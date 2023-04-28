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Новини За кордоном
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Єврокомісія (939) зерно (1225) Моравецький Матеуш (358)

Єврокомісія досягла компромісу з країнами Центральної Європи щодо агроімпорту з України, - Польське радіо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Єврокомісія та Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія, що запровадили односторонню заборону на агроімпорт з України, досягли компромісу. Обмеження стосуватимуться 5 товарів.

Про це RMF FM розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ. 

За його словами, йдеться в основному про зернові та кукурудзу. 

Домовленість між Єврокомісією одного боку і Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією з іншого передбачає зняття односторонніх заборон на імпорт української агропродукції. Натомість будуть запроваджені безпрецедентні заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Транзит буде дозволений. Поки невідомий термін дії заборони.

Зазначається, що ці товари складають 90 % імпорту України. 

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Також Єврокомісія проведе розслідування та з'ясує, чи дійсно такі товари, як молоко, м'ясо птиці або яйця шкодять ринкам цих п'ятьох країн. Якщо розслідування підтвердить наявність проблеми, спрацює захисне застереження. Воно означає введення митних зборів.

Крім того, ЄК виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн. Разом з можливістю отримання 200-відсоткової субсидії польські фермери можуть розраховувати на 120 мільйонів євро. Крім того, Брюссель обіцяє допомогти з експортом зерна.

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Класний компроміс. Все заборонили і вивчають, чого б іще заборонити...
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28.04.2023 16:46 Відповісти
То сьогодні відпіарена депутатка Маргарита Шол так нафеячила?? Голова комітету з тих аграрних питань..чи це другоє? Нахріра ті комітети..
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28.04.2023 17:01 Відповісти
 
 