Настоятеля одного із соборів УПЦ МП в Ужгороді судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі, - прокуратура
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Протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до ПЦУ, збурюючи релігійне протистояння в регіоні та пропагуючи релігійну винятковість УПЦ МП.
Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією слідства, протоієрей під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань прибічників ПЦУ. Відеозаписи проповідей транслювалися масовій аудиторії, поширювались на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті", - йдеться в повідомленні.
Неодноразово настоятель дискредитував вірян ПЦУ, називаючи "безбожниками" та "блудниками мертвецями", а саму церкву ототожнював з "пустим безблагодатним підвалом з павуками", "конфесією мерців", "заблудшою релігією".
Під його критику підпадали й ті, хто підтримував перехід УПЦ до ПЦУ. Священнослужитель ототожнював це з "втратою Господа", а здобуття Православною церквою України Томосу представляв своїм прихожанам як одержання "фальшивої бумажки" та "безумство кучки не православних людей".
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо настоятеля одного з соборів в Ужгороді за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.
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А те що їхня ''церква особлива'' то це правда-моляться сатані, *уйлу! Ну й ще купа різних ''особливостей''.
от йому всі не такі - вороги, але ми ж такі як він, правослабні, так що простімо.
чи я не розумію, якщо "віруючий" - то прощати треба, піп став злим, але ми добрі, то треба відпустити "дєлающего зло ближнім своям да атпустіть с клунком к ....ям"?(бажано на зону)
просто смішно з вірунів.
ваш Боб нікому ні разу ніяк не допоміг. Ах, так, "Стояніє Зої" разві што
типу чувіха образила Боба шо потанцювала з дощечкою
але рабам = "пращять і бабло нєсті")))
P.S. Якщо кому цікаво то здається це відомий агент рф Дмитрій Сидора.