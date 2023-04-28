Польща проситиме Єврокомісію перевірити експорт продуктів з України щодо порушень ринку
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Польща має намір запросити перевірку експорту продовольства з України. Варшава хоче перевірити, чи були порушення на ринку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Ми негайно подаємо заявку до Європейської комісії з проханням перевірити порушення на ринку в кількох сферах. Таких як м’ясо птиці, яйця, молочні продукти", - сказав Моравецький, маючи на увазі сільськогосподарські товари з України.
За його словами, таким чином у Варшаві хочуть перевірити вплив цих продуктів на польський ринок за останні кілька місяців і ризики, пов'язані з дестабілізацією польського ринку в майбутньому.
"Ми на правильному шляху, щоб вирішити цю суперечку таким чином, щоб вона відповідала праву Європейського Союзу і повністю захищала інтереси польських фермерів", - додав Моравецький.
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Какие, к черту, нарушения?
Война - экстраординарная ситуация. Отсюда такое же решение - допуск украинских продуктов без пошлин и ограничений.
Любые возможные нарушения были, соответсвенно, найдены допустимыми. Моравецкий оттягивает решение по украинским продуктам под благовидным предлогом, то ли пытаясь выторговать лучшие условия у ЕК то ли по политическим причинам до конца выборов.
Тому я вважаю, що на час так званої заборони, має бути повне припинення ввезення польскої продовольчої продукції в Україну.
https://www.money.pl/gospodarka/tani-ukrainski-spirytus-zalewa-polske-gorzelnie-stoja-straty-ida-w-setki-tysiecy-zlotych-6891980336994880a.html