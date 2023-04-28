УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
677 12
війна (56084) Китай (1910) Чехія (997) Павел Петр (88)

Китай мав би збільшувати тиск на Росію, щоб зупинити війну, - президент Чехії Павел

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павел,зеленський

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китаю варто було б збільшити тиск на Росію в умовах її війни з Україною та виступати конструктивним переговірником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Китай дуже велика країна. І як велика країна, що має атомну зброю, вона також має відповідальність у гарантуванні безпеки і миру в усьому світі. Китай поки що жодним чином цієї своєї місії не реалізовував. Китай мав би збільшувати свій тиск на Росію і мав би виступати більше як конструктивний парламентер, який допоміг би зупинити конфлікт", - заявив Павел на спільній пресконференції в Києві з президентами України та Словаччини.

Водночас, як зазначив чеський президент, з боку Китаю не спостерігається подібної позиції.

"Але поки що ми цього не бачимо. Що ж - слід почекати. І яку роль тут відіграватиме Китай - ще варто подивитися", - додав Павел.

Також читайте: Китай зацікавлений у довгій війні в Україні, він не може бути посередником, - президент Чехії Павел

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Все озброєння разом з авіаносними ударними групами?
показати весь коментар
28.04.2023 17:05
+1
Збільшувати??? А він що, вже тисне? просто недостатньо, ага?
показати весь коментар
28.04.2023 17:07
+1
Предлагаю всем пользователям не обсуждать новости, в которых фигурирует Китай , обсуждать

это дерьмо, это не уважать себя.
показати весь коментар
28.04.2023 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китаю треба щоб США все своє озброєння спихнули Україні і потім вони підуть на Тайвань.
показати весь коментар
28.04.2023 17:03 Відповісти
Все озброєння разом з авіаносними ударними групами?
показати весь коментар
28.04.2023 17:05 Відповісти
авіаносні групи хай себе залишат, а для нас- снаряди, міни, танки, міномети, ппо і т.д.
показати весь коментар
28.04.2023 17:14 Відповісти
Китай хоче послабити США через Україну і це їм поки що вдається.
показати весь коментар
28.04.2023 17:18 Відповісти
як послабити? ) тільки сьогодні Пентагон замовив у виробничої фірми снарядів до хімарсів на майже 5 лярдів доларів. послабити військову міць США можна тільки знищивши їхні заводи з ВПК. бо ********** і зброю вони будуть виробляти в величезній кількості. Навіть якщо вони завалять Україну зброєю, то у них її буде ще дуже достатньо і для захисту Тайваню.
показати весь коментар
28.04.2023 17:25 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 18:00 Відповісти
Збільшувати??? А він що, вже тисне? просто недостатньо, ага?
показати весь коментар
28.04.2023 17:07 Відповісти
Китай союзник мордору! Він може допомагати , але відверто робити боїться США.
показати весь коментар
28.04.2023 17:09 Відповісти
Якщо б товариш Сі не був би в "теме" так і зробив ! А так ждуть, що "розсосеться" само собою.
показати весь коментар
28.04.2023 17:15 Відповісти
Мабуть рашка и не здогадується шо Китаи на неі тисне .
показати весь коментар
28.04.2023 17:22 Відповісти
Предлагаю всем пользователям не обсуждать новости, в которых фигурирует Китай , обсуждать

это дерьмо, это не уважать себя.
показати весь коментар
28.04.2023 17:51 Відповісти
З якого це дива???
показати весь коментар
28.04.2023 19:05 Відповісти
 
 