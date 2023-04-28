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ЄС про нічні удари росіян по містах України: "Всі будуть притягнуті до відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умань

Триваючі атаки російських військ на житлові райони та на цивільну інфраструктуру України, коли російські ракети та дрони вбивають мирних людей, є воєнним злочином, який не залишиться безкарним.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі та сьогодні рано вранці Росія продовжила бомбардування України ще однією масивною хвилею ракет та дронів, що атакували всю країну. Вони (росіяни, – ред.) знову боягузливо цілять у цивільних людей, поки ті сплять. Це спричинило серйозні руйнування, загинули безневинні мирні люди, ще більше, включаючи дітей, зазнали поранень. Це трапилося у місті Дніпро та в Черкаській області", - зазначив речник.

Він нагадав, що безумні російські атаки проти цивільного населення України з використанням ракет та дронів здійснюються повсякденно. Цілями таких атак є мирні люди, цивільна інфраструктура та житлові будинки, особливо у прифронтових районах.

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Як ілюстрацію варварської та нелюдської природи цих дій, Пітер Стано показав уламок шрапнелі від бомби у 500 кілограмів, однієї з тих, що росіяни скидають на житлові масиви. Цей уламок був знайдений на руїнах школи дітьми, які зробили з них брелоки для ключів, щоб продемонструвати, що саме розлітається навколо після кожного такого вибуху під час російських ударів по Україні.

"Російські атаки на мирних людей та на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Не буде жодної безкарності для командування, для нападників та для їх поплічників, - всі будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив Стано.
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Топ коментарі
+13
Притягнуті до участі в олімпіаді?
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28.04.2023 17:21
+12
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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28.04.2023 17:35
+7
Краще б дали зброю потужнішу і побільше для відповідей .
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28.04.2023 17:31
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Притягнуті до участі в олімпіаді?
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28.04.2023 17:21 Відповісти
Нда, тому що тільки на урочистому відкритті їх можна зібрати до кучі у парадному строю і....висловити занепокоєння
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28.04.2023 17:32 Відповісти
Краще б дали зброю потужнішу і побільше для відповідей .
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28.04.2023 17:31 Відповісти
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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28.04.2023 17:35 Відповісти
Так!
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28.04.2023 18:38 Відповісти
зато гречку та олію получили на шару.
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28.04.2023 19:07 Відповісти
ну так озвучь - или ссышься...!
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28.04.2023 18:09 Відповісти
Будуть,як що зброї якої потрібно вдосталь дасте!
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28.04.2023 17:49 Відповісти
гучні заяви
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28.04.2023 18:06 Відповісти
Егеш ,як топчуща кобила из Равенсбрюка и Майданека
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28.04.2023 18:31 Відповісти
В це ніхто не вірить
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28.04.2023 19:04 Відповісти
Когда с Гитлером воевали , то на головы немцев сыпались сотни тысячь бомб с самалетов США, Британии, ссср и др) , сметали не только заводы , но и целые города такие , как Дрезден, Кельн, Берлин и др. вместе с гражданскими , и никто немцам не сочувствовал, после того , что они творили. А сейчас Украине бздят самалеты дать ,чтоб не дай бог)
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28.04.2023 20:16 Відповісти
Кто там нафуй будет когда привлечен)) кацап любой скроется в говнодрыщенске своем под юбкой и пиши пропало))
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28.04.2023 21:40 Відповісти
 
 