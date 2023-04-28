Поліція викрила шахрая з Дніпра, який привласнював гроші зниклих та полонених бійців ЗСУ

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва жителя Дніпра викрито у шахрайському заволодінні грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний отримував доступ до онлайн-банкінгу військових, які наразі вважаються зниклими безвісно або перебувають у полоні.

Він здійснював перевипуск SIM-карт, після чого незаконно отримував доступ до акаунтів онлайн-банкінгу та привласнював гроші, перевівши їх на підконтрольні йому рахунки.

Встановлено, що підозрюваний ошукав близько 20 військовослужбовців. За оперативними даними сума збитків становить понад 2,5 млн грн.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Вилучено банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Вилучену техніку направлено на проведення експертних досліджень.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1,2 млн грн.