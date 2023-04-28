Данія передала Україні перші САУ Caesar. Вони вже стали на бойове чергування, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Данія передала Україні перші самохідні артилерійські установки Caesar.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.НЕТ, про це міністр оборони повідомив на пресконференції.

За його словами, ще у серпні 2022 року Україна та Данія запустили проєкт з отримання САУ Caesar.

Він зазначив, що свого часу країна замовила установки у Франції для власної армії.

"Модернізовані. Данія заплатила за це гроші, і вони мали бути на озброєнні. Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися: заїхали перші Caesar в Україну, виробництво Франції, але це данські Caesar", - сказав міністр.

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Резніков зауважив, що САУ вже перебувають на бойовому чергуванні.