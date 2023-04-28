Говорили із Сі Цзіньпінем про повернення наших депортованих дітей та полонених, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звертався до голови КНР Сі Цзіньпіна під час їхньої телефонної розмови з закликом сприяти в поверненні депортованих до Росії українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"(Говорили з Сі Цзіньпіном. - Ред.) про повернення наших людей, полонених і повернення наших депортованих дітей. Їх близько 20 тисяч. Це ті моменти, коли ми маємо підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони чинили тиск на агресора й терориста - Російську Федерацію, яка вкрала стількох наших дітей", - сказав він.

При цьому, наголосив він, наразі процес повернення в Україну з Росії неповнолітніх дуже складний.

"Скажу відверто, що в питанні повернення дітей Україні допомагає тільки Україна. Тут без жодних поганих меседжів. Просто це справді складно зробити. ООН пробує, багато хто хоче щось зробити, але поки що результати слабкі. Й тому з цим закликом я також звертався до лідера Китаю", - сказав Зеленський.

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