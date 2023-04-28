Далекобійні ракети у РФ закінчуватимуться, але росіяни шукатимуть інші методи ураження, - Повітряні Сили
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Росія не зможе відновити ту кількість далекобійних ракет, яку вона мала до війни, а натомість шукатиме інші методи для терору.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії", - сказав Ігнат.
На думку речника Повітряних сил, росіяни шукатимуть інші методи ураження.
"От власне керовані авіабомби один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і будуть діставати старі проєкти", - додав він.
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Будь ласка, зачекайте...
ви б як сам говорив? - ААААа, у них ше 100000 ракет, 1000 з яких ми ж самі й передали Кучмою(до речі, наніс би хтось коктейль йому.... ну, там, Маргаролотов, випить так шоб аж душно стало)))
запит який був? ну, коли вибирали клоунів?
ну от - шо хотіти? Ігнат навіть і не бреше - якщо нові ракети юзають орки, то можливо шо мало мають.
Якщо людям постійно кажуть брехню, досить шидко люди перестають вірити в офіційні джерела інформації, навіть коли вони кажуть правду. І починають шукати правди деінде. А тут як тут рашапропаганда - хрінак! І все, ми втратили людину, через місяць почне розказувать що не все так однозначно.
Висновок: брехати своїм під час війни - все одно, що вчиняти диверсію.
а за "починають шукати" - навіщо?(а зачєм?)
Вон, сказали шо завтра Буданов буде жерти креветки на Криму - та й достатньо.
а тепер прикинь як на місці ватника бути(ну, там про типу воюють проти НАТО і т.д.)
тут у нас так само - дають то шо більшість(хоча "стадо" доречніше) хоче почути.
А ще тепер - деяке бидло порівнює рашку з Райхом - але тоді то реально не було у кожного смартфону шо в любИй момент зайшов і почитав все що пишуть з будь-якого боку.
так що - здрастє, Єрмак веде війну з рально озвірілим бидлом, у якого є інтернет, але йому краще Соловйов і то шо ... ггггг о б*же.... Зеля "нацист". ну це реально настільки.... ну тоді я люблю сталіна, це скоріше би було аніж Зеля нацист. Але ваті заходить.
так як і нашим оця хрінь сиплуватими голосами і телеобідами.
мммм, до речі, я то казав шо нападуть знаєш чому?
бо капище відкрили на рашці, я як атеїст знаю шо Яхве божок як би ....... ну, не цілком совєршенно миролюболюбиволюбасний, нє?
от так. ну чо там - Слава Тим хто бив комуністів!
Тепер багатьом ясно шо комунізм це дуже і дуже сінь-сінь-яо ні халасо слюсай, тьху. Єрмак сподіваюсь це знає, мужній, благородний.
ото один такий човен = розрядив би і що би було(якщо уявити що проти Єрмака - Байден)
так що повітряні сили ще мають дякувати Алаху шо Ердоган, дай йому Ісус Дристос інфаркту, ой, проти, антиінфаркту, закрив протоки, бо там не пропустили з тихоок. флоту носії, а це було би десь там - ну, писало, ну хай +100 ракет за залп.
Отже, слава Зевсу шо Єрмак примусив Ердогана закрити протоки та Байдена і Шольца шоб дали ППО.
Єрмак завжди кричав шо нападуть, але всі ржали на Заході - ну і ось, напали і всі такі:
Без Єрмака вже би у Франції ці були по 15рубле-центів.
Мужній Єрмак, врятував нас, слава Мітрі що у нас є це створіння ..... ууууууххххх
називається - як би я навіть за бабло оспівував цю хрінь...... хоча, якщо 10000000 євро, то нормально - літр(у) віскі - і впірьод, пишеш собі хвалебні оди про Єлдачка, а лохи хавают.
он як Лещенок, чи Сазонов - лижуть ж. "владі"
та там в ноги треба кланятись "західникам" цьому нашому яйцеїду, а не мутити схемочки.
Оман блін, на лижах туди Зеля приїхав і дістав Єлдаком по тоді поголеній пиці.
нє, ну воно ж виглядає, ситуація що - "єслі нарушит ми знесем" - як пригрозили зю-виборуни. знесуни мля. знесли яйце напевно.
ясно шо якщо би він вдарив по совку, то би зараз Єрмак не мав клопоту вигравати війну.
https://militarywatchmagazine.com/article/pentagon-ukraine-air-defence-likely-run
так что за каждый патрон Резникоффу надо не яйца покупать, а кланяться в ноги.
никто не обязан вообще ничего был поставлять.
или ты считаешь что пуйло бы напал там на НАТО или на Финляндию?
может великий "бидон" сдал Кучме в карман и тот сдал рашке ракеты шо она запускает по Ермаку?
Каково ему то? - всегда просить ПВО и лебезить перед "бидонами", когда Кучма все что можно сдал?
Ермак делает то что возможно и даже сверх того. Ну, там говорящая голова кто то небритый, как там, Меля, или Помеля, ну, тот что там гундосики пиshit то?
"Питання до Ігната? Ну то йди у війська ППО і будеш мати саму точну інфу. А на дивані закрий рота."
Добре що під цією новиною не один я такий кому земарафон брехні набрид. Було б краще якщо вони взагалі мовчали.