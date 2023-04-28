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Жорстокість РФ лише зміцнює рішучість України та підтримку США, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Російська жорстокість лише поглиблює відданість США підтримці України.

Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - зазначила дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ага, нашим солдатам в інтернеті бошки відрізають, Захід такий - " про надання далекобійних ракет і літаків поки що не йдеться".
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28.04.2023 11:12
+6
На фоні того, що ви готові за Тайвань третю світову розпочати, а Україні не даєте навіть атакамси, бо ескалація, ці заяви звучать до огиди лицемірно.
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28.04.2023 11:13
+5
Велика подяка США та американському народу !
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28.04.2023 11:27
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де заява о Люсі про те що це наше ППО
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28.04.2023 11:08 Відповісти
Ага, нашим солдатам в інтернеті бошки відрізають, Захід такий - " про надання далекобійних ракет і літаків поки що не йдеться".
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28.04.2023 11:12 Відповісти
А наші солдати не бажають спитати у клоуна та його пасіпак де наша зброя.

То подивіться у асфальті може під ним

І не звинувачуйте тих , хто по добрій волі нам допамагає.

Бо невдячність то риса малоросів та рашистів , але ніяк не українців
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28.04.2023 12:08 Відповісти
Так это при клоуне США способствовали тому, чтобы все дальнобойные ракеты порезали и утилизировали?
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28.04.2023 12:58 Відповісти
США нічому не зпособствували.

А ні розмінуванню Чонгара, а ні знищенню ВПК після 2019 , ані будуванню доріг для просування по ним рашиської техніки

Все зробили клоун та його кодла -самі. Тому і питання до них

До тих, хто кидає за грати бойових генералів і розвідників і нагороджує "героєм України" своїх ескортниць та квартальців
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28.04.2023 13:03 Відповісти
Да-да, не способствовали. В твоём альтернативном мире наверное? А в нашем было множество программ разоружения от США, по которым Украина утилизировала свою стратегическую авиацию, раздали ракеты, даже сраные мины уничтожали.
А может не США в начале войны фактически слили Украину? Вывели свои посольства, подкинули немного стрелкового оружия и всё, до свидания. "Маленькое" вторжение не так уж и страшно, как сказал твой кумир Бидон.

А все эти проёбы зе-власти - это не более чем твоя отмазка от кидка США. В Афгане власти были коррумпированее некуда, но это не мешало амерам вооружить их с ног до головы, как Украине и не снилось. У США политика всегда была "да, он сукин сын, но он наш сукин сын", а на коррупцию было пофиг, если это соответствовало их геополитическим целям. Так что не надо тут про святых американцев.
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28.04.2023 13:13 Відповісти
Йолупе, у тебе все ще ЯО свербить , до якого в України навіть кодів доступа не було.

А я тобі про події 2019 кажу.

Чи в тебе дислексія

Хоча бачу рашиський діалект , а отже - малорос, а отже - тупий

Наступного разу , або українською, малоросе, або за кораблем
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28.04.2023 13:39 Відповісти
На фоні того, що ви готові за Тайвань третю світову розпочати, а Україні не даєте навіть атакамси, бо ескалація, ці заяви звучать до огиди лицемірно.
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28.04.2023 11:13 Відповісти
Бо керівництво Тайваню не ігнорує 28 повідомлень про вторгнення , та не саджає бойових генералів та розвідників

Бажаєте поглиблення співправці - поводьтесь гідно

Ні, тоді не скиглить
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28.04.2023 12:09 Відповісти
Пішов за русським ваєнним карабльом, жополиз. І спочатку віддай ЯЗ, які твої цивілізанти видрали у України, під гарантії Меморандуму, яким відкрито підтерлися.
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28.04.2023 12:18 Відповісти
10%річного військового бюджету США щорічно нехай передають Україні,і росія ляже навіки
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28.04.2023 11:16 Відповісти
Велика подяка США та американському народу !
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28.04.2023 11:27 Відповісти
Зміцнює вашу рішучість й далі виражати стурбованість та надавати зброю по краплині "доти, доки це буде потрібно". А точніше доки Україна з такою допомогою не стечи кров'ю. О ось за Скандинавію, Тайвань, Південну Корею, ви прямим текстом говорите що, якщо що, готові вписатись в тому числі ядерною зброєю.
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28.04.2023 11:30 Відповісти
а трапмпу пох він хоче дружити з пуйлом і у нього 72% підтримки, так що не треба говорити від імені США
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28.04.2023 11:35 Відповісти
Та уголовник-срамп може хоч про 146% казати. Опитування кажуть про інше
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28.04.2023 11:47 Відповісти
я і дав дані за опитуванням, а не зі слів трампа
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28.04.2023 12:34 Відповісти
Посилання на джерело , чи тільки і можеш що фейки теражувати ?
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28.04.2023 13:05 Відповісти
Ну то давайте далекобійну зброю (бо свою зелені в асфальт закатали) та не обмежуйте цілі!
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28.04.2023 11:41 Відповісти
І що блд,ядерну зброю відібрали,ракети будувати заборонили,корупцію покривали на протязі 30років,тепер дають скляні буси.
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28.04.2023 11:52 Відповісти
Йолуп, хто її у тебе відібрав. Ти її віддав. Ба більше , якщо вивчиш питання , бо невіглас довбонутий цього не робив , то дізнаєшся , що у нас нема на неї не було кодів доступу навіть

Тобто керувалося все рашистами. Так само буде і у белорусі , якщо її розмістять зараз там

Тому кажи "Дякую , США" , а вимагати ти щось будеш від клоуна та Ze-кодла не дарма ж ти його обрав у 2019
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28.04.2023 12:06 Відповісти
Добре але тоді поверни хоча б 1 з нижче наведеного
1) 15к$ витрачених мною за останній рік на підтримку ЗСУ напряму , та через фонд "Повернись Живим"
2) Податки за останній рік у розмірі понад 300к грн. Бо гусєщипач ГЕТЬманцев щось не поспішає мені їх компінсовувати заходами від держави
А я не рашиський раб , щоб мати лише обов'язки і жодних преференцій від держави

Ні, ну тоси тихо і не гавкай , малоросе. Поки тебе українець уму розуму вчить
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28.04.2023 12:41 Відповісти
Ще змінює сцикливість так званої влади,яка бореться з тими хто бориться з москалями.
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28.04.2023 11:50 Відповісти
Т.е. по ее логике количество поставляемого оружия зависит от количества жертв Украинцев.Воистину миром правит дьявол.
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28.04.2023 11:53 Відповісти
Вы либо не поняли, либо умышленно искажаете смысл сказанного послом США.


Российская жестокость лишь углубляет преданность США поддержке Украины.

Російська жорстокість лише поглиблює відданість США підтримці України. Джерело: https://censor.net/ua/n3414979
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28.04.2023 12:09 Відповісти
 
 