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гроші (422) шахрайство (668) полонені (1938)

Поліція викрила шахрая з Дніпра, який привласнював гроші зниклих та полонених бійців ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

поліція

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва жителя Дніпра викрито у шахрайському заволодінні грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний отримував доступ до онлайн-банкінгу військових, які наразі вважаються зниклими безвісно або перебувають у полоні.

 Він здійснював перевипуск SIM-карт, після чого незаконно отримував доступ до акаунтів онлайн-банкінгу та привласнював гроші, перевівши їх на підконтрольні йому рахунки.

Встановлено, що підозрюваний ошукав близько 20 військовослужбовців. За оперативними даними сума збитків становить понад 2,5 млн грн.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Вилучено банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Вилучену техніку направлено на проведення експертних досліджень.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1,2 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
вкрав 2,5 млн., а суд дозволяє шахраю втекти за 1,2 млн., судді ви, гандони, Бога не боїтися, а родичів скривджених теж?
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28.04.2023 15:10
+19
Таке може робити лише мерзенна кінчена ублюдіна...
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28.04.2023 15:05
+16
Половину вкраденого тварюка залишить собі на дорогу у мордор, а іншу половину занесуть судді.
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28.04.2023 15:18
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Таке може робити лише мерзенна кінчена ублюдіна...
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28.04.2023 15:05 Відповісти
Он не мошенник он просто негодяй…..а вот как назвать тогда ЗЕоборонца у кого яйца по 17 …..он ВСЮармию «обул и по прежнему обувает».И ВСЕМ ПОХ.
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28.04.2023 15:18 Відповісти
вкрав 2,5 млн., а суд дозволяє шахраю втекти за 1,2 млн., судді ви, гандони, Бога не боїтися, а родичів скривджених теж?
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28.04.2023 15:10 Відповісти
Половину вкраденого тварюка залишить собі на дорогу у мордор, а іншу половину занесуть судді.
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28.04.2023 15:18 Відповісти
В Украине при ЗЕ судьи боятся только одного….что недонесшую им лично.Прато ФАКТ.Одно успокаивает что теперь ТОЧНО хуженебудет
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28.04.2023 15:21 Відповісти
так ты это из-за Пороха и его судов как и Зеля считаешь что Украина продажная порноактриса готовая любому дать??? Ты тоже как и ЗЕ считал что надо стать на колени перед куйло?(( Украинец на коленях перед куйло это чОрт а не украинец….и беда Украины что таких малоросов чертейв 2019 оказалось 73% …ату тебя (
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28.04.2023 15:49 Відповісти
Не капризничай,Димка. См. выше,читай внимательно..а не отводы детские лепи италиями….Пороха уже 4 года нету а вы…зебилы...все вопросы ставите к нему….мир в глазах куйло увидел хоть? Позорище((
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28.04.2023 23:23 Відповісти
Це падло ще живе?!!!
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28.04.2023 15:16 Відповісти
яущо це не московит то це прям супер гад
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28.04.2023 15:19 Відповісти
Тю, а я думал что очередного "решалу" под прикрытием ОПы задержали...
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28.04.2023 15:22 Відповісти
Таких тихенько на органи треба розукомплектовувати. Це єдине,що на думку спадає.😠
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28.04.2023 15:23 Відповісти
Скупа інформація. Але думаю це не одна людина провернула.
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28.04.2023 15:27 Відповісти
Сильно верующим мошенник оказался - весь сервант в образах. Но Бога не боится!
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28.04.2023 15:32 Відповісти
Як в зечар - "бох прастит"
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28.04.2023 15:58 Відповісти
''Діджиталізація'' в дії! Заходь і бери що хочеш!
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28.04.2023 15:35 Відповісти
Вбийте його. А краще, викинуть з 9 поверху,пі дараса невиіпаного. От гнида...
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28.04.2023 16:11 Відповісти
Выпустят под залог и ищи свищи.
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28.04.2023 16:30 Відповісти
Не може бути.
У мобільних операторів все захищено.
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28.04.2023 16:59 Відповісти
Тяжко буде вмирати, гнида.
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28.04.2023 19:54 Відповісти
 
 