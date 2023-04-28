Збитки у сфері культури через війну в Україні сягають майже $7 млрд, - Ткаченко
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що збитки у сфері культури через війну в Україні на сьогодні становлять майже $7 млрд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Збитки у сфері культури ми оцінюємо наразі приблизно у $7 млрд. І це не тільки через бомбування, а взагалі втрату доходів і всього іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, то завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися в сфері культури", - розповів Ткаченко.
Міністр зазначив, що принаймні в останні пів року розуміння вагомості культури в Українській державі підвищилося. "Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗу і МОНу, але є складовою державних пріоритетів, присутнє", - наголосив він.
Ткаченко зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні. "Люди потребують культури, ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій впродовж війни, порівняно з 2021 роком, із 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни", - сказав глава відомства.
"Я бачу і з виступів президента, колег з уряду і депутатів, що питання культури постало тепер у порядок денний як актуальне", - підсумував Ткаченко.
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або біда, коли пироги пече чоботар , а чоботи шиє пекар.
Схоже "хтось" навмисно лишив кацапам.
- ти с.ка нічого не зробила, як міністр культури, від тебе і, взагалі вас, зелених, тільки шкода Україні та горе людям..
понавибирали прикольних хвойд, які професіоналки лишЕ по своїй давнішній спеціальності..
73%вий лохторат, невже ви й досі очикуєте від блдй чогось путнього?, вони вже все просрали, а лайно розгрібаємо усі ми.. і скільки його ще вони й надалі напродукують?
зебіли, ви "зробили сєбя разом", ідіоти
Можна скільки завгодно звинувачувати рашистів у злочинах проти культурної спадщини України, однак клоунські виродки із Z-команди мають всі опинитися за гратами за те що не евакуювали ні людей, ні музей, ні інші цінності перед війною.