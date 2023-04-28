При Міноборони створять агенцію із закупівель та запустять світових виробників
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При міністерстві оборони створять агенцію закупівель, яка має займатися закупівлями всього, крім зброї. Її співробітники дадуть можливість зайти на ринок світовим виробникам.
Про це на пресконференції заявила керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перший проєкт - це реформа закупівель, це стосується, власне, виключно тієї номенклатури, яка не є летальною. І в результаті запуску цього проєкту має бути створено агентство закупівель, яке допоможе розділити функціонал, який є в міністерстві, сконцентрований в одному департаменті. Це формування політики, норм, правил гри, те, як мають функціювати відносини покупця і продавця, як мають функціонувати закупівлі", - сказала Марушевська.
За її словами, в агентстві працюватимуть "люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським постачальникам, можливо і світовим, зайти на цей ринок і надавати послуги нашому війську на найкращих умовах".
Вона наголосила, що Офіс підтримки змін - це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві оборони, основною його функцією буде залучення професіоналів, експертів до процесів трансформації в МОУ та всіх пов’язаних структурах. Нині, за її словами триває аналіз проєктів, на які є критичний запит.
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«люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським постачальникам, можливо і світовим, зайти на цей ринок і надавати послуги нашому війську на найкращих умовах". Джерело: https://censor.net/ua/n3415018
Що це?
" керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська"
І бізнес не треба шукати чи залучати - створіть умови відповідні і вони самі вас з під землі дістануть щоб продати.
Решатели *****…
Тобто давати замовлення для вітчизняних виробників - не на часі? Хай українці їдуть до польщ, чехій і німеччин і працюють на світових виробників, які потім свою продукцію будуть поставляти для Міноборони. Це геніально.
"Україна - без людей" - девіз Z-команди.
А що на це скаже Дейнега який типу має реформувати МО?
Тиша:
https://www.facebook.com/deynega/
Враження що з ним це був лиш піар і весь цей час він займався займався зйомками фільму...
@tZEinform
·
38 мин
Виявляється, що майже 400 (383) штатних спеціалістів Міністерства оборони замало, щоб виконувати його функції. Тому Рєзніков оголосив що буде створена "Агенція по закупівлям всього, крім зброї" ! Гроші звичайно є. На цю дурню. Нема лише на зарплати на передовій.
4 ч. ·
Реальна розмова у командуванні НГУ:
- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?
- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.
- Що це?
- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проект у медіа.
- Ну в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...