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Бахмут(Артемівськ) (1480) ЗСУ (5681) Череватий Сергій (165)

Сили оборони знищили на Бахмутському напрямку 125 окупантів, за добу ворог здійснив 452 обстріли, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Минулої доби росіяни посилили вогневі удари по позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі Україна 24 заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На Бахмутському напрямку було 31 бойове зіткнення з окупантами, 452 обстріли, п'ять авіаударів. Сили оборони знищили на цьому напрямку 125 окупантів, 130 поранили. Знищено дві російські гармати, два безпілотники "Орлан-10" та три польові склади боєприпасів", - зазначив Череватий. 

На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни здійснюють найбільше артилерійських обстрілів. За добу там сталося 560 обстрілів, сім бойових зіткнень. 32 окупанти знищено, 82 поранено, знищено два міномети, дві гармати та один комплекс "Муром-С".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили понад 65 атак ворога на 3 напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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Вбивати будемо кацапів повсюди , бо вони не мають права жити на землі !!
Ця погань повинна здохнути 😠
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28.04.2023 14:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.04.2023 14:33 Відповісти
 
 