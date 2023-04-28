Далекобійні ракети у РФ закінчуватимуться, але росіяни шукатимуть інші методи ураження, - Повітряні Сили

Росія не зможе відновити ту кількість далекобійних ракет, яку вона мала до війни, а натомість шукатиме інші методи для терору.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії", - сказав Ігнат.

На думку речника Повітряних сил, росіяни шукатимуть інші методи ураження.

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"От власне керовані авіабомби один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і будуть діставати старі проєкти", - додав він.

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