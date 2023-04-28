Заочно судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала рашистам тяжкопоранених українських захисників, - прокуратура

Лікарку-офтальмолога з Маріуполя, яка видала рашистам поранених українських захисників, судитимуть заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донеччини.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року війська рф під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя", де в цей час перебували не менше 7 військовослужбовців Збройних Сил України. Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг", - йдеться в повідомленні.

Водночас не всі працівники лікарні виявилися вірними своїй країні.

"Лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ. Через дії обвинуваченої окупанти взяли вказаних громадян у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням", - додали у прокуратурі.

Прокурорами Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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