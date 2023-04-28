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СБУ (10002) Донецька область (5664) державна зрада (1073)

Так звану "заступницю голови адміністрації Торезу", яка займалась депортацією українців до Сибіру, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадниця

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

"Зловмисницею є так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове). На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, жінка організувала у Торезі "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до Сибіру і Далекого Сходу.

Зловмисниця  приєдналась до лав терористичної організації "ДНР" ще у 2016 році. Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве".

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Жінка організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню. Згодом її "підвищили" до "віцемера м. Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок".

Поплічницю окупантів суд визнав винною за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) та участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3). Її засуджено до 15 років тюрми.

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Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Джерело: https://censor.net/ua/n3415002

А організувати викрадення цієї мерзоти, як це було з Цемахом, та вчинити реальний суд, а нє "понарошку"?? Чи зараз вже нема кому розробити та здійснити таку операцію? Бо розвідник Червінський загратований слугами кремля по шитій білими нитками політичній справі, а Кірюше не до цього, бо треба ж цілодобово селфі та пости комусь робити, фоточки котиків викладати ...
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28.04.2023 12:39
+6
Как хорошо , мягко говоря , получается . Кривосудие работает , получают по 300 000 зарплаты , выносят очень справедливые строгие приговоры . И подсудимые довольны , только почему-то пальцем у виска крутят . Главное не переусердствовать и не начать судить предателей в Киеве .
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28.04.2023 13:14
+4
Забагато честі їй. Ризикувати життям ссошників заради куска гімна. Вона свою долю ще знайде.
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28.04.2023 12:48
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Бамбасів привезли літаком в бурятські *****, а вони здриснули звідти взад.
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28.04.2023 12:36 Відповісти
там навіть коренні не витримують, тому й пруться тут, бо їм пообіцяли що все що вони тут загребуть - все буде їх. Обманули звісно ж, кому вони на фіг потрібні.
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28.04.2023 12:47 Відповісти
"Зал прільота ATACMS". Мілості просім.
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28.04.2023 13:17 Відповісти
Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Джерело: https://censor.net/ua/n3415002

А організувати викрадення цієї мерзоти, як це було з Цемахом, та вчинити реальний суд, а нє "понарошку"?? Чи зараз вже нема кому розробити та здійснити таку операцію? Бо розвідник Червінський загратований слугами кремля по шитій білими нитками політичній справі, а Кірюше не до цього, бо треба ж цілодобово селфі та пости комусь робити, фоточки котиків викладати ...
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28.04.2023 12:39 Відповісти
Забагато честі їй. Ризикувати життям ссошників заради куска гімна. Вона свою долю ще знайде.
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28.04.2023 12:48 Відповісти
При спробі втечі...
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28.04.2023 12:50 Відповісти
Сегодня на вечер ничего не планируйте,поедете похищать.Я дам вам парабеллум.Ждите СМС,о задании никому ни слова!
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28.04.2023 12:51 Відповісти
Баканов, ти? Знайшовся?
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28.04.2023 12:55 Відповісти
Раскусил...
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28.04.2023 12:57 Відповісти
---
ага...
літак уже хотіли вкрасти... і шо ? Полковника Червінського арестували..
....
цемаха викрали ііііііііііііііі
.
В июне 2019 в ходе спецоперации СБУ был задержан на территории ДНР и вывезен в Киев, где был помещен под арест. 5 сентября суд отпустил Цемаха из-под ареста, а 7 сентября его передали в Россию в рамках обмена пленными[⇨]. После освобождения вернулся обратно в ДНР[1].
....
..а чи варто було изикувати спецпризначенцями
..
як то кажали москалі
.
там где пастух дурак - там ы собаки дуры....
.....
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28.04.2023 13:19 Відповісти
його, наче, вигідно поміняли на наших. І перед тим СБУ та голандські слідчі взяли від нього всю потрібну інформацію. І вирок по Боінгу вже винесли.
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28.04.2023 14:31 Відповісти
А зачем выкладывать? Приговор вынесен. Прямо на месте. Но словить конечно сначала. Нужны большие деньги, этим предавно занимаются частные лица и структуры вне государства. Давно пора. Но деньги большие тут.
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28.04.2023 13:39 Відповісти
Пятнашка заочно,а очно-умовно.
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28.04.2023 12:45 Відповісти
це вони зоочно дали, і ця курва може спокійно від старості померти, якщо тільки їй на росії, "любимий" голову пляшкою не проломить.
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28.04.2023 12:48 Відповісти
- Мойша, ти знаєш, що говорить твій сусід про тебе, коли ти відсутній поряд?
- Я Вас прошу, коли я відсутній, то таки хай він мене хоч і поб'є.
Так і з цими заочними судами...
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28.04.2023 12:56 Відповісти
Как хорошо , мягко говоря , получается . Кривосудие работает , получают по 300 000 зарплаты , выносят очень справедливые строгие приговоры . И подсудимые довольны , только почему-то пальцем у виска крутят . Главное не переусердствовать и не начать судить предателей в Киеве .
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28.04.2023 13:14 Відповісти
 
 