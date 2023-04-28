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Міноборони (5253) продукти (388) закупівлі (583)

При Міноборони створять агенцію із закупівель та запустять світових виробників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

міноборони

При міністерстві оборони створять агенцію закупівель, яка має займатися закупівлями всього, крім зброї. Її співробітники дадуть можливість зайти на ринок світовим виробникам.

Про це на пресконференції заявила керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перший проєкт - це реформа закупівель, це стосується, власне, виключно тієї номенклатури, яка не є летальною. І в результаті запуску цього проєкту має бути створено агентство закупівель, яке допоможе розділити функціонал, який є в міністерстві, сконцентрований в одному департаменті. Це формування політики, норм, правил гри, те, як мають функціювати відносини покупця і продавця, як мають функціонувати закупівлі", - сказала Марушевська.

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За її словами, в агентстві працюватимуть "люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським постачальникам, можливо і світовим, зайти на цей ринок і надавати послуги нашому війську на найкращих умовах".

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Вона наголосила, що Офіс підтримки змін - це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві оборони, основною його функцією буде залучення професіоналів, експертів до процесів трансформації в МОУ та всіх пов’язаних структурах. Нині, за її словами триває аналіз проєктів, на які є критичний запит.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Єдине, чим регулярно зайнята пліснява , це множення годівниць.
Що це?
" керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська"
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28.04.2023 13:50
+7
цікаво по чому буде кілограм польських яєць????
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28.04.2023 13:45
+7
а керувати агенцією не Єрмак,часом,буде?
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28.04.2023 13:52
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І кожному виробникові зелену няню.
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28.04.2023 13:43 Відповісти
Офіс підтримки змін, ***...
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28.04.2023 13:44 Відповісти
цікаво по чому буде кілограм польських яєць????
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28.04.2023 13:45 Відповісти
Iдея - гарна. Подивимось на реалізацію

Чи зможе США та ЄС продавити Ze-кодло та резнікова з його жагою до марадерства на ЗСУ.
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28.04.2023 13:46 Відповісти
Тобто якість люди будуть «решать» кому заходити в закупівлі а кому ні?

«люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським постачальникам, можливо і світовим, зайти на цей ринок і надавати послуги нашому війську на найкращих умовах". Джерело: https://censor.net/ua/n3415018
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28.04.2023 13:46 Відповісти
Ои шось мутять -- це ж така кормушка .
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28.04.2023 13:50 Відповісти
Єдине, чим регулярно зайнята пліснява , це множення годівниць.
Що це?
" керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська"
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28.04.2023 13:50 Відповісти
"зміни" - они не всегда к лучшему. так что все пока соответствует.
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28.04.2023 15:28 Відповісти
Ага, "хуже не будет". Як вам така "зміна"?
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28.04.2023 16:16 Відповісти
а керувати агенцією не Єрмак,часом,буде?
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28.04.2023 13:52 Відповісти
А "фірми-прокладки" де "харчеваться" будуть?
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28.04.2023 13:54 Відповісти
Треба просто вигнати зелену мразоту. Ось і все. Дуже просто.
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28.04.2023 13:57 Відповісти
Ніхто з солідних фірм, дєдуже часто, не хоче зв'язуватись з бюджетом. Зі зрозумілих причин. Але МО типу не в курсі.
І бізнес не треба шукати чи залучати - створіть умови відповідні і вони самі вас з під землі дістануть щоб продати.
Решатели *****…
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28.04.2023 13:59 Відповісти
"співробітники дадуть можливість зайти на ринок світовим виробникам"

Тобто давати замовлення для вітчизняних виробників - не на часі? Хай українці їдуть до польщ, чехій і німеччин і працюють на світових виробників, які потім свою продукцію будуть поставляти для Міноборони. Це геніально.
"Україна - без людей" - девіз Z-команди.
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28.04.2023 14:07 Відповісти
Цікаво.

А що на це скаже Дейнега який типу має реформувати МО?

Тиша:

https://www.facebook.com/deynega/

Враження що з ним це був лиш піар і весь цей час він займався займався зйомками фільму...
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28.04.2023 14:15 Відповісти
Дивлюсь на ці нові чесні органи при МО, контролери над контролерами, перевіряючі над перевіряючими без оптимізму. Хочу помилятись, але це все закінчиться черговим пшиком, скандалом і тільки пащі прикоритні збільшаться. Ось це "запустять світових виробників" підтверджує мої думки.
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28.04.2023 14:20 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

38 мин

Виявляється, що майже 400 (383) штатних спеціалістів Міністерства оборони замало, щоб виконувати його функції. Тому Рєзніков оголосив що буде створена "Агенція по закупівлям всього, крім зброї" ! Гроші звичайно є. На цю дурню. Нема лише на зарплати на передовій.
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28.04.2023 14:29 Відповісти
Юрій Бутусов

4 ч. ·

Реальна розмова у командуванні НГУ:

- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?

- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.

- Що це?

- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проект у медіа.

- Ну в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
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28.04.2023 14:57 Відповісти
Шоу має продовжуватись!!!

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28.04.2023 15:06 Відповісти
пробачте але добре було б касабску ракету в це грьобане мо засадити
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28.04.2023 14:59 Відповісти
ОПа Д'Єрмака набере інших ******.
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28.04.2023 15:28 Відповісти
 
 