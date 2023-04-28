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Мої друзі з Умані постраждали під час російської атаки, - посол Британії Сіммонс
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що її друзям в Умані довелося тікати з квартири під час останнього обстрілу РФ.
Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене є друзі в Умані, яким довелося тікати зі своєї квартири. Російські авіаудари минулої ночі не повинні відчуватися гірше за інші, але коли знаєш людей, які постраждали, це неминуче. Те, що справедливість прийде за ці напади, зараз не втішає, але я тримаюся за це", - написала Сіммонс.
Як повідомлялося, вранці 28 квітня росіяни вдарили по Умані крилатими ракетами. Станом на 13:30 відомо про 15 загиблих, в тому числі двох десятирічних дітей, і 9 поранених. Завали продовжують розбирати.
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