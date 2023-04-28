Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора
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Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян РФ за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.
Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".
Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.
Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.
Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.
За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Тільки загальновидимий спецсписок із щоденним відмічанням у дільничого!
Ще й можна спеціальні значки заставити носити!
потім, поступово, можна мову перевіряти.
Теж мені геном Ньютона!
І коли бачиш що він "колишній" військовий виникає запитання - хто ЇМ ДОЗВОЛИВ переїхати і "вжитися" в Одесу з таким бекграундом в 2018?
Хто їх легалізував? Це просто корупційна оборудка чи їх ціленаправлено "легалізували"?