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Новини Війна в Україні
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Умань (220) Сіммонс Мелінда (113)

Мої друзі з Умані постраждали під час російської атаки, - посол Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

симмонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що її друзям в Умані довелося тікати з квартири під час останнього обстрілу РФ.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є друзі в Умані, яким довелося тікати зі своєї квартири. Російські авіаудари минулої ночі не повинні відчуватися гірше за інші, але коли знаєш людей, які постраждали, це неминуче. Те, що справедливість прийде за ці напади, зараз не втішає, але я тримаюся за це", - написала Сіммонс.

Дивіться: "Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО

Як повідомлялося, вранці 28 квітня росіяни вдарили по Умані крилатими ракетами. Станом на 13:30 відомо про 15 загиблих, в тому числі двох десятирічних дітей, і 9 поранених. Завали продовжують розбирати.

Автор: Ольга Лузан
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Знайомі чи незнайомі, всіх дуже шкода, але рашинська чума не дає нам жити.
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28.04.2023 13:40 Відповісти
У Вас знайомі, а в кацапорильску живуть РОДИЧИ ЗАГИБЛИХ й взагалі дуже багато родичів, в головах котрих немає мізків, замість них у тих дибілів гімно, тому вони не вірять нікому зі своїх українських родичів. Україна їх тут виростила, вигодувала та навчила, а вони ось так нам вдячні, ******.
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28.04.2023 13:46 Відповісти
га
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28.04.2023 14:02 Відповісти
А у Черкасах - чоловіки тікають від военкоматів. А у разі силового затримання УСІ Черкаси обурюються і чекають на Умань. Слава ЗСУ
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28.04.2023 14:06 Відповісти
І не тільки в Черкассах...
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28.04.2023 14:53 Відповісти
пару тамагавков решили бы вопрос кинуть в минобороны параши..
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28.04.2023 20:29 Відповісти
 
 