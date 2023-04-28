Данія передала Україні перші САУ Caesar. Вони вже стали на бойове чергування, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Данія передала Україні перші самохідні артилерійські установки Caesar.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.НЕТ, про це міністр оборони повідомив на пресконференції.
За його словами, ще у серпні 2022 року Україна та Данія запустили проєкт з отримання САУ Caesar.
Він зазначив, що свого часу країна замовила установки у Франції для власної армії.
"Модернізовані. Данія заплатила за це гроші, і вони мали бути на озброєнні. Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися: заїхали перші Caesar в Україну, виробництво Франції, але це данські Caesar", - сказав міністр.
Резніков зауважив, що САУ вже перебувають на бойовому чергуванні.
Топ коментарі
+12 Doc Ua cd536e2a
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+10 Валентин Коваль 2a613f18
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Тошнить!...
єстєствєнно містєр Рєзнікафф.
Яєць влазило в САУшку 15000штук - це нікому не годилось, а треба було 30000 - от і вам модєрнізували під ваші потрєби. Плюс жерла 70л. дизелю на 130км., а треба було - шоб 120л.
Але завдяки вам - все гаразд, міністр Остін не дасть збрехати. Ну то й що шо очі викотив і хапається за штани(чи гаманець на місці) при зустрічі з вами?
Зате навіть в 3000-му році ваші нащадки вас пам.ятатимуть незлим голосним словом))
і то і то стріляє 155мм.
фото може журніки взяли перше-ліпше