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Заочно судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала рашистам тяжкопоранених українських захисників, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лікарку-офтальмолога з Маріуполя, яка видала рашистам поранених українських захисників, судитимуть заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донеччини.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року війська рф під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя", де в цей час перебували не менше 7 військовослужбовців Збройних Сил України. Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг", - йдеться в повідомленні.

Заочно судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала рашистам тяжкопоранених українських захисників, - прокуратура 01

Водночас не всі працівники лікарні виявилися вірними своїй країні.

"Лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ. Через дії обвинуваченої окупанти взяли вказаних громадян у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням", - додали у прокуратурі.

Прокурорами Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також читайте: Офісу генпрокурора відомо про 73 умисні вбивства українських військовополонених окупантами

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Нахіба замазане рило? викладати треба...країна повинна знати своїх хєроїв. І по імєні, призвіщу теж.
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28.04.2023 16:39
+36
Мразота
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28.04.2023 16:35
+27
Шкода, що не можна заочно повісити цю суку.
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28.04.2023 16:36
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Мразота
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28.04.2023 16:35 Відповісти
Повесить ТЕРРОРИСТКУ ! Чтоб ты здохли в страшных муках , как все ГНИДЫ
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28.04.2023 17:56 Відповісти
Шкода, що не можна заочно повісити цю суку.
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28.04.2023 16:36 Відповісти
Бойова група української спецури до 2019 року і не таких кадрів підривала і витягувала на підконтрольну територію..Цемах, мотороли, гіві і мозговиє...

Але зараз групу 'шведа' зелені розігнали. Бурбу вигнали. Червінського посадили...

Ось він, той 'український моссад'...
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28.04.2023 17:53 Відповісти
Довбана в рот -- як іі земля носить -- **** .
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28.04.2023 16:38 Відповісти
Нахіба замазане рило? викладати треба...країна повинна знати своїх хєроїв. І по імєні, призвіщу теж.
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28.04.2023 16:39 Відповісти
и так видно, что от кацапарожденная
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28.04.2023 16:43 Відповісти
я теж не розумію , цензор боїться що на на ніх кацапскі хвойди в суд подадуть ?показуйте їхні морди , щоб ми бачили і знали .
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28.04.2023 19:22 Відповісти
Угу, бісить до білих очей...он навіть кацапізми проступають у реченнях((
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28.04.2023 19:28 Відповісти
от жирна свиноматка. зловить її і піддати фізичним і моральним забавам сцуку.
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28.04.2023 16:43 Відповісти
Жахливо, що ця істота залишається безкарною, але ж орки не будуть її весь час охороняти, якщо не сяде у в'язницю, в певний час певні люди її напевне відправлять до Кобзона
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28.04.2023 16:51 Відповісти
Вийняти ******* очі і засунути у дупу. Нехай шукає. ПАДЛО!
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28.04.2023 16:52 Відповісти
Чому її фото заблюрили?
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28.04.2023 16:52 Відповісти
"наши люди"
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28.04.2023 16:55 Відповісти
для таких гнід потрібен божий суд, а потім прикопати десь та місце забути...
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28.04.2023 17:07 Відповісти
И признать диплом недействительным. За нарушении клятвы врача. А раз клятвы, то и от церкви отлучить.
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28.04.2023 17:09 Відповісти
какое страшное наказание однако. да срать она хотела на все отлучения. одна надежда, что достанут тварь.
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28.04.2023 17:47 Відповісти
у неё церковь одна и бог тоже - путин . её не церкви , её жизни лишать надо
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28.04.2023 19:24 Відповісти
Багато знайомих які служать на Донбасі говорять, що багато місцевих виродків працюють на кацапів, тому треба я вважаю дозволити нашим військовим знищувати підозрілих цивільних
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28.04.2023 17:19 Відповісти
ви ж там з нею не панькайтесь - дайте не менше ніж пів-року колонії!!
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28.04.2023 17:36 Відповісти
Умовно.
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28.04.2023 20:00 Відповісти
А рыло где.
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28.04.2023 17:38 Відповісти
Чехова Валентина Павловна
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28.04.2023 18:36 Відповісти
більш уйо бнішої там і не має.
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28.04.2023 19:26 Відповісти
Таких тепер в Києві багато. Сидять, чекають. Повтікали, і за закритими профілями у ФБ у київських групах насміхаються над Україною.
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28.04.2023 18:58 Відповісти
Ща українськими паспортами ще гроші, яе біженці, за кордоном будуть отримувати..
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28.04.2023 19:30 Відповісти
ліквідувати худобу
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28.04.2023 19:00 Відповісти
Вита мерзость захочет рано или поздно полететь в Турцию Египет Тайланд Вьетнам , там надо ее ловить. Никуда **** не денется, ну вести работу по месту. Не должна жить. В список е
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28.04.2023 19:53 Відповісти
Эту мразь после войны надо найти из под земли
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28.04.2023 20:11 Відповісти
Это русская свинья, дожила она уй на все украинское. Тчк
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28.04.2023 21:43 Відповісти
 
 