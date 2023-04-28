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Бахмут(Артемівськ) (1480) артилерія (712) Череватий Сергій (165)

На Бахмутському напрямку досягнутий паритет в артилерії завдяки точності роботи Сил оборони,- Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

В окупантів  залишається математична перевага в артилерії, але артилеристи Сил оборони працюють максимально точно.

Про це в ефірі Україна 24 заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", – сказав Череватий.

Він додав, що на Східному напрямку артилерія – головний гравець. Авіація росіян не може повною мірою розвернутися через роботу ППО українських військ та не може створити окупантам суттєву перевагу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бахмут майже не придатний для життя, - Череватий

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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28.04.2023 14:11
+8
Снайперу потрібно приблизно 4 патрони щоб знищити ворога,а звичайному стрільцю близько тисячі.Високоточні системи це вигідно,але є моменти коли треба і по площах вкресати,особливо під час зекоштурмів
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28.04.2023 14:19
+7
Слава ЗСУ і смерть рашистськими катам!
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28.04.2023 14:19
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Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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28.04.2023 14:11 Відповісти
і не тільки на нашій, а й на їхній і скрізь, де вони є!
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28.04.2023 18:20 Відповісти
Снайперу потрібно приблизно 4 патрони щоб знищити ворога,а звичайному стрільцю близько тисячі.Високоточні системи це вигідно,але є моменти коли треба і по площах вкресати,особливо під час зекоштурмів
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28.04.2023 14:19 Відповісти
Слава ЗСУ і смерть рашистськими катам!
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28.04.2023 14:19 Відповісти
Правда про паритет артилерії у бахмуту.

Том Купер


Війна в Україні, 27 квітня 2023

Усіх вітаю!

Тримайте короткий звіт, майже повністю про Бахмут.

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ПОВІТРЯНА ВІЙНА

Уночі з 25 на 26 квітня росіяни атакували Херсон серією «Шахідів», «Ланцетів» і «Мерлінів». Українці заявляють про збиття принаймні одного «Шахіда», пʼяти «Ланцетів» і одного «Мерліна». Вчора росіяни також показали відео удару по одному з небагатьох українських зенітно-ракетних комплексів «Тор» (перепрошую, не можу знайти лінк).

Також цієї ночі росіяни атакували Миколаївщину «Калібрами» з моря. Українська сторона каже про одного загиблого і 23 поранених: це означає, що росіяни прорвали оборонну систему ППО і в щось влучили.

Tактична авіація російських ВКС майже вся зосередилася в районі Бахмута. Тим часом ПС ЗСУ втратили ще один Су-25, цього разу на Херсонщині.

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БАХМУТ

Від 24-25 квітня росіяни в Бахмуті пішли в «масований» наступ. Ситуація схожа на ту, яка була в Попасній рік тому: невпинні обстріли тисячами снарядів із ствольної артилерії, тисячами ракет із усіх типів реактивних систем залпового вогню, сотень залпів ТОС-1 (наскільки я можу судити, це станом на зараз найсмертоносніше озброєння у ВСрф), нічні авіаудари з Су-25 із застосуванням керованих ракет С-25Т і з Су-34 із застосуванням планерних бомб. Обстріли ведуться «проти годинникової стрілки» систематично і постійно.

Після цього раз за разом наступає піхота: зазвичай це штурмові групи розміром із полк, які йдуть одна за одною знову і знову, вдень і вночі. Ось відповідний звіт полковника Романа Гриценка, командувача 127-мої бригади ТрО (https://twitter.com/NOELreports/status/1651271489486823425)

Результат відповідний. Із північного боку росіяни витіснили українців із території гаражів, ЗСУ відійшли до дитячої лікарні та вулиці Визволителів Донбасу. У центрі ВСрф зайняли територію на північ від Бахмутського медколеджу (і то значно швидше, ніж очікувалося). А на південь від коледжу вони дійшли до вулиці Чайковського.

Також росіяни сильно тиснуть на позиції 3-тьої штурмової та 92-гої механізованої бригади вздовж траси 0506 в районі Хромового.

Якщо вірити інформації від видання Wall Street Journal (https://www.wsj.com/.../iran-ships-ammunition-to-russia... ), більшість озброєння для цього наступу приїхало з Ірану, який за минулі два місяці поставив у росію до 300 000 снарядів.

Словом, це, здається, «початок кінця» битви за Бахмут. І так, схоже, путін і ґєрасімов вирішили «взяти» руїни міста до параду на красній площі 9 травня, про що вже не раз казали в Україні.

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28.04.2023 14:44 Відповісти
Купер часто ***** пише, завжди фільтрувати треба. І за правду точно не слід видавати. Чувак за півсвіту бачить чи що?
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28.04.2023 14:53 Відповісти
Жодного разу уйні від нього не чув, можливо пропустив? То нагадайте! Цитату в студію будь ласка!
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28.04.2023 15:06 Відповісти
Сейчас все, у кого есть хоть минута времени , постят в сети, от комбатов, до рядовых стрелков. Если у чела есть возможность содержать группу аналитиков, он может делать обобщения близкие к реальности , даже с Южного полюса. А если вдобавок имеет хороших приятелей среди американских или английских офицеров контактной группы, то тем более.
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28.04.2023 16:31 Відповісти
Информация Купера совпадает с : https://liveuamap.com/
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28.04.2023 17:20 Відповісти
А як контбатарейні радари-ось про них ніде не згадують.
Вони не менш потрібні,як ППО.
Росіяни їх масово використовують,як подається в пресі.
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28.04.2023 17:21 Відповісти
С отсуплением ВСУ из Бахмута -война не проиграна. Уzzкие применяют "дедовские" методы войны - массированный артобстрел (бомбили и авиацией если бы не украинское ППО), а потом волны пехоты на убой. Сейчас у них планшеты - сетецентрическая система управления, по которым они в реальном режиме времени наносят позиции украинских защитников, а также обозначают своё положение чтобы не получить "дружеский огонь". Надеюсь Украинское Командование, вместе с Союзниками найдут решение, такой тактике.
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28.04.2023 17:27 Відповісти
А может именно здесь начнёт контрнаступление?
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28.04.2023 17:39 Відповісти
ударят там где у орков слабее всего, не знаю. у Бахмута орки не строят добротных укреплений, они в 30 км от линии фронта. можно было, но там нагнали много техники арты и живой силы - напрашивается севернее и южнее, чтобы всех в котел взять.
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28.04.2023 17:51 Відповісти
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29.04.2023 04:37 Відповісти
 
 