Під час розмови з Сі Цзіньпіном про можливу зустріч не йшлося, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський та лідер КНР Сі Цзіньпін у нещодавній телефонній розмові не обговорювали можливість особистої зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас відбулася важлива розмова з Сі Цзіньпіном. Що стосується майбутніх зустрічей – про це не говорили", - сказав Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови йшлося про ядерну безпеку й повагу до принципів ООН.

"Про територіальну цілісність України, про повагу до Статуту ООН, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим, весь Донбас згідно з 1991 роком - про все це говорили і почули повагу до всіх цих принципів", - розповів Зеленський.

Президент також зазначив, що закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих росією дітей. Ще однією темою розмови, за словами Зеленського, був експорт зерна і необхідність роботи коридору в межах Чорноморської зернової ініціативи.

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Глава держави зауважив, що порушив і питання зброї для Росії.

"Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", - підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що, за словами Сі, китайська сторона готує представника, "який поїде державами Європи говорити на тему війни".

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