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Далекобійні ракети у РФ закінчуватимуться, але росіяни шукатимуть інші методи ураження, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,ігнат

Росія не зможе відновити ту кількість далекобійних ракет, яку вона мала до війни, а натомість шукатиме інші методи для терору.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії", - сказав Ігнат.

На думку речника Повітряних сил, росіяни шукатимуть інші методи ураження.

Читайте: "Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети

"От власне керовані авіабомби один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і будуть діставати старі проєкти", - додав він.

Читайте: До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України, - Повітряні сили

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
дайте йому селедки або забийте пляшку у горлянку
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28.04.2023 14:54
+7
Ага закінчуються. За півтора місяця наклепали і щойно влупили. Через місяць-півтора знову влуплять. То яке це ''закінчуються''?
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28.04.2023 15:04
+7
На відстані 200 км від кордонів з кацапією, має бути територія випаленої землі.Жодного живого кацапа там не має бути.
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28.04.2023 15:09
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дайте йому селедки або забийте пляшку у горлянку
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28.04.2023 14:54 Відповісти
тільки не люся арестович який ******* в ЗСУ гранатомети - і сам за шторою стоїть і не пуляє і іншим не дає...
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28.04.2023 15:00 Відповісти
кому от этого легче
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28.04.2023 15:00 Відповісти
Сьогодні кацапи обстріляли центр Донецьку вбили там мешканців та вже звинувачують Україну-у кацапів нічого нового бо провокації одна з ісконних кацапсьих лапотних скрєп...
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28.04.2023 15:01 Відповісти
скоро кацапи по твою глупую голову бомбу скинуть і звинуватить у цьому українців.
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28.04.2023 15:13 Відповісти
ти само тупе якщо не розумієш дій кацапів-бо це саме вони підривали своїх населюків під час чеченської війни щоб звинуватити чеченців...
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28.04.2023 15:18 Відповісти
не треба сюди єдиний телемарафон свiй тащить, від таких як ти тошнит.
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28.04.2023 15:27 Відповісти
я пишу свої думки-а якщо не подобається то не читай...
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28.04.2023 15:29 Відповісти
не треба шукати навколо дурніших за себе.
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28.04.2023 15:36 Відповісти
я не шукаю-вони самі знаходяться та виявлють себе подібними дописами...
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28.04.2023 15:38 Відповісти
ти ще й троль ? Ципсоїдний мабуть.
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28.04.2023 15:43 Відповісти
до тролей тим більше ципсоїдних ніколи ніякого відношення не мав не маю та не збираюсь мати...
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28.04.2023 15:45 Відповісти
Ага закінчуються. За півтора місяця наклепали і щойно влупили. Через місяць-півтора знову влуплять. То яке це ''закінчуються''?
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28.04.2023 15:04 Відповісти
Ех, Ігнат, пішов і ти по стежці арєстовіча. Цей Арєстовіч, здається, всіх покусав - і Буданова, і Рєзнікова, і Данілова. Тепер і Ігнат туди ж.
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28.04.2023 15:04 Відповісти
так у нас істеричне суспільство.
ви б як сам говорив? - ААААа, у них ше 100000 ракет, 1000 з яких ми ж самі й передали Кучмою(до речі, наніс би хтось коктейль йому.... ну, там, Маргаролотов, випить так шоб аж душно стало)))
запит який був? ну, коли вибирали клоунів?
ну от - шо хотіти? Ігнат навіть і не бреше - якщо нові ракети юзають орки, то можливо шо мало мають.
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28.04.2023 15:10 Відповісти
Правду треба казати.
Якщо людям постійно кажуть брехню, досить шидко люди перестають вірити в офіційні джерела інформації, навіть коли вони кажуть правду. І починають шукати правди деінде. А тут як тут рашапропаганда - хрінак! І все, ми втратили людину, через місяць почне розказувать що не все так однозначно.
Висновок: брехати своїм під час війни - все одно, що вчиняти диверсію.
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28.04.2023 15:29 Відповісти
не всю правду, але й не говорити то шо оці товариші говорять.
а за "починають шукати" - навіщо?(а зачєм?)
Вон, сказали шо завтра Буданов буде жерти креветки на Криму - та й достатньо.

а тепер прикинь як на місці ватника бути(ну, там про типу воюють проти НАТО і т.д.)
тут у нас так само - дають то шо більшість(хоча "стадо" доречніше) хоче почути.
А ще тепер - деяке бидло порівнює рашку з Райхом - але тоді то реально не було у кожного смартфону шо в любИй момент зайшов і почитав все що пишуть з будь-якого боку.
так що - здрастє, Єрмак веде війну з рально озвірілим бидлом, у якого є інтернет, але йому краще Соловйов і то шо ... ггггг о б*же.... Зеля "нацист". ну це реально настільки.... ну тоді я люблю сталіна, це скоріше би було аніж Зеля нацист. Але ваті заходить.
так як і нашим оця хрінь сиплуватими голосами і телеобідами.
мммм, до речі, я то казав шо нападуть знаєш чому?
бо капище відкрили на рашці, я як атеїст знаю шо Яхве божок як би ....... ну, не цілком совєршенно миролюболюбиволюбасний, нє?
от так. ну чо там - Слава Тим хто бив комуністів!
Тепер багатьом ясно шо комунізм це дуже і дуже сінь-сінь-яо ні халасо слюсай, тьху. Єрмак сподіваюсь це знає, мужній, благородний.
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28.04.2023 15:52 Відповісти
прикинь.те, Ігнат, амери кудись ПЧ послали, ну, просто 154 Томагавки на борту
ото один такий човен = розрядив би і що би було(якщо уявити що проти Єрмака - Байден)
так що повітряні сили ще мають дякувати Алаху шо Ердоган, дай йому Ісус Дристос інфаркту, ой, проти, антиінфаркту, закрив протоки, бо там не пропустили з тихоок. флоту носії, а це було би десь там - ну, писало, ну хай +100 ракет за залп.
Отже, слава Зевсу шо Єрмак примусив Ердогана закрити протоки та Байдена і Шольца шоб дали ППО.
Єрмак завжди кричав шо нападуть, але всі ржали на Заході - ну і ось, напали і всі такі:
Без Єрмака вже би у Франції ці були по 15рубле-центів.
Мужній Єрмак, врятував нас, слава Мітрі що у нас є це створіння ..... ууууууххххх
називається - як би я навіть за бабло оспівував цю хрінь...... хоча, якщо 10000000 євро, то нормально - літр(у) віскі - і впірьод, пишеш собі хвалебні оди про Єлдачка, а лохи хавают.
он як Лещенок, чи Сазонов - лижуть ж. "владі"
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28.04.2023 15:05 Відповісти
*щі
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28.04.2023 15:07 Відповісти
Пане Yuriy комет написаний у такому стилі, що ви зробили мій вечір, дякую!
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28.04.2023 15:15 Відповісти
так то без питань, але он знову удар по неваляшці-Єлдаку - інтерв.ю з розвідником Черніцьким - ну реально, ще хтось до західних партнерів(не союзників, бо ми офіційно жодного союзника не мали) - щось гавкне?
та там в ноги треба кланятись "західникам" цьому нашому яйцеїду, а не мутити схемочки.
Оман блін, на лижах туди Зеля приїхав і дістав Єлдаком по тоді поголеній пиці.
нє, ну воно ж виглядає, ситуація що - "єслі нарушит ми знесем" - як пригрозили зю-виборуни. знесуни мля. знесли яйце напевно.
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28.04.2023 15:33 Відповісти
Щось я невірю. Як тільки слово- код спрацьовує ТЕЛЕМАРАФОН , далі можна не читати. Нашим хлопакам сил і здоров'я. Війну Україна виграє дякуючи одній людині........
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28.04.2023 15:09 Відповісти
та ладно, Хірохіто вже загинув, чо йому дякувати?
ясно шо якщо би він вдарив по совку, то би зараз Єрмак не мав клопоту вигравати війну.
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28.04.2023 15:11 Відповісти
😉
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28.04.2023 15:24 Відповісти
На відстані 200 км від кордонів з кацапією, має бути територія випаленої землі.Жодного живого кацапа там не має бути.
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28.04.2023 15:09 Відповісти
а що до каспію менше 200 км?
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28.04.2023 15:33 Відповісти
А нічого, що хтось, якась тінь говорила балакала з хінчиками, а зараз в ракетах знаходять ДНК Китаю. То як так може бути?!? Умань Київ.
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28.04.2023 15:21 Відповісти
Military Watch написал что Украина отбилась от ракет и самолетов только благодаря многочисленным Бук и С-300, которые сейчас заканчиваются. А западных ПВО слишком мало "в первую очередь из-за того, что НАТО уделяла возможностям "земля - воздух" внимания гораздо меньше в сравнении с Советским Союзом или даже Россией".

https://militarywatchmagazine.com/article/pentagon-ukraine-air-defence-likely-run
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28.04.2023 15:24 Відповісти
Заколебали все эти говорящие головы,Московия в отличии от Украины не просерала во время войны крупнейшие склады с Рав и может позволить себе пулять хоть калибрами,хоть Искандерами,хоть х 100500,да и с пополнением проблем нет,а томагавки нам и так великий бидон не поставит игра а одни ворота...
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28.04.2023 15:28 Відповісти
аааа, это "бидон" сделал шо мы внеблоково были вообще без союзников?
так что за каждый патрон Резникоффу надо не яйца покупать, а кланяться в ноги.
никто не обязан вообще ничего был поставлять.
или ты считаешь что пуйло бы напал там на НАТО или на Финляндию?
может великий "бидон" сдал Кучме в карман и тот сдал рашке ракеты шо она запускает по Ермаку?
Каково ему то? - всегда просить ПВО и лебезить перед "бидонами", когда Кучма все что можно сдал?
Ермак делает то что возможно и даже сверх того. Ну, там говорящая голова кто то небритый, как там, Меля, или Помеля, ну, тот что там гундосики пиshit то?
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28.04.2023 15:40 Відповісти
може я щось не в курсі, але парашка якби все ще виробляє ракети? чи ігнат не в курсі? чи це він так просто натовп заспокоює??
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28.04.2023 15:32 Відповісти
Они все полезные идиоты,их набирают не за проф.пригодность,а за личную преданность руководству,трындеть в эфире-это не на нуле в сыром окопе сидеть с иглой.
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28.04.2023 15:38 Відповісти
сьогоднішній рашистський ракетний обстріл вказує на те , що "зелений говорун" повітряних сил знову ,в черговий раз вішає лапшу на вуха українського народу.Мовчав би,цілком можливо за розумного б прохиляв.не кажучи про мудрого,а так діагноз -"чергове загострення "зеленої інфекції "
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28.04.2023 15:56 Відповісти
Оце, бл#дь, так заспокоїв!
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28.04.2023 18:04 Відповісти
Процитую, що мені відповіли коли я написал під новиную про наслідки у Дніпрі, що в мене все більше питань до Ігната з загальною кількістю та кількістю збитих.

"Питання до Ігната? Ну то йди у війська ППО і будеш мати саму точну інфу. А на дивані закрий рота."

Добре що під цією новиною не один я такий кому земарафон брехні набрид. Було б краще якщо вони взагалі мовчали.
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28.04.2023 18:11 Відповісти
Це якраз той випадок, коли краще жувати ніж говорити
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28.04.2023 18:54 Відповісти
 
 