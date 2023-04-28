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Терор РФ переможемо зброєю, найжорсткішими санкціями та справедливими вироками для російських вбивць, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Умані.
Про це глава держави повідомив у Twitter передає Цензор.НЕТ.
"Умань… Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома… Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не лишилося. Російський терор переможемо лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для російських вбивць", - зазначив президент.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Умані загинули 14 осіб.
Топ коментарі
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+21 Yurii Skoruk
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+20 Виталий 6b40280c
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Оман не перепутал с Уманью? Хорошо что не сказал - Поручил Султану разобрать завалы а то пыльная буря может засыпать.
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И вот когда они рассказывают о том, что не собирались бить по гражданским объектам, а все дело в точности ракет, они сами же себя и закапывают. Достаточно показать фото Мариуполя, Марьинки, Авдеевки, Бахмута и десятков других населенных пунктов, которые были цветущими городками и селениями, пока к ним не приполз «русский мир», а потом все гражданские объекты были уничтожены. А второй момент заключается в том, что применяя крылатые ракеты, ты только один раз мог удивиться тому, что они - не точные и что могут поразить не те цели, которые считаются законными во время ведения войны (а не СВО). Если ты знаешь, что твои ракеты настолько неточны и вместо военной цели попадают в жилые дом и все равно их применяешь второй, третий и десятый раз, то ты делаешь это четко понимая, какие последствия наступают после твоих действий.
А значит, после первого «промаха», элемент случайности пропадает, поскольку летчики точно знают, куда они стреляют, а потом - однозначно проводится разбор полетов и подводится итог поражения целей. То есть, они точно знают, куда попали, если даже целились в другое место, в чем есть большие сомнения. А если знали и все равно делали, то это и есть тот самый умысел, который они сами же и закрепляют. Это же самое касается и китайцев, которые передают преступникам начинку для этих ракет. Они - соучастники военных преступлений и вместо того, чтобы брызгать слюной в телефон, общаясь с председателем Сцы, надо дать 72 час послу Китая, чтобы он выметался из Украины. А при повторном обстреле Украины ракетами, в которых будут обнаружены китайские детали - разрывать дипломатические отношения и высылать этот курятник в Китай уже полным составом.
В общем, такой итог сегодняшнего обстрела видится прямо сейчас.
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Ты лучше расскажи, кто закопал эту зброю в асфальт после 2019 года.
КУПІТЬ ВЖЕ САМІ ХОЧ ЩОСЬ таке, що зможе вху...рити по тій мацковії, щоб й не воняло нею в світі!
йому всі кричали про небезпеку а воно:
Не хотів підривати економіку.
Нам не сказали.
Звісно, ми знали, але не думали.
Мирно спав поки діти не розбудили, кричать - папа, на нас напалі.
І це все висрано одним гундосим ротом.
Він дебіл? Не думаю. Ну, або дійсно дебіл - і тоді непідсудний.
Путін так само скаже - не знав шо Зеля не нацист і не хотів напасти на парашку.
В Оман теж на лижах притопав - бо дебіл, заблудився, чо там, нє?
@n6j1K0PZH4vMK0y
Момент удару по багатоповерхівці в Умані. І так кожен день - козломорді б'ють по житловому сектору. А нам у відповідь ніззя. Чомусь німців у 44му можна було бомбити, а лаптєжопу срань не можна. Чому. Хто нам нав'язав цей маразм? З такими правилами ця війна ніколи не закінчиться
Чи сам рузвельт напав і бомбив як сам захоче?
Просто кажуть - шоб Єрмак не атакував тим шо може дадуть, тобто АТАКМС, шоб пуйло не наніс удар по Клайпеді, або по Воронежу(жі)
Зроби ракети - і бий, тобі хто не дає?
Ах так, можеш знищити мільйон-два ватників в містах, як рузвельт і альбіонська свиня знищували німецьких мирних мешканців. правда шкода шо у німців не було ракет з ЯЗарядами, я би посміявся як би рузвельт і свиня бомбили, знаючи шо можуть отримати взад.
хоча, якщо б готувався і "купляв міни"(ну, тут багато чого купувати треба було і виробл*ти) - то
знесли бнарід би підтримував, ну, виборці шо вибрали - "заглянути в о*ко путіну" і "поїду в путіним на рибалку і зійдемось".
в принципі - робив то шо від нього й хотіли виборуни. так що якщо чесно, то він і говорив шо "надо заканчівать вайну"
Так що вна суді - так і скаже - мене вибрали шоб я заглянув - от і заглянув пуці в чемодан.
Ну от реально - вибирали ж популіста? Ну от і отримали шашличком на день Обіду.
*НЕ підтримував би.