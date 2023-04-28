Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)
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Згідно з заявою Міністерства оборони РФ ціллю чергового ракетного удару по мирних містах України 28 квітня були "пункти дислокації резервів ЗСУ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Військово-космічні сили Росії завдали групового ракетного удару високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, ціль удару досягнута, їхнє висування в райони бойових дій припинено", - йдеться у заяві.
Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двох – у Дніпрі. Ще понад десять людей були поранені.
Топ коментарі
+19 Прощай немытая раССея
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+16 Gary Grant
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+14 zakvova
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розуміємо....
https://war.novyny.live/vse-pravilno-robimo-iak-rosiiani-radiiut-chergovomu-obstrilu-************-mist-90773.html
кстати, у тя вроде Капс заел и кнопочка ЖЫЫЫЫрная тоже?
че ты орешь то?
ты пойми - мы тупо в эту ..... скажем так, по-ермаковски, в эту бурю(ммм, можно юзать, прикольное определение то)
вступили не имея ни одного союзника.
так шо....... ну не знаю, высер Зели - "Байден, почему мы не в НАТО?" - считаю дурацким, то есть иди, шоле, пару паперов в ОП-е подними.
че ты тут стараешься прокричать то?
м?
бала такая... чет там, жигулева или шото там, кричала шо в АТО рашка нанесла себе втраты - около 10000 тушек, шо вроде и может правда, но, я то ясно говорил шо это тело тупо для того шоб "ыыыы, смари, ана так тупо фселжет"
так и ты тут.
совсем тамлетками унитаз забил то?
Лечимсъ, Лячумсь, Лячимость, ой кто здесть?ъ..