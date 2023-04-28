Жорстокість РФ лише зміцнює рішучість України та підтримку США, - посол Брінк

Російська жорстокість лише поглиблює відданість США підтримці України.

Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - зазначила дипломат.

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