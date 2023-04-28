Російська авіація завдала удару по Семенівці на Чернігівщині, є влучання по території підприємства, - ОК "Північ"

Російська авіація вчергове завдала удару по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".



"Близько 11:00 зафіксовано 1 вибух, ймовірно ФАБ-500, в н.п. Семенівка. В результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС.

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