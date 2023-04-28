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ВМС (1179) Чорноморський флот РФ (499) Чорне море (1348)

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, зокрема 3 ракетоносії, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,росія,корабель

Станом на 28 квітня в акваторіях Чорного, Азовського та Середземного морів на бойовому чергуванні перебувають 18 ворожих кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 10.00 28.04.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 24 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі – 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 16 ракет.

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Автор: Марина Макєєва
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І шо дістатися до них ніяк не можна???
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28.04.2023 16:24 Відповісти
рапорт прийняв валіть в сра*ку .. кожен день докладують як брежневу
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28.04.2023 17:42 Відповісти
Дійсно для чого нам оця інформація ? Поясніть будь ласко що нам з нею робить, чи нам щось треба робить ?
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28.04.2023 17:52 Відповісти
А что делают наши нептуны . гарпуны и ,сапсаны и прочие???
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28.04.2023 18:01 Відповісти
 
 