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Російська авіація завдала удару по Семенівці на Чернігівщині, є влучання по території підприємства, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігівщина

Російська авіація вчергове завдала удару по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"Близько 11:00 зафіксовано 1 вибух, ймовірно ФАБ-500, в н.п. Семенівка. В результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС.

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Автор: Наталя Джума
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Був у Семенівці.
Містечко не погане,навколо ліси і ліси.
Але ж жоУЯ хто любить рашу,багато кацапських каналів і кажуть, "у нас там родственнікі на той старанє"
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28.04.2023 16:24 Відповісти
Родственнікі на той сторонє зовсім не по тій же причині що й в інших регіонах.
До 1918 року там не було кордону бо сусідня Стародубщина була українською ще від часів Русі і Гетьманщини. Колиска гетьманів, козацьких родів і письменників.
В 1918 її окупували рашисти - більшовики, а в 1919 провели за допомогою багнетів 'референдум' про приєднання до рашки.
І провели кордон там де він є зараз.
Стародубщина -
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28.04.2023 17:35 Відповісти
Після 'референдуму' всіх хто підтримував українців брутально вирізали, про що є згадки в пресі тих часів.
Бо український супротив там дуже злив більшовиків - приблизно як нещодавно Маріуполь чи Бахмут.
На Стародубщині проходили найбільші бої армії УНР за весь період визвольних змагань. Сірожупанну дивізію таки вибили звідти але такого опору більше ніде не було.... Але в нас люди ******* піар і поплакатись, тому всі про це забули. Натомість пишно святкують бій під Крутами
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28.04.2023 17:40 Відповісти
 
 