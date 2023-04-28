На Бахмутському напрямку досягнутий паритет в артилерії завдяки точності роботи Сил оборони,- Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупантів залишається математична перевага в артилерії, але артилеристи Сил оборони працюють максимально точно.
Про це в ефірі Україна 24 заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", – сказав Череватий.
Він додав, що на Східному напрямку артилерія – головний гравець. Авіація росіян не може повною мірою розвернутися через роботу ППО українських військ та не може створити окупантам суттєву перевагу.
Будь ласка, зачекайте...
Том Купер
Війна в Україні, 27 квітня 2023
Усіх вітаю!
Тримайте короткий звіт, майже повністю про Бахмут.
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ПОВІТРЯНА ВІЙНА
Уночі з 25 на 26 квітня росіяни атакували Херсон серією «Шахідів», «Ланцетів» і «Мерлінів». Українці заявляють про збиття принаймні одного «Шахіда», пʼяти «Ланцетів» і одного «Мерліна». Вчора росіяни також показали відео удару по одному з небагатьох українських зенітно-ракетних комплексів «Тор» (перепрошую, не можу знайти лінк).
Також цієї ночі росіяни атакували Миколаївщину «Калібрами» з моря. Українська сторона каже про одного загиблого і 23 поранених: це означає, що росіяни прорвали оборонну систему ППО і в щось влучили.
Tактична авіація російських ВКС майже вся зосередилася в районі Бахмута. Тим часом ПС ЗСУ втратили ще один Су-25, цього разу на Херсонщині.
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БАХМУТ
Від 24-25 квітня росіяни в Бахмуті пішли в «масований» наступ. Ситуація схожа на ту, яка була в Попасній рік тому: невпинні обстріли тисячами снарядів із ствольної артилерії, тисячами ракет із усіх типів реактивних систем залпового вогню, сотень залпів ТОС-1 (наскільки я можу судити, це станом на зараз найсмертоносніше озброєння у ВСрф), нічні авіаудари з Су-25 із застосуванням керованих ракет С-25Т і з Су-34 із застосуванням планерних бомб. Обстріли ведуться «проти годинникової стрілки» систематично і постійно.
Після цього раз за разом наступає піхота: зазвичай це штурмові групи розміром із полк, які йдуть одна за одною знову і знову, вдень і вночі. Ось відповідний звіт полковника Романа Гриценка, командувача 127-мої бригади ТрО (https://twitter.com/NOELreports/status/1651271489486823425)
Результат відповідний. Із північного боку росіяни витіснили українців із території гаражів, ЗСУ відійшли до дитячої лікарні та вулиці Визволителів Донбасу. У центрі ВСрф зайняли територію на північ від Бахмутського медколеджу (і то значно швидше, ніж очікувалося). А на південь від коледжу вони дійшли до вулиці Чайковського.
Також росіяни сильно тиснуть на позиції 3-тьої штурмової та 92-гої механізованої бригади вздовж траси 0506 в районі Хромового.
Якщо вірити інформації від видання Wall Street Journal (https://www.wsj.com/.../iran-ships-ammunition-to-russia... ), більшість озброєння для цього наступу приїхало з Ірану, який за минулі два місяці поставив у росію до 300 000 снарядів.
Словом, це, здається, «початок кінця» битви за Бахмут. І так, схоже, путін і ґєрасімов вирішили «взяти» руїни міста до параду на красній площі 9 травня, про що вже не раз казали в Україні.
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Вони не менш потрібні,як ППО.
Росіяни їх масово використовують,як подається в пресі.