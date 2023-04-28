Під час розмови з Сі Цзіньпіном про можливу зустріч не йшлося, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський та лідер КНР Сі Цзіньпін у нещодавній телефонній розмові не обговорювали можливість особистої зустрічі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас відбулася важлива розмова з Сі Цзіньпіном. Що стосується майбутніх зустрічей – про це не говорили", - сказав Зеленський.
За його словами, під час телефонної розмови йшлося про ядерну безпеку й повагу до принципів ООН.
"Про територіальну цілісність України, про повагу до Статуту ООН, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим, весь Донбас згідно з 1991 роком - про все це говорили і почули повагу до всіх цих принципів", - розповів Зеленський.
Президент також зазначив, що закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих росією дітей. Ще однією темою розмови, за словами Зеленського, був експорт зерна і необхідність роботи коридору в межах Чорноморської зернової ініціативи.
Глава держави зауважив, що порушив і питання зброї для Росії.
"Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", - підкреслив Зеленський.
Він також нагадав, що, за словами Сі, китайська сторона готує представника, "який поїде державами Європи говорити на тему війни".
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Путін не доручав адвокату Сі зустрічатися з Зеленським. Сі зробив свою справу.
Можливо, наступна витівка за Макроном...
от этого разговора, то, что он показал истинную морду лица лицемерных китайцев, поэтому, ни
о каких встречах не может быть и речи , отныне, Китай, как и раша, нам не друзья.
Зазирнув ЗЄ у шоколадне око Сі у пошуках миру, а там повна темрява.
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5fKze46_g