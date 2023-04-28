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Резніков про зброю для України: Залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що міжнародні партнери передадуть Україні сучасні бойові літаки, необхідні для визволення від російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник Міноборони заявив на пресконференції.

"На сьогодні країни НАТО передають нам авіацію поки що радянського зразка, але я переконаний, що незабаром ми із вами будемо так же спокійно говорити, як про Рatriot та HIMARS, і про сучасні бойові літаки. За великим рахунком, у зверненні до Санти залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті", якщо хто любить "Зоряні війни". Тому сьогодні з точки зору політичного планування на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі щодо задач і досягнень", - сказав міністр.

За його словами, у лавах Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії було близько 261 тисячі осіб, з урахуванням цивільних. Тоді головним завданням для держави було вижити, і українці з честю його виконали.

"Напочатку наші партнери готували до партизанської війни, тоді більше йшлося про засоби ураження на короткі дистанції, і щастям були для нас "стінгери", "джавеліни", NLAW. Зараз ми маємо чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "хаймарси", бронетехніка всіх основних відомих вам типів та марок. Створено танкову коаліцію, на бойовому чергуванні вже стоять Рatriot", - підсумував Резніков.

Також читайте: РФ не знає, як закінчити "спецоперацію", та мріє про переговори, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
це заслуга простих Українців, а не корумпованного міністра
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28.04.2023 12:30
+22
"головним завданням для держави було вижити"?а НЕ,ПЛЯТЬ,ШАШЛИКИ?"Напочатку наші партнери готували до партизанської війни " А ти,с..ка,до чого готувався?
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28.04.2023 12:31
+20
Зірка смерті - це та що по формі нагадує яйце?
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28.04.2023 12:26
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Зірка смерті - це та що по формі нагадує яйце?
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28.04.2023 12:26 Відповісти
Мрієм про еFОчку. Швидше б…
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28.04.2023 12:27 Відповісти
ще нема підводних човнів у формі яйця
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28.04.2023 12:28 Відповісти
не нагадуйте бо завтра ще накуплять для керівників ТЦК якісь "весільні" субмарини щоб кататись по Середземному морю в Іспанії
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28.04.2023 12:56 Відповісти
Зірку смерті можеш собі взяти .
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28.04.2023 12:28 Відповісти
Закрий свій ******, кацап! Шапітолій грьобаний!
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28.04.2023 12:28 Відповісти
Якщо вже ''біля стелі'' то чого в ЗСУ проблеми з озброєнням?!
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28.04.2023 12:30 Відповісти
А тому, що є все, але по чайній ложці.
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28.04.2023 12:35 Відповісти
це заслуга простих Українців, а не корумпованного міністра
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28.04.2023 12:30 Відповісти
"головним завданням для держави було вижити"?а НЕ,ПЛЯТЬ,ШАШЛИКИ?"Напочатку наші партнери готували до партизанської війни " А ти,с..ка,до чого готувався?
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28.04.2023 12:31 Відповісти
До здачі України кацапам. Що не видно було це? Шапітолій - це друге пришестя партіі рєґіонаф - маладих рєґіаналаф.
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28.04.2023 12:34 Відповісти
Щеб якийсь лазерний *********
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28.04.2023 12:33 Відповісти
Створено це все всупереч дій Рєзнікова і Єрмака.
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28.04.2023 12:34 Відповісти
ага, голку тобі в яйці мародер.
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28.04.2023 12:35 Відповісти
По ходу у министра извращенное представление о мире....
Питание в армии - это яйца и яблоки, а вооружение - пушки, автоматы и самолёты....
Про другие виды вооружения, дальнобойные ракеты всяких типов и назначений и т.п. он не слышал ?
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28.04.2023 12:38 Відповісти
куда більш збочене ніж в того очкастого яйцеголового крадія - там вся уява то лише зелені купюри з американськими президентами
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28.04.2023 12:53 Відповісти
ну якщо F16 дістане своїми ракетами стратегічні бомбардувальники в районі каспію, то норм, а якщо - нє, то толк буде з тих F16, але досить обмежений.....
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28.04.2023 12:43 Відповісти
Это поднимет дух комментаторам!
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28.04.2023 12:56 Відповісти
і чим же ф-16 має дістати до каспію? там є тільки одна ракета яку він може взяти,але хто сказав що нам її дадуть...
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28.04.2023 14:34 Відповісти
шось рано вихвалятись почав "яйця смерті"..
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28.04.2023 12:44 Відповісти
падла, ты, сволота, даже саперных лопаток не давал... военные окопы рыли касками... одежда... это каким нужно быть управленцем, чтобы не решить этот вопрос, который и не вопрос... но будучи человеком-проститутом по сути закупал яйца по 17 грн за штуку и яблоки по 51 грн за кг... в общем, янелохмнесорокдва и его придурки сами себе вынесли приговор... скорее бы он был исполнен...
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28.04.2023 12:45 Відповісти
Амінь!
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28.04.2023 12:47 Відповісти
Шашлычники зеленоплесневые мародерные
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28.04.2023 12:47 Відповісти
Постоянная нехватка чего-то на фронте, постоянные сборы в интернете на что-то. Оказывается, не хватает только звезды смерти...
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28.04.2023 12:47 Відповісти
що воно верзе! посадіть його у леопард1 та на передок нехай там бормоче про "зірку смерті"
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28.04.2023 12:48 Відповісти
Украинцы должны понимать, такие дебилы, как этот чиновник, по большому счёту, это результат

их равнодушия и безразличия, поэтому, давайте наберёмся терпения и выдержки, единство

ради победы, это наш единственный лозунг сегодня, всё остальное, только после победы!
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28.04.2023 12:49 Відповісти
на войне большой расход всего, надо сделать эти потоки непрерывными, вертолеты бы не плохо, АТАКМС, где противокарабельные ракеты?, почему русские до сих блокируют нас с черного моря???
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28.04.2023 12:51 Відповісти
Він такий жартівник, цей міниістр
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28.04.2023 12:52 Відповісти
AH-64 вже отримали??? BGM-109 теж отрымал???
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28.04.2023 12:53 Відповісти
він таких термінів навіть не чув,що хотіти від "адвоката"...
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28.04.2023 14:30 Відповісти
Грім-2, який не фінансували, у діда мороза вже питали? резніков сраний клоун, ну впринципі як всі зелена влада
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28.04.2023 12:54 Відповісти
Яйця, літаки та Зірка смерті...
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28.04.2023 12:54 Відповісти
Ідіот! А як же atacms?!
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28.04.2023 12:54 Відповісти
Чи не ти, чушило розповаідав, що не бачиш ударних угрупувань зі сторони Білорусії. На вас кров тисяч убитих жінок, дітей. Як вам спиться? Сни не мучать?
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28.04.2023 12:59 Відповісти
а это что такое ЗВЕЗДА СМЕРТИ ???? я про такое даже не слышал (((( мне больше по душе ******* РУБАТЬ !!!
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28.04.2023 13:02 Відповісти
клоун припизжений на всю голову
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28.04.2023 13:04 Відповісти
Навіщо ЦЕНЗОР дає трибуну всіляким шахраям?! Зе-марафону з них достатньо.
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28.04.2023 13:14 Відповісти
1. Літаки

2. Гвинтокрили

3. Дрони-камікадзе хоча б по ефективності як ланцет узкій

4. Бойові дрони типу Предатор чи крутіше

5. Далекобійні ракети

6. Багато інших ніштяків, які нам тупо не продають
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28.04.2023 13:14 Відповісти
Пункт 3 уже вот-вот появится, Свитчблейд-600 называется.
Ну, а так ты прав. Не только самолеты западные еще не дают...
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28.04.2023 13:24 Відповісти
"вот-вот" це десь з минулої весни...
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28.04.2023 14:29 Відповісти
то Свитчблейд-300, наши турбо-патриоты говорили, что дадут 600ку, но нет... Её только сейчас вроде бы наконец-то обьявили и даже есть видео с прилетом такого боеприпаса... Ну, что делать, поглядим.
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28.04.2023 15:25 Відповісти
Перша партія була десь влітку. Де відосики схожі, де їх ефективність? А якщо так і не поставили то:

А) Поки не показала свою ефективність, то це просто рекламне лайно
Б) Якщо 8-й місяць обіцяного не присилають, який шанс що в принципі пришлють?)
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28.04.2023 22:46 Відповісти
Польские и словацкие Миги хороший пример. ГОД шли разговоры и вот наконец-то прислали.
От вам и який шанс.
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29.04.2023 12:33 Відповісти
Касетні **********.
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28.04.2023 13:30 Відповісти
з точки зору політичного планування на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі щодо задач і досягнень".

комусь стеля - а для когось рівень плінтуса.
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28.04.2023 13:22 Відповісти
Ідіот.

Прирівняв літаки до зірки смерті. Це ж треба яке воно...

І це в день коли змі колективного заходу наповнені новинами про нові удари рф по цивільних...
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28.04.2023 13:28 Відповісти
*************, тебе звезда!
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28.04.2023 13:29 Відповісти
нафіга отой пафос?Що за цирк?Чи від чогось увагу відволікають?
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28.04.2023 14:08 Відповісти
ах ти лисий ******,ти ***** дронами і пікапами забезпечити не можеш виродок рваний,а ту про звізди смерті затираєш,чмо, що там з "дронами весільними"? далі волонтери збирають?
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28.04.2023 14:28 Відповісти
А що вже закрито питання снарядів (у т.ч. танкових), мінометів і мін до них, кулеметів?

Дронів усіх рівнів?

Виплат військовослужбовцям?

Чи знов хай "Повернись живим" і Притула на останні копійки простих громадян забезпечують?

Просто соромно слухати це самовдоволене патякання!
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28.04.2023 15:13 Відповісти
О, точно - два літаки і одна зірка смерті. І усьо
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28.04.2023 15:15 Відповісти
если все дают международные партнеры - зачем тогда нам министерство обороны и куча народу при нем? можно половину уволить и покупать как минимум пару танков \ежемесячно\ в дополнение к. и депутатов ополовинить и обслугу к ним - еще насобирается.
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28.04.2023 15:37 Відповісти
война это кстати форсмажор так что увольнения могут должны быть без последствий для бюджета (до окончания).
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28.04.2023 15:39 Відповісти
Ага, полюбому. Воїни самі за свої гроші заправляють авта, ремонтують, купують собі форму і теплаки, а родичі і волонтери скидаються на дрони, генератори і пікапи...
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28.04.2023 17:11 Відповісти
Клоун, ты сетки маскировочные найди хотя бы
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28.04.2023 18:32 Відповісти
И краску для маскировки техники. Белые ракеты ПВО на передке это нечто.
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28.04.2023 19:07 Відповісти
Зирка смерти это он сам
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28.04.2023 19:54 Відповісти
А дальнобійні ракети?
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28.04.2023 20:19 Відповісти
Міністр оборони Резніков ЗНОВУ ЗАБУВ ПРО БЕЗПІЛОТНИКИ.

І це в той час, коли Китай перекриває постачання Україні Mavic та інших дронів, вироблених у Китаї.

ДЕ МАСОВЕ ПОСТАЧАННЯ БЕЗПІЛОТНИКІВ для ЗСУ ? ? ?
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29.04.2023 02:14 Відповісти
 
 