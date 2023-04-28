Троє бойовиків, які воювали проти Сил оборони під Бахмутом, проведуть за ґратами 12 років, - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. У лавах агресора вони брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута й Авдіївки. За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, одним із засуджених є навідник-оператор танка "3-ї окремої мотострілецької бригади "Беркут" із позивним "Светляк".

Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти. У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Втім, на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.

Крім того, реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі "народної міліції ЛНР". Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні ˗ був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

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Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором "міністерства оборони ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

Трьох бойовиків суд визнав винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110), державна зрада (ч. 1 ст. 111), участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260), участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3).