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Данія (373) Резніков (1385) САУ (151)

Данія передала Україні перші САУ Caesar. Вони вже стали на бойове чергування, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

caesar

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Данія передала Україні перші самохідні артилерійські установки Caesar.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.НЕТ, про це міністр оборони повідомив на пресконференції.

За його словами, ще у серпні 2022 року Україна та Данія запустили проєкт з отримання САУ Caesar.

Він зазначив, що свого часу країна замовила установки у Франції для власної армії.

"Модернізовані. Данія заплатила за це гроші, і вони мали бути на озброєнні. Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися: заїхали перші Caesar в Україну, виробництво Франції, але це данські Caesar", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща розширює виробництво САУ Krab для України

Резніков зауважив, що САУ вже перебувають на бойовому чергуванні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
У нашого " Фаберже" сьогодні беніфіс?!!!...
Тошнить!...
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28.04.2023 14:48
+10
Даніі респект -- сериозна зброя .
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28.04.2023 14:47
+8
Данцям респект за підтримку України...
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28.04.2023 14:47
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Даніі респект -- сериозна зброя .
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28.04.2023 14:47 Відповісти
Данцям респект за підтримку України...
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28.04.2023 14:47 Відповісти
У нашого " Фаберже" сьогодні беніфіс?!!!...
Тошнить!...
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28.04.2023 14:48 Відповісти
Є простий вихід: не читати і не дивитися.
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28.04.2023 14:51 Відповісти
І тобі не 3,14₴діти
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28.04.2023 16:22 Відповісти
А тобі успішно піти *****, що ти зараз і робиш.
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28.04.2023 17:31 Відповісти
це ті що стріляють яйцями по 17 грн?? тоді премога
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28.04.2023 14:49 Відповісти
от і гудоньки.
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28.04.2023 14:51 Відповісти
непростий був проєкт\\\\\\\\\\

єстєствєнно містєр Рєзнікафф.
Яєць влазило в САУшку 15000штук - це нікому не годилось, а треба було 30000 - от і вам модєрнізували під ваші потрєби. Плюс жерла 70л. дизелю на 130км., а треба було - шоб 120л.
Але завдяки вам - все гаразд, міністр Остін не дасть збрехати. Ну то й що шо очі викотив і хапається за штани(чи гаманець на місці) при зустрічі з вами?
Зате навіть в 3000-му році ваші нащадки вас пам.ятатимуть незлим голосним словом))
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28.04.2023 14:51 Відповісти
А на фото хіба Цезар, ане Арчер???
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28.04.2023 14:53 Відповісти
а не 1 сотона?
і то і то стріляє 155мм.
фото може журніки взяли перше-ліпше
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28.04.2023 14:58 Відповісти
Ну так можна ж загуглити "Арчер" і дійти висновку що на фото "Цезар".
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28.04.2023 15:01 Відповісти
....а кабіна ж.Не звернув увагу.....бо арчери теж різні є
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28.04.2023 15:04 Відповісти
Це перша модифікація Цезаря - а Арчер має в заду модуль з снарядами і механізмом заряджання а на світлині він відсутній.
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28.04.2023 15:28 Відповісти
Caesar, вот только датские на шасси Tatra,более совершенные.
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28.04.2023 16:11 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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28.04.2023 14:54 Відповісти
Цезар добра штука, мені подобається ,як там механична лапка автоматично снаряд досилає)
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28.04.2023 14:58 Відповісти
То це знову яйця подорожчають?
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28.04.2023 15:01 Відповісти
передали одну шт а стали вони на чергування?
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28.04.2023 15:05 Відповісти
, що Данія передала Україні перші самохідні артилерійські установки Caesar. Джерело: https://censor.net/ua/n3415038
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28.04.2023 15:18 Відповісти
схоже мародер рєзніков знову щось намутив, цілий день гниду піарять
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28.04.2023 15:08 Відповісти
У МО що,нема прессекретаря?
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28.04.2023 15:17 Відповісти
Або прессекретаринні .
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28.04.2023 15:29 Відповісти
Мені б таку работу.
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28.04.2023 15:37 Відповісти
Роботу чи прессекретаринню?
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28.04.2023 15:43 Відповісти
З такой работай я наберу собі їх кучу)))
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28.04.2023 16:02 Відповісти
 
 