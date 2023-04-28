Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян РФ за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.

Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".

Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

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Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.

Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.

За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

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