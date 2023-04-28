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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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опитування (1401) Левада-Центр (71)

75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росіяни

Більшість росіян дії російських збройних сил в Україні. При чому у квітні цей відсоток вищий, ніж у місяць тому.

Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними опитування, наприкінці квітня 2023 року 75% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 72%), не підтримують - 16% (місяць тому - 20%).

75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування 01

Проте у квітні трохи збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів. Цього місяця їх 51% (у березні - 48%) проти 38% опитаних, які підтримують продовження воєнних дій (у березні - 42%).

75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування 02

Можливість контрнаступу ЗСУ турбує 62% респондентів (28% - дуже турбує, 34% - скоріше турбує), не турбує - третину.

75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування 03

Трохи більше половини (52%) респондентів вважають, що основні труднощі, пов'язані зі "спецоперацією", ще попереду, 27% думають, що переживають їх зараз, 10% - що вони позаду.

75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування 04

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+38
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28.04.2023 11:27
+23
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28.04.2023 11:24
+20
вы их плохо знаете..вот у меня например брат моей жены этнический украинец двадцать лет назад переехал в рф..всегда был нормальным человеком в Казахстане,а тут за 20 лет так просолился что когда война началась позвонил нам по вотсапу и радостно сказал что приедет в гости к девятомаю на танке,,,недавно повестку получил для уточнения-жена счастлива,а он не очень...но пойдёт как миленький....такие дела
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28.04.2023 11:34
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Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
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28.04.2023 12:28 Відповісти
"хоча би раз на сто років русскіє пруться до сусідів щоб пити кров. І підуть вони тільки коли нап"ються. Як не чужою так своєю власною"
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28.04.2023 12:32 Відповісти
" Путин опирается на самую безмозглую часть населения." --- В.Войнович
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28.04.2023 12:33 Відповісти
изя, а в чем главная идея ,,руськага мира,,?--собирание земель , сема --- а потом? -- а потом превратить эти земли в болото и помойку сема !!!
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28.04.2023 12:37 Відповісти
снова прилеты по мирным домам ракет ***** --- --- неужели нельзя ****** из ,,хаймарсов,, по расейскому быдлу , ну хоть куда достанем , **** ну хоть раз не пожалейте 20-30 ракет --- они летят на 80км чтобы те выродки двуногие с плакатом ,,путин мы с тобой,, лежали под руинами многоэтажек , чтобы в ****** расейской деревне у границы разнесло половину домов --- ЗА КАЖДЫЙ АКТ *********** РАКЕТНОГО ТЕРРОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТВЕТКА ПО ,,МИРНОМУ,, БЫДЛУ ********* --- АМИНЬ!!!
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28.04.2023 12:55 Відповісти
Можно. Тогда и они в ответ ударят. После чего мы ударим в ответ. А потом они в ответ.

И если ты не школьник, то возможно путем нехитрых логических умозаключений ты догадаешься, у кого раньше закончатся ракеты, дома и люди.
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28.04.2023 13:05 Відповісти
они и так херячат по нас....а вы Зевыборци продолжаете вести политику примерения и в жопу посмотреть Пуйлу....извините ничего личного.
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28.04.2023 18:24 Відповісти
А ты предлагаешь вести войну пока вся Украина не превратится в подобие Бахмута или Мариуполя ?
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28.04.2023 18:55 Відповісти
Твоя б воля-ти б вже давно ручки в гору задер...
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28.04.2023 18:58 Відповісти
Ага. И тем самым спас бы города от разрушений, людей от смерти, а нацию от неопределенного будущего.

Расскажи, что тебе сделала плохого Украина, что ты хочешь положить ее всю на плаху, в своем мелочном желании поднасрать ********* ?
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28.04.2023 19:03 Відповісти
Вибач,але ти або кацап або кончений дебіл. Тому що притомна людина памятає скількома мільйонами життів заплатили українців коли сто років тому програли війну кацапам.
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28.04.2023 19:39 Відповісти
Ну конечно же я кацап или конченный дебил. Ведь я хочу прекращения войны и чтобы украинцы не умирали.

Сейчас - не сто лет назад. Сейчас нам в дома летят Калибры и Р-500, и фантазировать про взятие Москвы ты можешь сколько угодно до конца жизни, но реальность, она другая, и в реальности наш противник имеет все возможности, чтобы просто нас уничтожить.

Ты не ответил на мой вопрос: что плохого тебе сделала Украина, что ты хочешь ее выжечь дотла русскими ракетами ?
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28.04.2023 19:53 Відповісти
Вы прихильник капітуляції? Це зупинить активні бойові дії. А як Ви уявляєте подальшу долю держави Україна? В короткострокові перспективі(3-5 років)?
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29.04.2023 07:06 Відповісти
а что вы предагаете.....что бы они превратили все в Бучу...Ирпень...
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28.04.2023 19:33 Відповісти
Буча и Ирпень - как раз следствие того, о чем я и говорю - активных боевых действий.
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28.04.2023 19:48 Відповісти
Перекручуєте, якраз відсутності адекватних оборонних заходів з боку ЗСУ. Тому їх і хахопили рашисти з коліс.
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29.04.2023 07:08 Відповісти
я их очень хорошо знаю..........хочешь ...не хочешь...но надо ударить сильно в морду ...выхода у нас нет.
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28.04.2023 19:39 Відповісти
К сожалению это все фантазии.

Реальность же такова, что у них есть ракеты, и они этими ракетами попадают в наши жилые дома.

У нас ракет нет, и в их жилые дома мы не попадаем.

А пафосными словами увы не победить.
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28.04.2023 20:01 Відповісти
просто мы не они...мы не варвары бить по мирному населению, насиловать, отрезать головы и гениталии....и какое оно мирное 6аселение если они 75% за войну....
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28.04.2023 21:04 Відповісти
На каждой затяжной войне это происходит. Наша - не исключение.

Вопрос только в том, когда она закончится, и сколько людей умрет до ее окончания.
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28.04.2023 21:12 Відповісти
вопрос чем она закончится
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28.04.2023 21:58 Відповісти
Ничем хорошим.
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28.04.2023 22:56 Відповісти
Війна закінчиться лише тоді коли не буде можливості досягати успіхів військовим шляхом. Кажуть що надання F-16 вирішить це питання але я так не вважаю
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28.04.2023 22:59 Відповісти
Я теж вважаю, що 10, чи 20 F-16 нічого глобально не вирішать. Але це зменшить втрати ЗСУ.
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29.04.2023 07:11 Відповісти
***** 24.02.22г. бросил на УКРАИНУ все что стреляло , летало и плавало --- АБСОЛЮТНО ВСЕ --- а ты ********** про умозаключения , если бы не помощь ЗАПАДА мы бы не выстояли , если бы не наша пво рашафашисты уже бомбили бы с 10 км высоты абсолютно все города --- если ты не школьник ты должен был путем нехитрых умозаключений за год понять что речь идет об уничтожении государства УКРАИНА ---этим двуногим выродкам похер куда падает ракета в военный обьект , подстанцию или девятиэтажку где спят мамы с детьми --- ты посмотри что они сделали с нашими городами без всяких ответных ударов с нашей стороны по их городам , они ******** фаб 500 с 300 , так шо иди ты в жопу со своими умозаключениями
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29.04.2023 07:24 Відповісти
Kacapne nado bojatsia kitajcev,oni uze zajavili pretenziji na istoriceskije zemli,a eto dalni vostok i Baikal.Vot oni zajmut vsio i pomoci mozet ne zdat ne ot NATO ili drugix
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28.04.2023 12:58 Відповісти
"збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів"(с) - потрібно знати, що "мирні переговори" в інтерпритації касапів означають капітуляцію України
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28.04.2023 13:10 Відповісти
Більшість рахи після терористичних дій її армії відчуває гордість і задоволення !
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28.04.2023 13:56 Відповісти
специфика кацапии такова, что если завтра вдруг начальник скажет, что все это было ...уйней, а кацапы - конченые идиоты, те же 75% его полностью поддержат. И добавят, что основные трудности еще впереди.
Эти опросы ничего не значат, все зависит от того, что говорит начальник. Потом начальника будут топтать, но это все на потом. А сейчас начальник нужен им, чтобы не чувствовать себя сиротами. И так по кругу: начальники меняются, а кацапы как были кацапами, так и останутся ими.
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28.04.2023 14:44 Відповісти
Замість України можна написати любу іншу країну, відсотки майже не зміняться. І це опитали росіян. А якби опитали російських руських то було 95%.
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28.04.2023 14:46 Відповісти
Этих обдолбаных пропагандой 75%, собрать, и повезти скопом в Бучу ,Харьков,Николаев и по остальным городам после бомбежки, и пусть посмотрят в глаза людям которые зимой остались без крова над головой, и пусть пообщаются с родителями погибших детей!!!
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28.04.2023 15:14 Відповісти
Та їм пофіг, вони навіть радіти будуть, це вам не німці, це нащадки андрофагів канібалів
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28.04.2023 15:32 Відповісти
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28.04.2023 15:34 Відповісти
І знаєте щоб вони сказали ( не всі ) - що не треба було "сопротивлятся".
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28.04.2023 15:47 Відповісти
уважаемый Николай Политов, вы рассуждаете исходя из ошибочного гуманистического предположения, что эти 75 % являются пусть необразованными, оболваненными, но всё-таки людьми.

А в реальности эти 75 % - злобная НЕЛЮДЬ, патологические изуверы-человеконенавистники.
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29.04.2023 05:45 Відповісти
як то на московії кажуть - нас_рать..
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28.04.2023 16:17 Відповісти
Нічого,переключать телевізор на антипутінізм,як при Горбачову-на антикомунізм і буде 75% проти путінізму-сталінізму.
Проблема в малому: як це зробити.
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28.04.2023 17:04 Відповісти
Хоть кацапы в большинстве больны шовинизмом , но с другой стороны соц. опрос в тоталитарной стране - это глупая затея
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28.04.2023 17:28 Відповісти
Є повчальне відео, де кацапка каже, що "вайна жє не на нашєй теріторіі". Поки їм на пусті голови не буде прилітати - толку не буде.
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28.04.2023 17:46 Відповісти
утром в 4 утра проснулся....вдруг пролетела одна ракета над домом...потом вторая ...взрывов не последовало....как оказалось прилетели они в Умань....
пока твари кацапские на себе не ощутят все это, то дела небудет.....хотя они дегенераты дети рабов и быдла, ума нет и шансов мало что поймут...
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28.04.2023 18:31 Відповісти
От такі вони-кацапскі "братья"
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28.04.2023 19:05 Відповісти
Эх жаль, не послушали Черчиля в 1946 году- говорил надо бросить ядренубомбу на кремль и окрестности
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28.04.2023 19:08 Відповісти
Пропаганда чистої води. Більшість не влаштовує війна. А що таке війна для росіян? А це черги на Верхній Ларс, мобілізації, сотні тисяч біженців, закриття західних магазинів, санкції в першу чергу на кредитки, вони ж ніде не можуть розрахуватися в інтернет-магазині картою Мір. І так далі. Ні, від війни вони не в захваті. Є певна частина, які "броня крепка и танки наши быстры", але це зовсім не вся Росія. Ну і черг в воєнкомати ми там не бачимо, правда? Навіть при пропозиціях в 400 тисяч рублів. Але зробити вони з цим нічого не можуть.
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28.04.2023 19:47 Відповісти
Если они понимают, что п..з.дец у них вререди, начальние все опроси не правдивие!!
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28.04.2023 21:26 Відповісти
А в Украине 73 процента дебилов выбрали клоуна во время войны
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28.04.2023 21:57 Відповісти
так войну мы никогда не закончим. Или путин должен сдохнуть, или общ. мнение изменится. И тут надо думать что делать
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28.04.2023 22:03 Відповісти
Только первый вариант остановит эту войну. "Коллективный путин" существует на страхе, без него все сразу превратятся в "коллективный антипутин". Потому что военным путём реальная победа нереальна. Даже при самом оптимистическом(местами фантастическом) прогнозе результата предполагаемого контрнаступления, максимум что можно сделать, выбить кацапов с большей части оккупированной тер-рии Украины. Но война на этом не закончится, а приведёт к полной, тотальной мобилизации на россии. И как следствие, уже их контрнаступлением. Да, это контрнаступление будет делаться действительно мясом из-за их количества. Из-за отсутствия возможности вооружить такое количество своих рабов, крови будет тонны, и весь упор будет делаться на тупо "завалим мясом". Но результат будет невыгодный для Украины. Они так и воюют всю свою историю, ничего для них нового. Поэтому приемлемый и единственный вариант- это смена лидера в россии. И неважно каким путём, но по факту, или руками россиян или судьбой, раз военным путём невозможно- хай революцией, гос.переворотом, или типичный "инфаркт-микарда, вот такой рубец", но нужна смена путина.
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29.04.2023 00:40 Відповісти
який такий ляк робить з них "колективного путіна"?

в ссср всі русскіє, хто приїжджав навчатися в москву "з окраїн", наприклад з Казахстану, мали совіцький світогляд - а всі хто жив в рф-ії мали імперський світогляд і були анти-комуністами.

ссср розпався не тому що всі русскіє захотіли демократії - вони захотіли відновлення російської імперії. так, в москві бували мільйонні демонстрації з бурбулісами та афанасьєвими, але вся глубінка росії кляла демократію останніми словами.

кгб вчасно це зрозуміло і очолило реваншизм, а походу ще розставило своїх смотрящіх на всі "приватизовані" підприємства-експортери

кгб - це реальний соціальний ліфт в росії, їм захоплюються і мріють туди попасти, а не проклинають та ненавидять

тоді кого ж ці імперці з уралу та поволжжя там злякалися, невже путіна ?
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29.04.2023 04:48 Відповісти
Очень серьезный системный анализ изложил коллега Клок Фейст.

Всё по существу, всё реалистично, без барабанного боя и без шапкозакидательства. Серьезный анализ очень серьезной и тяжелой ситуации.

Прямо-таки немецкий подход к проблеме: с холодным строгим рационализмом, реализмом и с безупречной логикой.

Респект.
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29.04.2023 05:53 Відповісти
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