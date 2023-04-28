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Одеська область (2487) суд (8030) шпигунство, шпіонаж (808)

Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

шпигуни

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян РФ за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.

Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".

Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

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Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.

Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.

За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

Також дивіться: Строковика-зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ, затримано на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 01
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 02
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 03
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 04
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 05
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 06
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А сколько было сторонников партии регионов и голосовавших за них? Все они потенциальные адепты руZZкого мира. А у некоторых во время вторжения рашки полностью открылось истинное их лицо: сальдо балицкий,табачник, а на местном уровне их как грязи.Да как минимум у 70% голосовавших за регионы не возникает чувство вины за это.
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28.04.2023 15:01
+5
Хороша уловка. Але слід почати із агентів ФСБ МП, яких набагато більше і багато хто з них сплячий агент.
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28.04.2023 14:47
+4
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.04.2023 14:27
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5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.04.2023 14:27 Відповісти
А сколько было сторонников партии регионов и голосовавших за них? Все они потенциальные адепты руZZкого мира. А у некоторых во время вторжения рашки полностью открылось истинное их лицо: сальдо балицкий,табачник, а на местном уровне их как грязи.Да как минимум у 70% голосовавших за регионы не возникает чувство вины за это.
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28.04.2023 15:01 Відповісти
опзж=ригіАнали та інші слуги урода ЦЕ "щурі, які прогризають нам дно...."(К. Скрябін) на кшталт арахамій, шуфричів, бужанскіх, мазурашів, дубінскіх, добкіних, вілкулів, КАЛамойських, навінскіх, гетьманцевих, татаравих, єрмачків, шефірів....та інших адептів руSSкого міра...
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28.04.2023 15:11 Відповісти
ТАК!!!
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28.04.2023 15:14 Відповісти
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28.04.2023 14:29 Відповісти
Це прикол, чи у її черепушку яка хотіла військових убивати "прозрєніє" прийшло? Окремі зелені все ж таки взялись за розум...
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28.04.2023 14:49 Відповісти
Прикол, туди прийти нічого не може, там кістка!
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28.04.2023 18:53 Відповісти
вигнати всіх кацапів із території України!
Тільки загальновидимий спецсписок із щоденним відмічанням у дільничого!
Ще й можна спеціальні значки заставити носити!
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28.04.2023 14:33 Відповісти
анализы будут сдавать на кацапство? Нужно ориентироваться на 4 поколения и более, которые родились, жили в Украине и национальность украинец папа мама. Не простая задача.
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28.04.2023 14:59 Відповісти
навіщо аналізи - у них паспорти російські.
потім, поступово, можна мову перевіряти.

Теж мені геном Ньютона!
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28.04.2023 15:43 Відповісти
так никто не признается что паспорт еще есть и российский.
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28.04.2023 16:52 Відповісти
хоча б українські паспорти хай покажуть!
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28.04.2023 17:18 Відповісти
Хороша уловка. Але слід почати із агентів ФСБ МП, яких набагато більше і багато хто з них сплячий агент.
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28.04.2023 14:47 Відповісти
мля..
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28.04.2023 17:13 Відповісти
Я думаю що багато дописувачів не звернули увагу на слова ..."Подружжя переїхало в Одесу у 2018" з рф-ії!.

І коли бачиш що він "колишній" військовий виникає запитання - хто ЇМ ДОЗВОЛИВ переїхати і "вжитися" в Одесу з таким бекграундом в 2018?

Хто їх легалізував? Це просто корупційна оборудка чи їх ціленаправлено "легалізували"?
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28.04.2023 19:38 Відповісти
 
 