Дзвінок Сі Цзіньпіна до Зеленського: Китай намагався компенсувати збитки від заяви посла, - FT

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Сі Цзіньпін говорив з Путіним щонайменше 5 разів - при особистій зустрічі чи по телефону. Зеленському ж вперше подзвонив лише цього тижня, після того, як китайський посол розлютив Європу сумнівами в суверенітеті пострадянських держав.

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Китайські офіційні особи кажуть, що вибір часу був випадковим, і вітають цей заклик як останній крок Пекіна у прагненні миру. Але в Європі дзвінок українському лідеру багато хто розцінює як спробу компенсувати наслідки висловлювань посла у Франції.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", - сказав один із високопосадовців ЄС.

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Після торішнього наказу Володимира Путіна про вторгнення Сі Цзіньпін зіткнувся зі зростаючою критикою на Заході за підтримку тісних відносин із російським президентом. США вимагали від Пекіна не постачати Москві зброю. У лютому Китай опублікував документ із 12 пунктів по війні, але він піддався критиці на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж Росія.

Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як Сі здійснив державний візит до Москви, але не відразу ж, як багато хто очікував, зателефонував Зеленському.

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Багато західних аналітиків вважають, що заява посла Лу Шайє минулими вихідними, в якій він також поставив під сумнів суверенітет України над Кримом, відіграла роль в остаточному вирішенні дзвінка. Інші кажуть, що Китай розуміє, що йому потрібно зробити більше, щоб переконати Європу у своїй щирості, якщо він хоче брати участь у будь-якому повоєнному врегулюванні. Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, як очікується, буде завершена до кінця червня.

"Росія може не виграти цю війну, - сказав Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько-Тихоокеанській програмі Chatham House. - Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва".

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Як зазначає Financial Times, у годинній бесіді між президентами, першою з початку війни, Китай також заявив, що направить спеціального посланця до України, що є його найрішучішим кроком на шляху до спроби виступити посередником у конфлікті. Обрана людина - Лі Хуей, дипломат-ветеран і колишній посол у Москві, який наразі є спеціальним представником китайського уряду з євразійських справ.

Згідно з офіційною заявою Китаю, Лі проведе "поглиблене спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи".

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Зовнішньо європейські лідери високо оцінили цей заклик. "Це важливий перший крок Китаю, який давно назрів", - сказав Ерік Мамер, прес-секретар президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн. Представник Єлисейського палацу наголосив, що Еммануель Макрон закликав Сі поговорити з Зеленським під час державного візиту президента Франції до Пекіна на початку цього місяця. Макрон уже давно заявляв, що, на його думку, Китай може зіграти роль у впливі на Росію, і сказав своєму високопоставленому дипломату підтримувати зв'язок зі своїм китайським колегою, щоб підготуватися до можливих мирних переговорів, якщо Україна погодиться взяти участь у них.

Проте, офіційні особи США відреагували скептично. "Чи приведе це до якогось значущого руху за мир, план або пропозицію, я просто не думаю, що ми знаємо це прямо зараз", - сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Пекін заявив, що під час телефонної розмови Сі знову заявив про незгоду Китаю з будь-яким застосуванням ядерної зброї у війні. "Ніхто не виграє ядерної війни", - сказав Сі Зеленському.

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Протидія Китаю застосуванню ядерної зброї - одна з небагатьох областей, у яких він відкрито розходиться з Путіним, який неодноразово загрожував її застосуванням. Загалом, за словами аналітиків, цей заклик є "фланговим рухом" Китаю з метою заручитися підтримкою проти свого головного противника, США, з якими він веде все більш напружену конкуренцію у всьому, від Тайваню та Південно-Китайського моря до економіки та передових технологій. .

На думку аналітиків, представляючи більш нейтральний фронт, Китай сподівався вбити клин між США і ЄС, а також показати світові, що розвивається, що він є силою світу, на відміну від Вашингтона, який він звинувачує в постачанні зброї для війни. Високопосадовець ЄС сказав, що цей дзвінок був "сигналом для інших на глобальному півдні, що він (Китай) є світовим лідером".