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Новини Суспільство
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Украерорух (32) авіасполучення (597)

Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, - Украерорух

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

авиация,самолет,авиасообщение,иллюминатор

Робити прогнози щодо відновлення цивільного авіасполучення в Україні ще зарано. Це буде можливо лише за наявності стовідсотково безпечної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявила заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все, що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом "безпека". Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона.

Ожигова зазначила, що вже триває робота над тим, щоб відновити польоти, коли це буде можливим.

"Але зараз це все тільки підготовча робота", - наголосила вона.

Також читайте: Український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення бойових дій, - Украерорух

Нагадаємо, раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що українська влада готується до відновлення цивільного авіасполучення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
та да - цьомаха зелені кацапні віддали? - він на дежурстві...
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28.04.2023 15:12
+2
Хто зараз переймається питанням цивільної авіації, явно потребує медичного втручання.🧐
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28.04.2023 15:18
+2
Можна забути про цивільні польоти на роки. Це зрозуміло кожній притомній людині.
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28.04.2023 15:27
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та да - цьомаха зелені кацапні віддали? - він на дежурстві...
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28.04.2023 15:12 Відповісти
Хто зараз переймається питанням цивільної авіації, явно потребує медичного втручання.🧐
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28.04.2023 15:18 Відповісти
...в голові вава, про таке взагалі може бути мова? Світ зійшов з ума...мало Боінгів?
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28.04.2023 15:20 Відповісти
до Польщі літаком, до кордону якось, далі вже пішки і як є кому зустріти то ти вже вдома!
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28.04.2023 15:25 Відповісти
Можна забути про цивільні польоти на роки. Це зрозуміло кожній притомній людині.
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28.04.2023 15:27 Відповісти
Це зелені для мудрого наріду пояснюють. Що у тих, що у інших - клініка.
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28.04.2023 15:31 Відповісти
МАУ входит в группу "Приват" Игоря Коломойского. И этим все сказано... Иначе... Клован будет зол!
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28.04.2023 15:33 Відповісти
от обратно - це факінг проблема, гроші треба і не малі...
наші беруть-вимагають...
всі в преза.
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28.04.2023 15:36 Відповісти
100%безпека? Та її ніколи не буде! Терористи, погода, ''людський фактор''..
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28.04.2023 15:47 Відповісти
Який сенс у відновленні авіасполучення, коли кордони для чоловіків закриті?!
Хай мажори і баби страждають у дорозі до найближчого аеропорту. Мені похєр на них.
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28.04.2023 16:04 Відповісти
 
 