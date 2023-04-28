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Настоятеля одного із соборів УПЦ МП в Ужгороді судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

упц,мп,закарпаття

Протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до ПЦУ, збурюючи релігійне протистояння в регіоні та пропагуючи релігійну винятковість УПЦ МП.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією слідства, протоієрей під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань прибічників ПЦУ. Відеозаписи проповідей транслювалися масовій аудиторії, поширювались на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті", - йдеться в повідомленні. 

Неодноразово настоятель дискредитував вірян ПЦУ, називаючи "безбожниками" та "блудниками мертвецями", а саму церкву ототожнював з "пустим безблагодатним підвалом з павуками", "конфесією мерців", "заблудшою релігією".

Під його критику підпадали й ті, хто підтримував перехід УПЦ до ПЦУ. Священнослужитель ототожнював це з "втратою Господа", а здобуття Православною церквою України Томосу представляв своїм прихожанам як одержання "фальшивої бумажки" та "безумство кучки не православних людей".

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо настоятеля одного з соборів в Ужгороді за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
ні, усє годи він був сєпаром-русином, навіть у масквє брифінги проводив...
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28.04.2023 15:35
+7
це кончена паскуда а не священик, бувший таксіст, паства за свої кошти побудувала собор а воно тепирь вирішило приєднати його до сєрбської-нацистської церкви а голова ова слимак микита не проти...
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28.04.2023 15:33
+5
Прекрасно, но почему только сейчас? Все эти годы (после получения Томоса и создания ПЦУ) он тщательно маскировался под порядочного человека?
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28.04.2023 15:30
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28.04.2023 15:30 Відповісти
Прекрасно, но почему только сейчас? Все эти годы (после получения Томоса и создания ПЦУ) он тщательно маскировался под порядочного человека?
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28.04.2023 15:30 Відповісти
ні, усє годи він був сєпаром-русином, навіть у масквє брифінги проводив...
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28.04.2023 15:35 Відповісти
Якщо це той про кого я думаю, то він навіть сидів в тюрмі за сепаратизм, но його майже зразу випустили. І за часів ПП він був тихше води нижче трави. А потім відчув що Україна повертається під вплив рф і знову почав чудити.
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28.04.2023 17:11 Відповісти
це кончена паскуда а не священик, бувший таксіст, паства за свої кошти побудувала собор а воно тепирь вирішило приєднати його до сєрбської-нацистської церкви а голова ова слимак микита не проти...
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28.04.2023 15:33 Відповісти
Оту всю кацапську попівню зібрати всю в купу і на обмін наших полонених!
А те що їхня ''церква особлива'' то це правда-моляться сатані, *уйлу! Ну й ще купа різних ''особливостей''.
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28.04.2023 15:40 Відповісти
Как показало общение с прихожанами УПЦ МП около Лавры, гонять промацковских попов мало, надо еще и "лечить" их прихожан ... если такое вообще лечится.
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28.04.2023 15:51 Відповісти
ну сама ж "релігія" каже шо прощать, повинні ми любити, всіх отаких і ворогів і єретиків.
от йому всі не такі - вороги, але ми ж такі як він, правослабні, так що простімо.
чи я не розумію, якщо "віруючий" - то прощати треба, піп став злим, але ми добрі, то треба відпустити "дєлающего зло ближнім своям да атпустіть с клунком к ....ям"?(бажано на зону)
просто смішно з вірунів.
ваш Боб нікому ні разу ніяк не допоміг. Ах, так, "Стояніє Зої" разві што
типу чувіха образила Боба шо потанцювала з дощечкою
але рабам = "пращять і бабло нєсті")))
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28.04.2023 16:02 Відповісти
Судити цю тварину і обмін. За цю худобу можна наших хлопців визволити.
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28.04.2023 16:39 Відповісти
и прихожан, которые поддерживают его.
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28.04.2023 16:40 Відповісти
Багато часу знадобилось. Но все ж радує.

P.S. Якщо кому цікаво то здається це відомий агент рф Дмитрій Сидора.
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28.04.2023 17:15 Відповісти
 
 