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Крим (12752) евакуація (1920)

Топменеджери філіалів російських компаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватися мають не лише представники верхівки, але й їхні родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку.

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Автор: Наталя Джума
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Чего вдруг.
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28.04.2023 12:59 Відповісти
Ваапщє ні хачу уєзжать із Крима! Прівикла здєсь, как в свайом домє жилі, настолька всьо душевна (с)
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28.04.2023 13:00 Відповісти
Люська рік тому казав, що крисчани недвігу продають за безцінь і звалюють. А це вже яка хвиля чи аби ляпнути? Ось коли по цій військовій базі буде прилітати, тоді побачимо і без вас.
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28.04.2023 13:10 Відповісти
Крым встал с колен и прямо на лыжи!
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28.04.2023 13:23 Відповісти
Ці всі повідомлення схожі на ІПСО. Як на мене, то брати штурмом Крим нагальної необхідності немає. Зруйнувати міст і закоркувати по Сивашу досить, а далі планомірно винишувати стратегічні об'єкти дистанційно, що не розпорошувати сили. Бо головна небезпека - на Сході, і там вирішиться все. Мені здається, що якщо московитів розібити у донецьких степах і вийти на кордони 1991 року, то Крим піде "у комплекті".
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28.04.2023 13:25 Відповісти
Кацапи все чудово розуміють, звільнення Криму невідворотнє.
Ті, хто бризкає слиною по телевізору, в реаліях думають, як вивозити все цінне. Не людей, звичайно! Цінності!
Наші ж "миролюбці" роздавали напередодні вторгнення вказівки готуватись до шашликів та не сіяти паніку.
Впевнений, не випадково.
Навмисне.
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28.04.2023 14:07 Відповісти
В реале это скорее всего частный бизнес. Связанный с туризмом и сервисом и прочим подобным. Понимают что сезона не будет, не рентабельно. Вот и всё.
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28.04.2023 17:18 Відповісти
 
 