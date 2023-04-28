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До річниці загибелі журналістки Віри Гирич від російського ракетного удару Радіо Свобода підготувало фільм-розслідування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гирич

У документальному проєкті "Віра" в деталях розкриваються обставини ракетного удару з Росії 28 квітня 2022 року.

Про це повідомила авторка та ведуча програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ

"Рівно рік тому російська ракета забрала життя нашої колеги Віри Гирич - продюсерки та журналістки Радіо Свобода...

До річниці загибелі нашої колеги ми підготували документальний проєкт пам’яті Віри - це фільм-розслідування авторства Сергія Андрушка", - йдеться в повідомленні

Прем’єра відбудеться о 10:30 на Youtube-каналі української служби Радіо Свобода 29 квітня. Того ж дня, у суботу, фільм покаже Суспільне у "Національному марафоні "Єдині новини" об 11:25.

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Автор: Марина Макєєва
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Варто сказати, що житловий комплекс в який влучила ракета, збудований через дорогу, зовсім поруч з заводом військово оборонного комплексу "Артем", на місці іншого підприємсчтва, отож скоріш за все в санітарній зоні де не можна вести забудову, ЖК зводився при Кличко.
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28.04.2023 15:58 Відповісти
Ракетний, удар скоріш за все призначався по заводу, але на шляху трапився житловий комплекс
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28.04.2023 16:05 Відповісти
 
 