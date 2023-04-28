Так звану "заступницю голови адміністрації Торезу", яка займалась депортацією українців до Сибіру, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ
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Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Зловмисницею є так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове). На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Як встановило слідство, жінка організувала у Торезі "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до Сибіру і Далекого Сходу.
Зловмисниця приєдналась до лав терористичної організації "ДНР" ще у 2016 році. Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве".
Жінка організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню. Згодом її "підвищили" до "віцемера м. Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок".
Поплічницю окупантів суд визнав винною за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) та участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3). Її засуджено до 15 років тюрми.
Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.
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А організувати викрадення цієї мерзоти, як це було з Цемахом, та вчинити реальний суд, а нє "понарошку"?? Чи зараз вже нема кому розробити та здійснити таку операцію? Бо розвідник Червінський загратований слугами кремля по шитій білими нитками політичній справі, а Кірюше не до цього, бо треба ж цілодобово селфі та пости комусь робити, фоточки котиків викладати ...
ага...
літак уже хотіли вкрасти... і шо ? Полковника Червінського арестували..
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цемаха викрали ііііііііііііііі
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В июне 2019 в ходе спецоперации СБУ был задержан на территории ДНР и вывезен в Киев, где был помещен под арест. 5 сентября суд отпустил Цемаха из-под ареста, а 7 сентября его передали в Россию в рамках обмена пленными[⇨]. После освобождения вернулся обратно в ДНР[1].
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..а чи варто було изикувати спецпризначенцями
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як то кажали москалі
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там где пастух дурак - там ы собаки дуры....
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- Я Вас прошу, коли я відсутній, то таки хай він мене хоч і поб'є.
Так і з цими заочними судами...