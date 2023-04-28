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Amnesty International (92) звіт (205)

Незалежні експерти розкритикували скандальний звіт Amnesty International щодо ЗСУ, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

amnesty,international

Незалежна експертна комісія на прохання Amnesty International проаналізувала скандальну доповідь AІ щодо українських військових і заявила, що її висновки є "недостатньо обґрунтованими".

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на звіт, копія якого є у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, міжнародна правозахисна організація Amnesty International торік у серпні опублікувала аналіз, звинувативши українські війська в тому, що вони нібито наражали на небезпеку цивільне населення через розміщення військових баз у житлових районах населених пунктів. Цей звіт AI викликав критику у світі.

Після цього Amnesty International замовила незалежну перевірку звіту, висловивши "глибокий жаль" у зв’язку з такою реакцією.

До складу незалежної комісії входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Геллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен із Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з Женевського університету.

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Зокрема, експерти заявили, що було правильним оцінювати не тільки агресора, а й захисника на дотримання законів війни. Водночас комісія одностайно дійшла думки, що ключові висновки про порушення Україною міжнародного права у звіті Amnesty International були "недостатньо обґрунтовані" наявними доказами.

"Загальний наратив доповіді від 4 серпня був викладений мовою двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром AI — що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних унаслідок нападу Росії", — йдеться у в аналізі.

За словами обізнаних джерел видання, попередня версія експертного звіту була жорсткішою. Але згодом комісія змінила свою оцінку з "необґрунтовано" на "недостатньо обґрунтовано".

Видання пише, що експертна комісія представила звіт для Amnesty International на початку лютого, але правління організації вирішило не оприлюднювати його й використати для внутрішньої роботи.

Комісія також з`ясувала, що деякі співробітники АІ висловили серйозні застереження щодо того, чи на достатньому рівні організація намагалася проконсультуватися з українським урядом, щоб зрозуміти, чому Україна розгорнула свої сили в тому чи іншому місці, і чи було б реально зробити це деінде.

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"Ці застереження мали призвести до більших роздумів і паузи, перш ніж організація випустила свою заяву", - вважають експерти.

В електронному листі представник AI охарактеризував незалежну перевірку як "частину постійного внутрішнього процесу, яка надасть інформацію та покращить нашу майбутню роботу".
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Топ коментарі
+17
Amnesty International - хай пи......ь за російским кораблем.
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28.04.2023 16:53
+16
Что и требовалось доказать. AI и Красній Крест - левацкие конторы, осваивающие бюджеты тех, на кого они на самом деле работают. Не удивлюсь, если через 5 лет обнаружится, что их руководство было на подсосе у газпрома.
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28.04.2023 16:53
+16
Це що, гра в шахи? Що це за *****? ЯКІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ? Зовсім **** дались? Кацапня розв'язала війну, вбива наших людей, нищить країну, а нам дотримуватись якихось правил? Ви суки це б гітлеру закинули, падли іпані!
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28.04.2023 16:57
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Amnesty International за геноцид українців, але так що би про це було невідомо, і їм не приходилось вибирати між фінансуванням московитами і їхніми псевдо-приципами.
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28.04.2023 16:52 Відповісти
Зі звіту Amnesty International за 1943 рік:
Охоронцям Сабібору не докладають м'ясо в столовій і заставляють працювати понаднормово. Подібне недотримання трудового законодавства негативно впливає на їх моральний стан і викликає глибоке занепокоєння експертів Amnesty International...
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28.04.2023 17:04 Відповісти
А що: Amnesty International створена прихильниками німецького фашизму?
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28.04.2023 17:19 Відповісти
Одним словом Гамнисті!
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28.04.2023 18:18 Відповісти
Амнести Импотентшионал
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28.04.2023 18:53 Відповісти
Дурко вивчи Англійську й розберися що за організація Амнесті, й не пиши маячню що їх спонсує Засрашка.
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28.04.2023 20:31 Відповісти
Что и требовалось доказать. AI и Красній Крест - левацкие конторы, осваивающие бюджеты тех, на кого они на самом деле работают. Не удивлюсь, если через 5 лет обнаружится, что их руководство было на подсосе у газпрома.
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28.04.2023 16:53 Відповісти
Кацапам- спонсорам гамності інтерашиан , геть пох на якісь там висновки після того як лайно вже було давно розкидане і за це добре заплачено.
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28.04.2023 16:53 Відповісти
Amnesty International - хай пи......ь за російским кораблем.
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28.04.2023 16:53 Відповісти
Це що, гра в шахи? Що це за *****? ЯКІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ? Зовсім **** дались? Кацапня розв'язала війну, вбива наших людей, нищить країну, а нам дотримуватись якихось правил? Ви суки це б гітлеру закинули, падли іпані!
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28.04.2023 16:57 Відповісти
відпрацьовують 30-срібних від газпрому....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.04.2023 17:12 Відповісти
Ага, при тому, що кацапи взагалі не дотримуються ніяких правил - пуляють чим хочуть і куди хочуть, використовують заборонені **********, показово вбивають полонених і це ще не повний перелік їх злочинів
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28.04.2023 18:43 Відповісти
повна херня..... що той звіт, що ця всрата недовідповідь цих кінчених недоексперДів
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28.04.2023 17:04 Відповісти
А не послати б Україні на хєр амністі та разом з інтернешнл🤔🧐😁 Їй Богу це і швидше і, головне, абсолютно безкоштовно для України😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2023 17:05 Відповісти
якийсь лютий треш..., складається враження, що вони самі не розуміють того, що аналізують та роблять висновки..., може їм навідатися до Бахмуту..., або краще до, наприклад, сьогоднішньої Умані, де кацапи вдарили по "військовій базі", яка була розташована в житловому будинку..., скоріш за все AI назве це "безвідповідальними діями українських військових, які наражають цивільних людей на небезпеку" й зовсім неважливо, що там ніколи не було й натяку на військові об'єкти, як не було їх в такому ж будинку в Дніпрі, чи на площі перед вокзалом у Краматорську..., для AI чомусь достатньо того, що країні терористу щось навиділось, або вона так вирішила й все це має значення...
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28.04.2023 17:05 Відповісти
Интересно девки пляшут ! А по местам "боевой славы" головорезов Женьки Пригожина не пробовали покататься ? Или Женька уже дал вперед, чтобы не катались ? Сам отчет АИ написан под диктовку ОПы, Гофмаршал первый решал вопрос о смене руководства ЗСУ, ( Безумная и Агрогнида летали по фронту как ошалелые, клеили оппозицию) и это в его стиле создавать негатив в прессе и международных организациях (привлекал даже гибонцев из Габона в Совбезе ООН)
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28.04.2023 17:09 Відповісти
амнесті свого часу вербувало за копійки тутешніх нездар журналістів, які тиражували їх маячню з кожного утюга червоним болдом - маніпулюючи свідомісю людей. Продажні журнашлюхи нанесли шкоди Україні не менше за продажних політиканів.
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28.04.2023 17:09 Відповісти
Після того звіту цій Амнесті пельку треба закрити і саморозпуститися.
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28.04.2023 17:12 Відповісти
а лучше сдохнуть
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28.04.2023 21:47 Відповісти
интерблди попросили проверить (за бабло от своей проф.деятельности) свою девственность, на которую также хватит бабла (нынче наука и медицина творят чудеса, когда оплачен счёт)
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28.04.2023 17:14 Відповісти
Фальсифікаторів з Amnesty International необхідно притягти до відповідальності.
Не треба шкодувати на це грошей і зусиль.

Кожен фальсифікатор з Amnesty International повинен заплатити власною репутацією.
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28.04.2023 17:14 Відповісти
Якщо коротко: експертна комісія з'ясувала, що Amnesty International є некомпетентною в своїй діяльності!
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28.04.2023 17:16 Відповісти
АІ: дамбілі бамбас, бєндєровци мальчіка в трусіках распялі
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28.04.2023 17:26 Відповісти
амнести интернешенал = Путинести проститушинал
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28.04.2023 17:43 Відповісти
Amnesty International всё и на всегда.
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28.04.2023 17:44 Відповісти
Кто не с нами - тот против нас.
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28.04.2023 17:44 Відповісти
Іде хай ***** амністі інтернешнал.
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28.04.2023 18:08 Відповісти
Давно вже "гамнесті" свій поганий рот не розкривала.
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28.04.2023 19:06 Відповісти
Amnesty International совершенно скурвился Когда-то был для нас буквально светочем...
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28.04.2023 20:24 Відповісти
Не робіть висновки загалом по одному епізоду як нерозумна людина.
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28.04.2023 20:44 Відповісти
Да если б это был один эпизод...
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29.04.2023 00:30 Відповісти
Добре що світ не мислить й керується шаблонами як більшість "експертів" тут у коментарях. По одному допису вже зробили "висновки й оцінку" , навіть не знаючи Англійської мови, що за організація Amnesty International.... сук4ржунімагу. Якби ЄС, Британія та Америка керувались такою "логикою" як коментатори з Цензор.нет то вже жодного біженця з України не прийняли й допомогу припинили ще у Березні 2022(Я про те як поводяться деякі біженці , й про те як керують ЗеКоМанди "нєзамінімиє люді" й як "зникає" допомога). Позбовляйтеся совкового шаблонно-штампового мислення.
P. S. Amnesty International фінансується з пожертв Британців. Все прозоро звідки гроші бо у Британії таки "коники" як в Україні НЕ ПРОХОДЯТЬ.
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28.04.2023 20:42 Відповісти
то за то г* которое они опубликовали, нам и спасибо сказать?? твари! вы хоть прочитайте что они наваяли, перед тем как тут х* писать
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28.04.2023 21:48 Відповісти
Я читав. Я навіть знаю місцевих хто лаявся з ЗСУ.
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29.04.2023 00:46 Відповісти
все эти амнести интернешенел,хьюман райтс уотч -левацкие ублюдки!и я не удивлюсь если выяснется что их спонсирует рашка.
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28.04.2023 20:55 Відповісти
 
 