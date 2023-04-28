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Новини Економіка
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Польща (5132) Україна (5190) експорт (720) продовольство (165)

Польща проситиме Єврокомісію перевірити експорт продуктів з України щодо порушень ринку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

експорт,імпорт

Польща має намір запросити перевірку експорту продовольства з України. Варшава хоче перевірити, чи були порушення на ринку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Ми негайно подаємо заявку до Європейської комісії з проханням перевірити порушення на ринку в кількох сферах. Таких як м’ясо птиці, яйця, молочні продукти", - сказав Моравецький, маючи на увазі сільськогосподарські товари з України.

За його словами, таким чином у Варшаві хочуть перевірити вплив цих продуктів на польський ринок за останні кілька місяців і ризики, пов'язані з дестабілізацією польського ринку в майбутньому.

"Ми на правильному шляху, щоб вирішити цю суперечку таким чином, щоб вона відповідала праву Європейського Союзу і повністю захищала інтереси польських фермерів", - додав Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірка не виявила проблем з якістю у продовольства з України, тому забороняти імпорт не треба, - міністр сільського господарства Чехії Некула

Автор: Наталя Джума
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То им еды мало , то им еды много ....
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28.04.2023 12:19 Відповісти
Так завжди буває, сусіди ніколи не будуть самими великими друзями. Хоч з сходу, хоч з заходу. Кайдашева сім'я як вона є, ніколи грушу не поділимо
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28.04.2023 12:29 Відповісти
Поляки роблять все правильно - захищають свого дотаційного виробника. А українського виробника ніхто із клоунської влади не захищає і не збирається, бо клоуни - вороги українського бізнесу.
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28.04.2023 12:58 Відповісти
Так , треба захищати свої українські інтереси, навіть перед поляками. Я про це кожен день твержу.
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28.04.2023 13:19 Відповісти
але чому це так нагадує жовті жилети?
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28.04.2023 13:20 Відповісти
Наши польские "друзья", наши польские "братья".
Какие, к черту, нарушения?
Война - экстраординарная ситуация. Отсюда такое же решение - допуск украинских продуктов без пошлин и ограничений.
Любые возможные нарушения были, соответсвенно, найдены допустимыми. Моравецкий оттягивает решение по украинским продуктам под благовидным предлогом, то ли пытаясь выторговать лучшие условия у ЕК то ли по политическим причинам до конца выборов.
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28.04.2023 12:35 Відповісти
Повна заборона українського сг експорту - це в першу чергу результат бездіяльності тупоголовних клоунських імбіцилів, яким насрати на Україну і сотні тисяч робочих місць у нас в країні. По факту, тотальна заборона при відкритому ринку з ЄС - це правова вакханалія, і чомусь клоуни не апелюють до Брюселю при цьому українські кордони досі відкриті для дотаційного польського барахла. Якщо хтось не знає, однак після початку війни, в Україну масово потікли польські продовольчі товари витісняючи наш бізнес, який у шоці від війни - зростання десь у 5-10 раз у порівнянні з довоєнним рівнем. Наприклад, за перший квартал року, українці експортували молочки у польщу на 4 млн, а польща нам на 50 млн. Хтось скаже, що покупець обирає дешеве польське, однак польске дешеве бо воно субсидується із Євробюджету, а українське - ні. І чому поляки можуть до нас експортувати, а ми не можемо даючи кращу ціну польському ринку???
Тому я вважаю, що на час так званої заборони, має бути повне припинення ввезення польскої продовольчої продукції в Україну.
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28.04.2023 12:56 Відповісти
на очереди украинский спирт
https://www.money.pl/gospodarka/tani-ukrainski-spirytus-zalewa-polske-gorzelnie-stoja-straty-ida-w-setki-tysiecy-zlotych-6891980336994880a.html
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28.04.2023 13:05 Відповісти
Запрет на польскую продукцию ввести не удастся. Украинское правительство фактически вложило все яйца в польскую корзину.
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Это точно та самая Польша или другая? До сих пор Польша помогала и дело ещё не дошло до вступления Украины в ЕС - в котором нет пошлин на товары для челенов союза. Получается, что Польша не пустит Украину в ЕС через более дешевые товары?
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28.04.2023 13:15 Відповісти
навіщо йти в ЄС, щоб продавати дешево
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28.04.2023 13:23 Відповісти
А кто купит за дорого?
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28.04.2023 13:26 Відповісти
 
 