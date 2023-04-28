75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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Більшість росіян дії російських збройних сил в Україні. При чому у квітні цей відсоток вищий, ніж у місяць тому.
Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними опитування, наприкінці квітня 2023 року 75% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 72%), не підтримують - 16% (місяць тому - 20%).
Проте у квітні трохи збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів. Цього місяця їх 51% (у березні - 48%) проти 38% опитаних, які підтримують продовження воєнних дій (у березні - 42%).
Можливість контрнаступу ЗСУ турбує 62% респондентів (28% - дуже турбує, 34% - скоріше турбує), не турбує - третину.
Трохи більше половини (52%) респондентів вважають, що основні труднощі, пов'язані зі "спецоперацією", ще попереду, 27% думають, що переживають їх зараз, 10% - що вони позаду.
Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
Будь ласка, зачекайте...
И если ты не школьник, то возможно путем нехитрых логических умозаключений ты догадаешься, у кого раньше закончатся ракеты, дома и люди.
Расскажи, что тебе сделала плохого Украина, что ты хочешь положить ее всю на плаху, в своем мелочном желании поднасрать ********* ?
Сейчас - не сто лет назад. Сейчас нам в дома летят Калибры и Р-500, и фантазировать про взятие Москвы ты можешь сколько угодно до конца жизни, но реальность, она другая, и в реальности наш противник имеет все возможности, чтобы просто нас уничтожить.
Ты не ответил на мой вопрос: что плохого тебе сделала Украина, что ты хочешь ее выжечь дотла русскими ракетами ?
Реальность же такова, что у них есть ракеты, и они этими ракетами попадают в наши жилые дома.
У нас ракет нет, и в их жилые дома мы не попадаем.
А пафосными словами увы не победить.
Вопрос только в том, когда она закончится, и сколько людей умрет до ее окончания.
Эти опросы ничего не значат, все зависит от того, что говорит начальник. Потом начальника будут топтать, но это все на потом. А сейчас начальник нужен им, чтобы не чувствовать себя сиротами. И так по кругу: начальники меняются, а кацапы как были кацапами, так и останутся ими.
А в реальности эти 75 % - злобная НЕЛЮДЬ, патологические изуверы-человеконенавистники.
Проблема в малому: як це зробити.
пока твари кацапские на себе не ощутят все это, то дела небудет.....хотя они дегенераты дети рабов и быдла, ума нет и шансов мало что поймут...
в ссср всі русскіє, хто приїжджав навчатися в москву "з окраїн", наприклад з Казахстану, мали совіцький світогляд - а всі хто жив в рф-ії мали імперський світогляд і були анти-комуністами.
ссср розпався не тому що всі русскіє захотіли демократії - вони захотіли відновлення російської імперії. так, в москві бували мільйонні демонстрації з бурбулісами та афанасьєвими, але вся глубінка росії кляла демократію останніми словами.
кгб вчасно це зрозуміло і очолило реваншизм, а походу ще розставило своїх смотрящіх на всі "приватизовані" підприємства-експортери
кгб - це реальний соціальний ліфт в росії, їм захоплюються і мріють туди попасти, а не проклинають та ненавидять
тоді кого ж ці імперці з уралу та поволжжя там злякалися, невже путіна ?
Всё по существу, всё реалистично, без барабанного боя и без шапкозакидательства. Серьезный анализ очень серьезной и тяжелой ситуации.
Прямо-таки немецкий подход к проблеме: с холодным строгим рационализмом, реализмом и с безупречной логикой.
Респект.