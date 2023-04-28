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обстріл (20911) Умань (220) Міноборони РФ (559)

Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Згідно з заявою Міністерства оборони РФ ціллю чергового ракетного удару по мирних містах України 28 квітня були "пункти дислокації резервів ЗСУ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Військово-космічні сили Росії завдали групового ракетного удару високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, ціль удару досягнута, їхнє висування в райони бойових дій припинено", - йдеться у заяві.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двох – у Дніпрі. Ще понад десять людей були поранені.

Також читайте: Мої друзі з Умані постраждали під час російської атаки, - посол Британії Сіммонс
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Топ коментарі
+19
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28.04.2023 15:46
+16
Нахрена цитувати кацапську маячню?
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28.04.2023 15:46
+14
надіюсь на дєнь побєдобєсія буде атака на путінський парад в москві. і буде багато жмурів. досить бавитись в цивілізацію з варварами, які розуміють тільки силу і жорстокість
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28.04.2023 15:53
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кожне кацапське слово - брехня.
розуміємо....
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28.04.2023 15:45 Відповісти
Не совсем... На паРаше таких резервов 150 млн. отбросов...
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28.04.2023 18:48 Відповісти
Нахрена цитувати кацапську маячню?
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28.04.2023 15:46 Відповісти
ну хоча б для того шоб бачили піпл шо заглянути в о*ко та поїхать на рибалку, це ...... "ляпша очінь вкусній, дай Арахамія, тарєлку, дам добавкі"

https://war.novyny.live/vse-pravilno-robimo-iak-rosiiani-radiiut-chergovomu-obstrilu-************-mist-90773.html
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28.04.2023 16:05 Відповісти
ну это НЕ БРЕД .....А ПРАВДА .......ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ это РЕЗЕРВ УКРАИНЫ НА ФРОНТЕ 2 ЛИНИЯ ФРОНТА ТЫЛ РАБОТА НА ОБОРОНУ ЛЕЧЕНИЕ В ТЫЛУ РАНЕНЫХ И ТАК ДАЛЕЕ.. Это ГЕНОЦИД ЭТНОЦИД НАЦИЗМ ФАШИЗМ И РАШИЗМ СЕГОДНЯШНЕЙ реальности нашей... это и есть цель Путина денацификации Украины..как страны- государства- территории и ее населения...
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28.04.2023 18:22 Відповісти
конечно же, как вы и сказал - никто, будучи, как например, чеченцы, не кричит - мы мол супермужественные, давай дэнги, ой, давай Хаймарсы.
кстати, у тя вроде Капс заел и кнопочка ЖЫЫЫЫрная тоже?
че ты орешь то?
ты пойми - мы тупо в эту ..... скажем так, по-ермаковски, в эту бурю(ммм, можно юзать, прикольное определение то)
вступили не имея ни одного союзника.
так шо....... ну не знаю, высер Зели - "Байден, почему мы не в НАТО?" - считаю дурацким, то есть иди, шоле, пару паперов в ОП-е подними.
че ты тут стараешься прокричать то?
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28.04.2023 18:58 Відповісти
вот вот про ваше недержание речи и мочи и кала говорит ваш высер... многа букх каламбур в мыслях и попытка пердонуть в лужу... или даже знатный фонтанчик так себе..
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28.04.2023 19:10 Відповісти
что я не так сказал?
м?
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28.04.2023 19:23 Відповісти
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28.04.2023 15:46 Відповісти
Авжеж, діти -це резерв ЗСУ. Тому кацапопітеки викрадають дітей з України.
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28.04.2023 15:51 Відповісти
То біснуваті російські нацисти вбивають дітей щоб вони згодом не пішли захищати Україну? Кожен цивільний - це Резерв Сил Оборони України, мабуть така збочена логіка в кацапів...
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28.04.2023 15:51 Відповісти
Якщо врахувати двох загиблих дітей (стать не казано), то через років 15 це дійсно могли бути резерви для ЗСУ, або для системи охорони здоров'я, або для українського спорту. Рашисти таки позбавили Україну резервів. Тварюки.
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28.04.2023 15:53 Відповісти
надіюсь на дєнь побєдобєсія буде атака на путінський парад в москві. і буде багато жмурів. досить бавитись в цивілізацію з варварами, які розуміють тільки силу і жорстокість
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28.04.2023 15:53 Відповісти
Гребаные уроды, а на обстреляных кладбищах тоже были резервы ЗСУ?
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28.04.2023 15:57 Відповісти
Резерви.
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28.04.2023 15:58 Відповісти
кацапська високоточна падає в куда попало.
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28.04.2023 15:59 Відповісти
Коли Україна почне по справжньому херячити по кацапській території. Нічого страшного, коли під час удару ракети попадуть по їх будинках. Ця мразота повинна побачити, що відчувають українські люди, коли гинуть їх рідні. І не потрібно мені казати про жорстокість. Це війна і 86 відсотків запоребрикового бидла її підтримують. Раша повинна здохнути назавжди
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28.04.2023 16:00 Відповісти
18+: русня обстреляла автобус в центре оккупированного Донецка, погибли 7 людей.
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28.04.2023 16:02 Відповісти
Мало
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28.04.2023 18:50 Відповісти
По логике россиян , дети - резерв ВСУ. Ведь в будущем они будут защищать Украину. Поэтому они убивают детей.
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28.04.2023 16:01 Відповісти
ти вже заїбав, кацап
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28.04.2023 16:06 Відповісти
По свидетельству журналистки из Красноярска Светланы Герасимовой насэлэние Мавзолейной помойки около 40 млн Шариковых...,я думаю что меньше ..около 30...,и те почти все зэки...
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28.04.2023 16:08 Відповісти
знае.те, Кеннеди,
бала такая... чет там, жигулева или шото там, кричала шо в АТО рашка нанесла себе втраты - около 10000 тушек, шо вроде и может правда, но, я то ясно говорил шо это тело тупо для того шоб "ыыыы, смари, ана так тупо фселжет"
так и ты тут.
совсем тамлетками унитаз забил то?
Лечимсъ, Лячумсь, Лячимость, ой кто здесть?ъ..
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28.04.2023 16:42 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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28.04.2023 16:09 Відповісти
Кацапы обоснованно подозревают, что где-то в центре Украины должны базироваться обученные резервы для контрнаступления. Согласно логистике выдвижения в предполагаемые районы наступления. Значит их должны прикрывать более тщательно. Вот и ударили по районам Винница, Днепр, Полтава. Куда-нибудь - лишь бы заработали радары ПВО, для составления карты района и просчета возможностей.
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28.04.2023 16:43 Відповісти
Когда с Гитлером воевали , то на головы немцев сыпались сотни тысячь бомб с самалетов США, Британии, ссср и др) , сметали не только заводы , но и целые города такие , как Дрезден, Кельн, Берлин и др. вместе с гражданскими , и никто немцам не сочувствовал, после того , что они творили. А сейчас Украине бздят самалеты дать ,чтоб не дай бог)
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28.04.2023 18:49 Відповісти
кто с Умани. Там разве есть военные объекты?
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28.04.2023 21:50 Відповісти
 
 