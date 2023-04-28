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Новини Війна в Україні
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Зеленський (17371) Умань (220)

Терор РФ переможемо зброєю, найжорсткішими санкціями та справедливими вироками для російських вбивць, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,мощун

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Умані.

Про це глава держави повідомив у Twitter передає Цензор.НЕТ.

"Умань… Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома… Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не лишилося. Російський терор переможемо лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для російських вбивць", - зазначив президент.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Умані загинули 14 осіб.

Також читайте: Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Умані двоє 10-річних дітей, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Боневтік героїчний перемагатель.
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28.04.2023 13:20
+21
І зелених зрадників теж. Щоб і духу їх не було в Україні. І тебе, Віслюк хрипатий.
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28.04.2023 13:18
+20
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28.04.2023 13:27
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Асфальтом їх, асфальтом. І відосиками.
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28.04.2023 13:18 Відповісти
.... ударім автопробєгом, по бєздорожью і разгільдяйству!!!!.. *****😡😡😡😡
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28.04.2023 13:23 Відповісти
І зелених зрадників теж. Щоб і духу їх не було в Україні. І тебе, Віслюк хрипатий.
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28.04.2023 13:18 Відповісти
вова .. москалів переможуть і без твоїх соплів .. ти краще переможи корупцію своїх друзів ..
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28.04.2023 13:18 Відповісти
Боневтік героїчний перемагатель.
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28.04.2023 13:20 Відповісти
ось так і треба ілюструвати заяви лидора, а не шукати зображення де він намагається зробити розумне обличчя
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28.04.2023 13:25 Відповісти
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28.04.2023 13:27 Відповісти
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28.04.2023 13:39 Відповісти
иди, шоле, шашлычков на похороны подвези, ублюдок.
Оман не перепутал с Уманью? Хорошо что не сказал - Поручил Султану разобрать завалы а то пыльная буря может засыпать.

\\\\\\\

И вот когда они рассказывают о том, что не собирались бить по гражданским объектам, а все дело в точности ракет, они сами же себя и закапывают. Достаточно показать фото Мариуполя, Марьинки, Авдеевки, Бахмута и десятков других населенных пунктов, которые были цветущими городками и селениями, пока к ним не приполз «русский мир», а потом все гражданские объекты были уничтожены. А второй момент заключается в том, что применяя крылатые ракеты, ты только один раз мог удивиться тому, что они - не точные и что могут поразить не те цели, которые считаются законными во время ведения войны (а не СВО). Если ты знаешь, что твои ракеты настолько неточны и вместо военной цели попадают в жилые дом и все равно их применяешь второй, третий и десятый раз, то ты делаешь это четко понимая, какие последствия наступают после твоих действий.

А значит, после первого «промаха», элемент случайности пропадает, поскольку летчики точно знают, куда они стреляют, а потом - однозначно проводится разбор полетов и подводится итог поражения целей. То есть, они точно знают, куда попали, если даже целились в другое место, в чем есть большие сомнения. А если знали и все равно делали, то это и есть тот самый умысел, который они сами же и закрепляют. Это же самое касается и китайцев, которые передают преступникам начинку для этих ракет. Они - соучастники военных преступлений и вместо того, чтобы брызгать слюной в телефон, общаясь с председателем Сцы, надо дать 72 час послу Китая, чтобы он выметался из Украины. А при повторном обстреле Украины ракетами, в которых будут обнаружены китайские детали - разрывать дипломатические отношения и высылать этот курятник в Китай уже полным составом.

В общем, такой итог сегодняшнего обстрела видится прямо сейчас.
\\\\\\
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28.04.2023 13:21 Відповісти
знаю ОДНО : безнаказаность ПОРОЖДАЕТ еще БОЛЬШОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ !!!
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28.04.2023 13:28 Відповісти
Поки тільки Московія встигає винести вироки украінським полоненним. А ми їх відпускаємо невинними.
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28.04.2023 13:31 Відповісти
"Російський терор переможемо лише спільно - зброєю для України..."
Ты лучше расскажи, кто закопал эту зброю в асфальт после 2019 года.
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28.04.2023 13:33 Відповісти
Санкції? Справедливий вирок? Цього дуже замало. Ми зі своєю справедливістю й трьохразовим пітанієм полонених так й будемо сидіти та очікувати в кожній області виселених ****** з кацапляндії найбідніших ушлєпанів, щоб вони у нас на нашому хлібі плодилися? Це старе гімно вже в окуповані області перекидає своїх гнид, які мають тільки свої лохміття, в них навіть немає валіз. Вони оселяться в українських містах, а ми гасла будемо викрикувати та кормити, кормити, кормити їх?
КУПІТЬ ВЖЕ САМІ ХОЧ ЩОСЬ таке, що зможе вху...рити по тій мацковії, щоб й не воняло нею в світі!
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28.04.2023 13:35 Відповісти
Очікую збільшення кількості надпотужних гундосіків...
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28.04.2023 13:45 Відповісти
просто дибіл
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28.04.2023 13:50 Відповісти
ахаха, ну а як же?
йому всі кричали про небезпеку а воно:
Не хотів підривати економіку.
Нам не сказали.
Звісно, ми знали, але не думали.
Мирно спав поки діти не розбудили, кричать - папа, на нас напалі.

І це все висрано одним гундосим ротом.
Він дебіл? Не думаю. Ну, або дійсно дебіл - і тоді непідсудний.
Путін так само скаже - не знав шо Зеля не нацист і не хотів напасти на парашку.
В Оман теж на лижах притопав - бо дебіл, заблудився, чо там, нє?
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28.04.2023 13:57 Відповісти
арахамія все порішає!""""""""""""""""""""
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28.04.2023 14:03 Відповісти
******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

Момент удару по багатоповерхівці в Умані. І так кожен день - козломорді б'ють по житловому сектору. А нам у відповідь ніззя. Чомусь німців у 44му можна було бомбити, а лаптєжопу срань не можна. Чому. Хто нам нав'язав цей маразм? З такими правилами ця війна ніколи не закінчиться
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28.04.2023 14:09 Відповісти
так рузвельту хтось давав зброю і дозволив бомбити мирних жителів Гамбурга і Дрездена і Бурліну(на) і т.д.?
Чи сам рузвельт напав і бомбив як сам захоче?

Просто кажуть - шоб Єрмак не атакував тим шо може дадуть, тобто АТАКМС, шоб пуйло не наніс удар по Клайпеді, або по Воронежу(жі)
Зроби ракети - і бий, тобі хто не дає?
Ах так, можеш знищити мільйон-два ватників в містах, як рузвельт і альбіонська свиня знищували німецьких мирних мешканців. правда шкода шо у німців не було ракет з ЯЗарядами, я би посміявся як би рузвельт і свиня бомбили, знаючи шо можуть отримати взад.
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28.04.2023 14:34 Відповісти
Закрий свій ******, сволото! Усі ці жертви на твоїй совісті, тварюка ти продажна.
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28.04.2023 14:13 Відповісти
ну чому всі?
хоча, якщо б готувався і "купляв міни"(ну, тут багато чого купувати треба було і виробл*ти) - то знесли б нарід би підтримував, ну, виборці шо вибрали - "заглянути в о*ко путіну" і "поїду в путіним на рибалку і зійдемось".
в принципі - робив то шо від нього й хотіли виборуни. так що якщо чесно, то він і говорив шо "надо заканчівать вайну"
Так що вна суді - так і скаже - мене вибрали шоб я заглянув - от і заглянув пуці в чемодан.
Ну от реально - вибирали ж популіста? Ну от і отримали шашличком на день Обіду.
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28.04.2023 14:18 Відповісти
нарід би підтримував\\\\

*НЕ підтримував би.
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28.04.2023 14:20 Відповісти
Цікаво тещо воно робить ротом, десь, хтось окрім як в Україні чує?
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28.04.2023 15:11 Відповісти
"Терор РФ переможемо зброєю, яку ми накопичили 2020 по 2022 та справедливими вироками для проросійських агентів в моєму оточенні!" - Зеленский.
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28.04.2023 15:35 Відповісти
Когда , зеленский зачистит правительство от разменявшейся на кацапов мрази( отЕрмаков , Татароаых и от их ставленников и выводка )?
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28.04.2023 15:58 Відповісти
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28.04.2023 16:27 Відповісти
Так ти ж казав,що непотрібно підіймати паніку,відать договорився,а ***** і тебе кинув,да бубочка?
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28.04.2023 17:22 Відповісти
 
 