Якщо я не помиляюсь, то податками має займатись податкова.
Хай скаже прямо, що Ермак, Татаров та інші вимагають контролю над мережами - тоді просто треба відключити весь інтернет і проблема закрита.
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28.04.2023 11:23 Відповісти
про рецепт приготування млинців можна відкрито писати будь де. А от важливі речі, дійсно важливі, краще по закритих спеціальних каналах передавати. Пересічним вони не мають бути доступні. Немає таких месенджерів, куди розвідки чи спецслужби не можуть дістатися. З одного боку такий тип комунікації зручний і безкоштовний, з іншого боку завжди є загроза відслідковування дописів/інформації. Просто потрібно пам"ятати про доступність для ворога і фільтрувати важливі висловлювання. З питань безпеки.
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28.04.2023 11:24 Відповісти
але, що кацапи підараси, вважаю, не тільки можна, але й потрібно писати завжди у всіх месенджерах!
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28.04.2023 11:26 Відповісти
Спецслужби зазвичай зламують пристрій користувача. Тоді буде доступ.
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28.04.2023 12:11 Відповісти
Якщо коротко, то це виглядає так "на жаль, не можемо зробити з Telegram ще один телемарафон"....і наявність там вух ФСБ нікого не засмучує...
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28.04.2023 11:24 Відповісти
Де тоді Єрмак свої дописи робити буде? Не закриють)
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28.04.2023 11:24 Відповісти
А як по лаболаторії Касперського?
Так само,треба тільки трохи регульнути,але нехай лишається далі?
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28.04.2023 11:26 Відповісти
Почему бы тогда не пользоваться "одноклассниками", не ходить в псевдоцерковь московского патриархата?
Удивляет, что украинцы так избирательны к московскому "продукту" - вот это вот мне подходит, а вот это - не, это ж кацапье вражеское. Оттуда (!)все вражеское и все кто использует телегу - помогает кремлю, если не прямо сейчас, то в будущем.
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28.04.2023 11:27 Відповісти
Телеграм не московский продукт - Дуров с Киева
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28.04.2023 11:35 Відповісти
Господи))) чем ещё у нас люди себя оправдывают, когда выбирают вражеское?
В офисе в том же самом и теми же людьми разрабатывался телеграмм, что и ВКонтакте. Хотя бы поищите инфу, когда и где и как он создавался
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28.04.2023 11:47 Відповісти
С какого Дуров Киева? Он из Питера. Он победитель олимпиад был. Но чистый россиянин , ну типа француз уже.
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28.04.2023 11:54 Відповісти
А если цукер забанил за критику русни, где сидеть?)
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28.04.2023 11:55 Відповісти
Бачите, які міністри-"універсали" у нас в Україні? Міністр культури вже по сумісництву і фіскальні функції виконує. Та і самого себе мабуть не забуває? Ну нічого - ніщо не вічне під Місяцем, прийде час і відповісти доведеться за все.
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28.04.2023 11:28 Відповісти
Вобщем то соцсети это очень сильный инструмент манипулирования и влияния на людей, в корпорациях которые разрабатывают и поддерживают соцсети есть специальные целые группы психологов которые подсказывают разработчиками какие психологические ньюансы можно использовать для того чтобы заставлять человека подольше сидеть в телефоне или компютере и пользоваться их продуктом, людей подсажывают на эти все соцсети человек уже и часа без смартфона прожить не может,заходит чтобы погортать ленту,посмотреть новости и так далее, этим пользуються разные пропагандисты,мошеннки и даже целые государства, человека можно заставить верить в что угодно если ему каждый день рекомендовать и подсововать видео нужного контекста, с помощью инфрмационной войны сейчас делаеться больше чем на поле боя, в интернете есть реально верующие идиоты которые насмотрелись видео о том что земля плоская, не потому что оин полностю дебилы,а потому что им хорошо промыли мозги, заставить верить в то что кому то нужно можно достаточно многое количество людей, просто человеку нужно регулярно,со дня в день смотреть нужные нарративы и он прийдет в конце концов к выводу что это правда, а соцсети в этом очень сильно помогают
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28.04.2023 11:31 Відповісти
Технічно закрити телеграм чи не із області фантастики мабуть. Те ще вони не йдуть на зворотній зв'язок ну таке, в рашці теж їх намагалися штурмувати після так званого "пакету Ярової", потім заборона. На виході дійшли до того, що половина рунету місцями не робила включаючи Гугл. Потім схаменулися, зрозуміли, що народ всеодно там, всі пропагандисти завели там канали і стали працювати по принципу ТВ. Той же твіттер із Маском теж політику змінив, хоч і ресурс ніби не кацапа.
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28.04.2023 11:35 Відповісти
Павло Дуров з новим оновленням підтримав Україну
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28.04.2023 11:38 Відповісти
Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что у него украинские корни и конфликт в Украине для него личный. Прямая речь: "Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева...
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28.04.2023 11:39 Відповісти
На арені цирку козломойського паніка не можуть контролювати телеграм, значить ОК та ВК дозволили, а телеграм їм заважає, бо там є московський вплив, а на ВК та ОК ні? пздц, але для поссати в очі свого електорату достатньо.
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28.04.2023 11:48 Відповісти
"Зе-цензура наше усьо!". Бо якщо на екрани допустити свободу слова, то зельоному правлінню звіздєць і втеча за кордон.
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28.04.2023 11:49 Відповісти
Головне-не засновник телеграму,а теперішній стан речей у телеграмі.
Так що таке Telegram - захищений месенджер Дурова-опозиціонера чи все ж таки чергова російська «гнила цукерка», яку у красивій обгортці намагаються продати Заходу? І нам.
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28.04.2023 11:50 Відповісти
Більш ефективним буде заборона УПЦ і ОП,як антиукраїнських організацій..
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28.04.2023 12:14 Відповісти
Як цікаво виходить. Поки влада чухає свої яйця по 17грн, народ збирає купи грошей на дрони, пікапи, броніки, каски, рації і тд. І ця ж влада переживає що ці зібрані гроші, зібрані для допомоги армії!!!, не обкладені податком... Що їх волохата лапа не приклалась до цих грошей. Грошей, які і так були оподатковані, коли народ їх заробляв. Мразота...
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28.04.2023 12:32 Відповісти
Величезна кількість російських активностей, это он НАЗВАЛ НАС С ВАМИ рУССКОЙ АКТИВНОСТЬЮ кто мыслит и не доволен шашлыками и крышей ОПЗЖ Дерьмаком. В ВР зарегистрировали законопроект №9223 который запрещает критиковать власть в социальных сетях с наказанием от 3 до 5 лет лишения свободы, а также на днях героя Украины и полковника Романа Червінського который занимался ликвидацией многих террористов в том числе и Гиви посадили за решетку..., не это ли русская ФСБшная активность через Дерьмаковское ручное ДБР. предлагаю голосовать комплаенса и добавить к законопроекту 9223 смертную казнь за коррупцию во время войны, и смертную казнь за любое сотрудничество с ОПЗЖ и Видновлення Украины или за яйца на майдане
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28.04.2023 12:33 Відповісти
Як красти та зраджувати державу, винних немає.
Як будувати сталінский режим, ціфрове гетто, щось обмежувати, то все виходить чудово.
ЗеКі це жалюгідні супротивники людських цінностей.
Треба швидко перебирати та викидати їх на смітник історії.
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28.04.2023 13:00 Відповісти
73 % ви стадо дебілов , які голосували " по-пріколу " .....
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28.04.2023 13:02 Відповісти
Борислав Береза

1 ч. ·

Міністр культури Олександр Ткаченко вирішив підтримати марафон факапів і запропонував "регулювати" в Україні Telegram. Цікаво, що раніше це ж саме намагалися зробити в Росії

За словами Ткаченка, в анонімних телеграм-каналах "безліч російських активностей", а ще він бовкнув про те, що "телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства". Більше 10 мільйонів користувачів Telegram в Україні - це ?спільнота закрита від суспільства"? А може Ткаченка насправді хвилює те, що його Єдиний телемарафон не дуже дивляться, а шукають новини в Telegram?

При цьому за словами Ткаченка, адміністрація Telegram відмовилася виходити з ним на контакт. Схоже, що в Ткаченка манія величі, бо він себе відчуває великим цабе. А може наш міністр розповість, чому та як не була проведена евакуація картин та предмети мистецтва з музеїв Херсона? А він знав, що почнеться повноцінне вторгнення, но НІЧОГО не зробив для рятування художних цінностей, яки є національним надбанням Україні. До речі, а міністр все ще мешкає в домі на Трухановом острові в будинку, який побудований там де будівництво заборонено? То може він спочатку це від відрегулює? Потужний міністр, розумію.

Якщо раніше хтось думав, що Ткаченко трохи ********, то після його заяви про бажання регулювати Telegram і про те, що це закрита від суспільства спільнота, стало вже зрозуміло, що не трохи.

Спочатку Мазурашу, тепер Ткаченко. Цікаво, чи вони свідомо копіюють російські закони?
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28.04.2023 14:01 Відповісти
Ярозумію що зеленський дебіл,но де він понабирав придурків тупише себе.
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28.04.2023 16:46 Відповісти
Є і розумніші від нього,але вони працюють на чужу країну.
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28.04.2023 16:59 Відповісти
Одні ідіоти обрали інших ідіотів - от і результат (((
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28.04.2023 17:24 Відповісти
 
 