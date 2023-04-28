Терор РФ переможемо зброєю, найжорсткішими санкціями та справедливими вироками для російських вбивць, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Умані.

Про це глава держави повідомив у Twitter передає Цензор.НЕТ.

"Умань… Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома… Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не лишилося. Російський терор переможемо лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для російських вбивць", - зазначив президент.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Умані загинули 14 осіб.

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