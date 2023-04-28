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Дзвінок Сі Цзіньпіна до Зеленського: Китай намагався компенсувати збитки від заяви посла, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сі,цзіньпін,сіцзіньпін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Сі Цзіньпін говорив з Путіним щонайменше 5 разів - при особистій зустрічі чи по телефону. Зеленському ж вперше подзвонив лише цього тижня, після того, як китайський посол розлютив Європу сумнівами в суверенітеті пострадянських держав.

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Китайські офіційні особи кажуть, що вибір часу був випадковим, і вітають цей заклик як останній крок Пекіна у прагненні миру. Але в Європі дзвінок українському лідеру багато хто розцінює як спробу компенсувати наслідки висловлювань посла у Франції.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", - сказав один із високопосадовців ЄС.

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Після торішнього наказу Володимира Путіна про вторгнення Сі Цзіньпін зіткнувся зі зростаючою критикою на Заході за підтримку тісних відносин із російським президентом. США вимагали від Пекіна не постачати Москві зброю. У лютому Китай опублікував документ із 12 пунктів по війні, але він піддався критиці на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж Росія.

Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як Сі здійснив державний візит до Москви, але не відразу ж, як багато хто очікував, зателефонував Зеленському.

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Багато західних аналітиків вважають, що заява посла Лу Шайє минулими вихідними, в якій він також поставив під сумнів суверенітет України над Кримом, відіграла роль в остаточному вирішенні дзвінка. Інші кажуть, що Китай розуміє, що йому потрібно зробити більше, щоб переконати Європу у своїй щирості, якщо він хоче брати участь у будь-якому повоєнному врегулюванні. Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, як очікується, буде завершена до кінця червня.

"Росія може не виграти цю війну, - сказав Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько-Тихоокеанській програмі Chatham House. - Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва".

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Як зазначає Financial Times, у годинній бесіді між президентами, першою з початку війни, Китай також заявив, що направить спеціального посланця до України, що є його найрішучішим кроком на шляху до спроби виступити посередником у конфлікті. Обрана людина - Лі Хуей, дипломат-ветеран і колишній посол у Москві, який наразі є спеціальним представником китайського уряду з євразійських справ.

Згідно з офіційною заявою Китаю, Лі проведе "поглиблене спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи".

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Зовнішньо європейські лідери високо оцінили цей заклик. "Це важливий перший крок Китаю, який давно назрів", - сказав Ерік Мамер, прес-секретар президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн. Представник Єлисейського палацу наголосив, що Еммануель Макрон закликав Сі поговорити з Зеленським під час державного візиту президента Франції до Пекіна на початку цього місяця. Макрон уже давно заявляв, що, на його думку, Китай може зіграти роль у впливі на Росію, і сказав своєму високопоставленому дипломату підтримувати зв'язок зі своїм китайським колегою, щоб підготуватися до можливих мирних переговорів, якщо Україна погодиться взяти участь у них.

Проте, офіційні особи США відреагували скептично. "Чи приведе це до якогось значущого руху за мир, план або пропозицію, я просто не думаю, що ми знаємо це прямо зараз", - сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Пекін заявив, що під час телефонної розмови Сі знову заявив про незгоду Китаю з будь-яким застосуванням ядерної зброї у війні. "Ніхто не виграє ядерної війни", - сказав Сі Зеленському.

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Протидія Китаю застосуванню ядерної зброї - одна з небагатьох областей, у яких він відкрито розходиться з Путіним, який неодноразово загрожував її застосуванням. Загалом, за словами аналітиків, цей заклик є "фланговим рухом" Китаю з метою заручитися підтримкою проти свого головного противника, США, з якими він веде все більш напружену конкуренцію у всьому, від Тайваню та Південно-Китайського моря до економіки та передових технологій. .

На думку аналітиків, представляючи більш нейтральний фронт, Китай сподівався вбити клин між США і ЄС, а також показати світові, що розвивається, що він є силою світу, на відміну від Вашингтона, який він звинувачує в постачанні зброї для війни. Високопосадовець ЄС сказав, що цей дзвінок був "сигналом для інших на глобальному півдні, що він (Китай) є світовим лідером".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Лише дурень повірить у те, що якийсь там посол міг ляпнути таке без згоди керівництва КПК.
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28.04.2023 14:40
+15
дурня.Китай нас в пастку заманює.Єдина надія на хитрість та розсудливість президента.Президента Байдена.
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28.04.2023 14:44
+10
После слова «конфликт» , можно смело посылать китаЙ на йух !
Когда уже этим баранам дойдёт , что у нас ВОЙНА и паРаша - агрессор !!! 😡
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28.04.2023 14:50
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Лише дурень повірить у те, що якийсь там посол міг ляпнути таке без згоди керівництва КПК.
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28.04.2023 14:40 Відповісти
3.14здоглазі і справді дурні як пробка. Не треба недооцінювати їх дурість. Тим паче, що вона пішла нам на користь і тепер Китай змушений давати задню
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28.04.2023 14:57 Відповісти
Дуже необачно вважати їх дурними. Вони багаті, сильні та небезпечні і точно не є нашим союзником.
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28.04.2023 15:03 Відповісти
Це історичні придурки та овочі. Це діагноз багатьох їх поколінь, про що знали і цим користувались всі народи світу. Китайців тисячоліттями всі на х#ю вертіли, їх не заовойовува хіба що ледащо, а вся їх історія - починаючи з китайської стіни - це суцільні приклади тупості гигантських масштабів.
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28.04.2023 15:08 Відповісти
Олег Леусенко



За Порошенка мали спецпредставника США Курта Волкера - друга України, за Зеленського отримали спецпредставника КНР **** - союзника московії, якого особисто нагородив під час російсько-української війни воєнний злочинець путін.
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28.04.2023 15:14 Відповісти
Китаи прикидає хер к носу .
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28.04.2023 14:44 Відповісти
дурня.Китай нас в пастку заманює.Єдина надія на хитрість та розсудливість президента.Президента Байдена.
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28.04.2023 14:44 Відповісти
То не Зеля позвонил? В смысле кто кому Ермак, ой, кто напрашивался год позвонить, но ВНЕЗАПНО позвонили - ему?
Буткевич говорил вроде шо то наше "счастье" само позвонило(ну, там сперва позволили шоб позвонило) Сцы и поговорило с ним. Врагом, причем, не менее жестоким чем рашка, слава Дудде и Маллаху шо нету границы общей, а то Ермак бы мог и не защитить, как сейчас - смело противостоит Лаврову, Шойгу, путину, а еще сортиры чистит в ОП-е, успевает, вот бы всем такую рабо-способность(Ермак же перебрал на ся фрик, ой, функции Кулебы и Яйцерезникаффа? Не говоря уже о собственно Клоуне.)
Арахамии бы побывать в лагере для уйгуров, лет 5. вот тогда бы мычало по-другому, даже более любовно до Китая(кстати там на мозг так давят шо я бы не удивился даже)
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28.04.2023 14:46 Відповісти
Зелене - МУМУ!...
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28.04.2023 14:47 Відповісти
После слова «конфликт» , можно смело посылать китаЙ на йух !
Когда уже этим баранам дойдёт , что у нас ВОЙНА и паРаша - агрессор !!! 😡
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28.04.2023 14:50 Відповісти
а зе упорно старався заглянути в ці вузьки глаза і побачити мир
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28.04.2023 14:52 Відповісти
Воно скрізь хоче заглянути
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28.04.2023 15:00 Відповісти
Если после телефонного разговора Си Китай даст нам истребители, я таки соглашусь с тем, что Зе величайший лидер современности.
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28.04.2023 14:58 Відповісти
https://youtu.be/CdTYoKo7Xzg...

Король наркобарон дЕрмак должен быть немедленно арестован....💀
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28.04.2023 15:00 Відповісти
Український часопис



В цей день 2014 року тіло Юрія Дяковського було знайдено в річці Казенний Торець поблизу Слов'янська. Юрій потрапив у полон російських окупантів 17 квітня.
Тіло було з ознаками насильницької смерті, які також були в загиблих Ю.Поправки і В.Рибака.
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28.04.2023 15:10 Відповісти
Не украинский кризис, а российский климакс.
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28.04.2023 15:12 Відповісти
Якесь дивне формулювання - шо там компенсувати ?? Це ж не репарації.
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28.04.2023 15:17 Відповісти
Ніт... думаю що головний камуняка Китаю попросту хочу купити наше непорозуміння, якого 73% лохів коронувало у 2019 році. У свій час Сі це зробив із колишнім вже президентом Чорногорії Джукановичем. Головне питання, гроші, дуже великі гроші. ЄС та США вимагають реформ, контролю і демократії. Китайозам же потрібен ринок збуту та можливість зайти на ринок землі. А наша ОПА ну дуууууже жадібна до грошових знаків. У главЗебіла увімкнувся рефлекс і йому вже на все насрати, головне нормальний кешбек і можливість ще "прібарахлітся".
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28.04.2023 15:29 Відповісти
Мысли о ядерном оружие и его применении очень важны, но они не являются приоритетными для прекращении войны на территории Украины. И все кто реагируют серьёзно или с другой целью на бредовые слова путлера популисты,далеко уходящие от решения главной мировой проблемы - не бывать войне! Защитой о приступных не человеческих угрозах со стороны путлера ядерным оружием только одна- ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ всем миром через международный суд.К сожалению другой защиты нет! А на сегодня только ПОБЕДА Украины с помощью цивилизованных стран,Китая и др.стран, которые хотят мира - в этом заключается главное решение.
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28.04.2023 15:59 Відповісти
Придумали Ковид , теперь войнушку затеяли краснопузые Мудаки...
Бог есть Бумеранг...💥
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28.04.2023 16:18 Відповісти
"також показати світові, що розвивається, що він є силою світу, на відміну від Вашингтона, який він звинувачує в постачанні зброї для війни."

В оригіналі, мабуть, "силою миру".
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28.04.2023 17:03 Відповісти
 
 