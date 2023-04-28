Резніков про зброю для України: Залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті"
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Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що міжнародні партнери передадуть Україні сучасні бойові літаки, необхідні для визволення від російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник Міноборони заявив на пресконференції.
"На сьогодні країни НАТО передають нам авіацію поки що радянського зразка, але я переконаний, що незабаром ми із вами будемо так же спокійно говорити, як про Рatriot та HIMARS, і про сучасні бойові літаки. За великим рахунком, у зверненні до Санти залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті", якщо хто любить "Зоряні війни". Тому сьогодні з точки зору політичного планування на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі щодо задач і досягнень", - сказав міністр.
За його словами, у лавах Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії було близько 261 тисячі осіб, з урахуванням цивільних. Тоді головним завданням для держави було вижити, і українці з честю його виконали.
"Напочатку наші партнери готували до партизанської війни, тоді більше йшлося про засоби ураження на короткі дистанції, і щастям були для нас "стінгери", "джавеліни", NLAW. Зараз ми маємо чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "хаймарси", бронетехніка всіх основних відомих вам типів та марок. Створено танкову коаліцію, на бойовому чергуванні вже стоять Рatriot", - підсумував Резніков.
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Питание в армии - это яйца и яблоки, а вооружение - пушки, автоматы и самолёты....
Про другие виды вооружения, дальнобойные ракеты всяких типов и назначений и т.п. он не слышал ?
их равнодушия и безразличия, поэтому, давайте наберёмся терпения и выдержки, единство
ради победы, это наш единственный лозунг сегодня, всё остальное, только после победы!
2. Гвинтокрили
3. Дрони-камікадзе хоча б по ефективності як ланцет узкій
4. Бойові дрони типу Предатор чи крутіше
5. Далекобійні ракети
6. Багато інших ніштяків, які нам тупо не продають
Ну, а так ты прав. Не только самолеты западные еще не дают...
А) Поки не показала свою ефективність, то це просто рекламне лайно
Б) Якщо 8-й місяць обіцяного не присилають, який шанс що в принципі пришлють?)
От вам и який шанс.
комусь стеля - а для когось рівень плінтуса.
Прирівняв літаки до зірки смерті. Це ж треба яке воно...
І це в день коли змі колективного заходу наповнені новинами про нові удари рф по цивільних...
Дронів усіх рівнів?
Виплат військовослужбовцям?
Чи знов хай "Повернись живим" і Притула на останні копійки простих громадян забезпечують?
Просто соромно слухати це самовдоволене патякання!
могутдолжны быть без последствий для бюджета (до окончания).
І це в той час, коли Китай перекриває постачання Україні Mavic та інших дронів, вироблених у Китаї.
ДЕ МАСОВЕ ПОСТАЧАННЯ БЕЗПІЛОТНИКІВ для ЗСУ ? ? ?