Топменеджери філіалів російських компаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації, - Центр нацспротиву

Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватися мають не лише представники верхівки, але й їхні родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку.

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