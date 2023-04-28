Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, - Украерорух
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Робити прогнози щодо відновлення цивільного авіасполучення в Україні ще зарано. Це буде можливо лише за наявності стовідсотково безпечної ситуації.
Про це в ефірі телеканалу Київ заявила заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все, що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом "безпека". Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона.
Ожигова зазначила, що вже триває робота над тим, щоб відновити польоти, коли це буде можливим.
"Але зараз це все тільки підготовча робота", - наголосила вона.
Нагадаємо, раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що українська влада готується до відновлення цивільного авіасполучення.
Будь ласка, зачекайте...
наші беруть-вимагають...
всі в преза.
Хай мажори і баби страждають у дорозі до найближчого аеропорту. Мені похєр на них.