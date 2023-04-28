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Топменеджери філіалів російських компаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватися мають не лише представники верхівки, але й їхні родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку.
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Ті, хто бризкає слиною по телевізору, в реаліях думають, як вивозити все цінне. Не людей, звичайно! Цінності!
Наші ж "миролюбці" роздавали напередодні вторгнення вказівки готуватись до шашликів та не сіяти паніку.
Впевнений, не випадково.
Навмисне.