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Жорстокість РФ лише зміцнює рішучість України та підтримку США, - посол Брінк
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Російська жорстокість лише поглиблює відданість США підтримці України.
Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+6 Олег Громико
показати весь коментар28.04.2023 11:12
+6 Светлана Круп
показати весь коментар28.04.2023 11:13
+5 Елена Сухова
показати весь коментар28.04.2023 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
То подивіться у асфальті може під ним
І не звинувачуйте тих , хто по добрій волі нам допамагає.
Бо невдячність то риса малоросів та рашистів , але ніяк не українців
А ні розмінуванню Чонгара, а ні знищенню ВПК після 2019 , ані будуванню доріг для просування по ним рашиської техніки
Все зробили клоун та його кодла -самі. Тому і питання до них
До тих, хто кидає за грати бойових генералів і розвідників і нагороджує "героєм України" своїх ескортниць та квартальців
А может не США в начале войны фактически слили Украину? Вывели свои посольства, подкинули немного стрелкового оружия и всё, до свидания. "Маленькое" вторжение не так уж и страшно, как сказал твой кумир Бидон.
А все эти проёбы зе-власти - это не более чем твоя отмазка от кидка США. В Афгане власти были коррумпированее некуда, но это не мешало амерам вооружить их с ног до головы, как Украине и не снилось. У США политика всегда была "да, он сукин сын, но он наш сукин сын", а на коррупцию было пофиг, если это соответствовало их геополитическим целям. Так что не надо тут про святых американцев.
А я тобі про події 2019 кажу.
Чи в тебе дислексія
Хоча бачу рашиський діалект , а отже - малорос, а отже - тупий
Наступного разу , або українською, малоросе, або за кораблем
Бажаєте поглиблення співправці - поводьтесь гідно
Ні, тоді не скиглить
Тобто керувалося все рашистами. Так само буде і у белорусі , якщо її розмістять зараз там
Тому кажи "Дякую , США" , а вимагати ти щось будеш від клоуна та Ze-кодла не дарма ж ти його обрав у 2019
1) 15к$ витрачених мною за останній рік на підтримку ЗСУ напряму , та через фонд "Повернись Живим"
2) Податки за останній рік у розмірі понад 300к грн. Бо гусєщипач ГЕТЬманцев щось не поспішає мені їх компінсовувати заходами від держави
А я не рашиський раб , щоб мати лише обов'язки і жодних преференцій від держави
Ні, ну тоси тихо і не гавкай , малоросе. Поки тебе українець уму розуму вчить
Российская жестокость лишь углубляет преданность США поддержке Украины.
Російська жорстокість лише поглиблює відданість США підтримці України. Джерело: https://censor.net/ua/n3414979