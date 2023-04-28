УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
556 21
культура (355) Ткаченко Олександр (459) збитки (234)

Збитки у сфері культури через війну в Україні сягають майже $7 млрд, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що збитки у сфері культури через війну в Україні на сьогодні становлять майже $7 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збитки у сфері культури ми оцінюємо наразі приблизно у $7 млрд. І це не тільки через бомбування, а взагалі втрату доходів і всього іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, то завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися в сфері культури", - розповів Ткаченко.

Міністр зазначив, що принаймні в останні пів року розуміння вагомості культури в Українській державі підвищилося. "Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗу і МОНу, але є складовою державних пріоритетів, присутнє", - наголосив він.

Читайте: 1373 об’єкти культурної інфраструктури зазнали шкоди через російське вторгнення, - МКІП

Ткаченко зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні. "Люди потребують культури, ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій впродовж війни, порівняно з 2021 роком, із 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни", - сказав глава відомства.

"Я бачу і з виступів президента, колег з уряду і депутатів, що питання культури постало тепер у порядок денний як актуальне", - підсумував Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зруйнували або пошкодили понад 550 об’єктів культурної спадщини

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Культура вимірюється грошима тільки тоді, коли існує міністерство культури
показати весь коментар
28.04.2023 11:27
+6
Це збитки від зелених контрацептивів.
показати весь коментар
28.04.2023 11:28
+6
це п.ткаченко так високо оцінює втрати прибутку від скасування гастролів їбучого 95-го кварталу? то хай п.ткаченко заспокоїться: пацанчики на дорогах усе надолужили...
показати весь коментар
28.04.2023 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що зробило Міністерство Культури щоб рятувати музеї Херсонщини ? А нічого ! Тому що всі зрадники!
показати весь коментар
28.04.2023 11:24 Відповісти
Настане час, змінить свойо фамілійо на "тікаченко"
показати весь коментар
28.04.2023 11:56 Відповісти
Культура вимірюється грошима тільки тоді, коли існує міністерство культури
показати весь коментар
28.04.2023 11:27 Відповісти
сьогодні день ткаченко???
показати весь коментар
28.04.2023 11:28 Відповісти
Це збитки від зелених контрацептивів.
показати весь коментар
28.04.2023 11:28 Відповісти
Це той Ткаченко, що три пальці не може скласти? ))
показати весь коментар
28.04.2023 11:31 Відповісти
це п.ткаченко так високо оцінює втрати прибутку від скасування гастролів їбучого 95-го кварталу? то хай п.ткаченко заспокоїться: пацанчики на дорогах усе надолужили...
показати весь коментар
28.04.2023 11:32 Відповісти
Ну сюди видно було закладено поняття упущеної вигоди мінкульту
або біда, коли пироги пече чоботар , а чоботи шиє пекар.
показати весь коментар
28.04.2023 11:38 Відповісти
терміново прихватизовуй "кіностудію Довженка", переводь шедеври в шекелі для твого папи Карли.
показати весь коментар
28.04.2023 11:40 Відповісти
А у гауляйтера всєя Мелітополя Балицького з"явився новий радник, всім відомий Дмитро Сабачник.
показати весь коментар
28.04.2023 11:42 Відповісти
І що? Головне щоб "хтось інший" не втрачав по 7 млрд на місяць
показати весь коментар
28.04.2023 11:45 Відповісти
Офігеть Бенін посіпака накерував!
показати весь коментар
28.04.2023 11:45 Відповісти
От, до речі, рівно стільки бєня хотів за приват. Совпадєніє?
показати весь коментар
28.04.2023 11:58 Відповісти
Чому ти не подбав за скіфське золото?
Схоже "хтось" навмисно лишив кацапам.
показати весь коментар
28.04.2023 11:47 Відповісти
Відступна, щоб не дуже боляче не 3,14здили
показати весь коментар
28.04.2023 11:59 Відповісти
хвойда бєні, ткаченка, застрелься
- ти с.ка нічого не зробила, як міністр культури, від тебе і, взагалі вас, зелених, тільки шкода Україні та горе людям..
понавибирали прикольних хвойд, які професіоналки лишЕ по своїй давнішній спеціальності..
73%вий лохторат, невже ви й досі очикуєте від блдй чогось путнього?, вони вже все просрали, а лайно розгрібаємо усі ми.. і скільки його ще вони й надалі напродукують?
зебіли, ви "зробили сєбя разом", ідіоти
показати весь коментар
28.04.2023 11:51 Відповісти
Напочатку війни директор Херсонського музею, неодноразово зверталася до ткаченка з проханням допомогти вивести експонати музею вглиб країни, на що вона отримувала негативні відповіді, їй казали: "падажді єщьо нємного".
Можна скільки завгодно звинувачувати рашистів у злочинах проти культурної спадщини України, однак клоунські виродки із Z-команди мають всі опинитися за гратами за те що не евакуювали ні людей, ні музей, ні інші цінності перед війною.
показати весь коментар
28.04.2023 11:53 Відповісти
Культуру міряє грошима. ***** неотримані прибутки. Чи не показують такі заяви проінепридатність?
показати весь коментар
28.04.2023 12:06 Відповісти
Та хіба лише він таке робить? А як щодо заяви найвеличнішого, де не поінформували громадськість про можливість нападу, бо втрачали б скількись там мільярдів. Ця камарилья все вимірює грішми.
показати весь коментар
28.04.2023 12:31 Відповісти
ООО, колись навеличніший (Дурень) казав що він в місяць губить 7 млн юсд, а ви кажете взагалі...
показати весь коментар
28.04.2023 13:24 Відповісти
 
 