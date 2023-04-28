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Новини За кордоном
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Росія має сплатити майже 130 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію, - рішення ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,грузія,2008

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та яку не охоплювало основне рішення 2021 року.

Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання.

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У справі йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого "МВС Південної Осетії", мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей.

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ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач - Росія - має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменш 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 - тому що інші 66 жертв загинули під час п'яти днів "активної фази війни", яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.

Крім того, Росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого "МВС" у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.

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640 тисяч євро компенсацій присуджують у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.

Найбільша сума компенсацій - 115 млн євро - присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб.

Ще 8,24 млн євро присуджено у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

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Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти 8.

У підсумку загальна сума, яку РФ зобов’язали сплатити Грузії, становить 129,8 млн євро.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
20% страны за 130 млн евро. Хорошая цена. Судя по последним событиям из Грузии московиты решили докинуть 500 млн и докупили оставшуюся часть.
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28.04.2023 13:05
+6
Цена последствий войны ? Смешно .
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28.04.2023 13:00
+4
Тепер ми бачимо що навіть присудження репарацій це десятиліття. Потім виплати ще 100 років. Тобто постраждалі українці так і помруть у своїх порушених будівлях серед розбитих міст. Можливо хтось з потомків одержить розпорошені у часі та цінності гроші. Не так має працювати система репарацій. Має бути негайно. І має бути ***** чи здохнуть в злиднях люди тої країни, яка заподіяла зло.
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28.04.2023 13:18
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Цена последствий войны ? Смешно .
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28.04.2023 13:00 Відповісти
і навіть ту ціну касапи не сплатять
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28.04.2023 13:06 Відповісти
15 ЛЕТ? И кто из сельчан дожил?
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28.04.2023 13:02 Відповісти
Мало. Та сподіваюсь, це лише початок. Перий рахунок.
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28.04.2023 13:03 Відповісти
20% страны за 130 млн евро. Хорошая цена. Судя по последним событиям из Грузии московиты решили докинуть 500 млн и докупили оставшуюся часть.
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28.04.2023 13:05 Відповісти
А ще невідомо як Україні доведеться видавлювати з кацапоїдів репарації. Тут без силового впливу не обійдеться!
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28.04.2023 13:07 Відповісти
130 млн. - це вартість 26 танків. Отака ціна окупованих територій та людських життів. Теперішня влада в Грузії задоволена, як і ті хто її обрав.
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28.04.2023 13:11 Відповісти
В Сакартвело зараз при владі такий же зелений антимайдан, профінансований таким же проросійським олігархом
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28.04.2023 17:25 Відповісти
Маловато буде
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28.04.2023 13:16 Відповісти
Тепер ми бачимо що навіть присудження репарацій це десятиліття. Потім виплати ще 100 років. Тобто постраждалі українці так і помруть у своїх порушених будівлях серед розбитих міст. Можливо хтось з потомків одержить розпорошені у часі та цінності гроші. Не так має працювати система репарацій. Має бути негайно. І має бути ***** чи здохнуть в злиднях люди тої країни, яка заподіяла зло.
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28.04.2023 13:18 Відповісти
Цена 1м2 примерно 5000 евро. На 130 млн можно купить 26,000 м2. Это площадь одного большого отеля.

2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим - это вообще стыд.
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28.04.2023 13:27 Відповісти
Це вони 15 років розглядали? Ви це серйозно? То по Україні рішення десь до 2050 року буде?
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28.04.2023 13:28 Відповісти
На жаль грузини обрали собі повністю проросійську владу. І через Грузію створений неофіційний транспортний коридор для постачання товарів подвійного призначення для росії. Як вони можуть бути в таких гарних відносинах з росією! Україна їм багато в чому допомогала, а вони на нас поклали.
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28.04.2023 14:04 Відповісти
Навіть не смішно, хіба що кацапам.
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28.04.2023 15:10 Відповісти
 
 