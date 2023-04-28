УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 636 16
війна (56084) Зеленський (17371) Китай (1910)

Говорили із Сі Цзіньпінем про повернення наших депортованих дітей та полонених, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,сі,цзіньпін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звертався до голови КНР Сі Цзіньпіна під час їхньої телефонної розмови з закликом сприяти в поверненні депортованих до Росії українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"(Говорили з Сі Цзіньпіном. - Ред.) про повернення наших людей, полонених і повернення наших депортованих дітей. Їх близько 20 тисяч. Це ті моменти, коли ми маємо підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони чинили тиск на агресора й терориста - Російську Федерацію, яка вкрала стількох наших дітей", - сказав він.

При цьому, наголосив він, наразі процес повернення в Україну з Росії неповнолітніх дуже складний.

"Скажу відверто, що в питанні повернення дітей Україні допомагає тільки Україна. Тут без жодних поганих меседжів. Просто це справді складно зробити. ООН пробує, багато хто хоче щось зробити, але поки що результати слабкі. Й тому з цим закликом я також звертався до лідера Китаю", - сказав Зеленський.

Читайте: Дзвінок Сі Цзіньпіна до Зеленського: Китай намагався компенсувати збитки від заяви посла, - FT

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Ти хоч зрозумів, що тобі китайською казали?
показати весь коментар
28.04.2023 16:57
+3
Це п-ц... А, часом не обсудили питання захисту прав сексуальних меншин у Бахмуті?
показати весь коментар
28.04.2023 16:56
+3
Ні хера себе "меншин"... уся кацапська армія.
показати весь коментар
28.04.2023 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.04.2023 16:50 Відповісти
Врет ?
показати весь коментар
28.04.2023 16:56 Відповісти
А про міни в Чонгарі і пакт зелі і ху в Омані, не говорили?
показати весь коментар
28.04.2023 20:23 Відповісти
Це п-ц... А, часом не обсудили питання захисту прав сексуальних меншин у Бахмуті?
показати весь коментар
28.04.2023 16:56 Відповісти
Ні хера себе "меншин"... уся кацапська армія.
показати весь коментар
28.04.2023 16:58 Відповісти
Тобто для тебе українські діти, яких вкрали московіти і військовополонені українці - це типу прикол на кшалт "захисту прав сексуальних меншин в Бахмуті"?
показати весь коментар
28.04.2023 17:00 Відповісти
Ти хоч зрозумів, що тобі китайською казали?
показати весь коментар
28.04.2023 16:57 Відповісти
А треба було говорити, що ніяких перемовин не буде, доки москалня не вийде за межі 1991 року.
показати весь коментар
28.04.2023 17:00 Відповісти
цікаво, підарьонок бодай розуміє, наскільки китайського комуняку не їb...ть українські діти?
показати весь коментар
28.04.2023 17:01 Відповісти
недолугий янелох,а Сі хоть в курсі,що ти сам дав наказ на здачу в полон тисячам нашим військовим?
показати весь коментар
28.04.2023 17:15 Відповісти
Та китайцям пофіг на наших дітей.
показати весь коментар
28.04.2023 17:16 Відповісти
А пророставки комуняками китаезами электронники Парпге доя их ракет ты не говорил с Сцу? Посла ихнего выслать за это нКПП хочешь? Или тебе дЕрьмак этого не разрешаета а у самого мозгов для этого не хватает?
показати весь коментар
28.04.2023 17:27 Відповісти
А що у зеленського зовсім кепські справи з памʼяттю і він лише сьогодні згадав, що говорили ще й про дітей? Чи може просто докварталив, щоб здаватися собі більш значимим?
Поки що результат розмови з китайцем один - черговий ракетний обстріл.
показати весь коментар
28.04.2023 17:37 Відповісти
Дайте цьому нікчемному підарасу,почитати,що творили китайці сто років тому,тут в Україні,***** косоока це добре знає,але жидьониш ніт.
показати весь коментар
28.04.2023 18:59 Відповісти
Вот это правильно.
показати весь коментар
29.04.2023 06:53 Відповісти
 
 