На Бахмутському напрямку досягнутий паритет в артилерії завдяки точності роботи Сил оборони,- Череватий

В окупантів залишається математична перевага в артилерії, але артилеристи Сил оборони працюють максимально точно.

Про це в ефірі Україна 24 заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", – сказав Череватий.

Він додав, що на Східному напрямку артилерія – головний гравець. Авіація росіян не може повною мірою розвернутися через роботу ППО українських військ та не може створити окупантам суттєву перевагу.

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