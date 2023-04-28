1 731 2
До річниці загибелі журналістки Віри Гирич від російського ракетного удару Радіо Свобода підготувало фільм-розслідування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У документальному проєкті "Віра" в деталях розкриваються обставини ракетного удару з Росії 28 квітня 2022 року.
Про це повідомила авторка та ведуча програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ
"Рівно рік тому російська ракета забрала життя нашої колеги Віри Гирич - продюсерки та журналістки Радіо Свобода...
До річниці загибелі нашої колеги ми підготували документальний проєкт пам’яті Віри - це фільм-розслідування авторства Сергія Андрушка", - йдеться в повідомленні
Прем’єра відбудеться о 10:30 на Youtube-каналі української служби Радіо Свобода 29 квітня. Того ж дня, у суботу, фільм покаже Суспільне у "Національному марафоні "Єдині новини" об 11:25.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mart
показати весь коментар28.04.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 0
Mart
показати весь коментар28.04.2023 16:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...