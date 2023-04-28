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Під час розмови з Сі Цзіньпіном про можливу зустріч не йшлося, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський та лідер КНР Сі Цзіньпін у нещодавній телефонній розмові не обговорювали можливість особистої зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас відбулася важлива розмова з Сі Цзіньпіном. Що стосується майбутніх зустрічей – про це не говорили", - сказав Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови йшлося про ядерну безпеку й повагу до принципів ООН.

"Про територіальну цілісність України, про повагу до Статуту ООН, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим, весь Донбас згідно з 1991 роком - про все це говорили і почули повагу до всіх цих принципів", - розповів Зеленський.

Президент також зазначив, що закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих росією дітей. Ще однією темою розмови, за словами Зеленського, був експорт зерна і необхідність роботи коридору в межах Чорноморської зернової ініціативи.

Також читайте: Сі Цзіньпін про війну в Україні: Діалог і переговори - єдиний життєздатний вихід

Глава держави зауважив, що порушив і питання зброї для Росії.

"Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", - підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що, за словами Сі, китайська сторона готує представника, "який поїде державами Європи говорити на тему війни".

Також читайте: Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "повернення України до кордонів 1991 року", - Пєсков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
най пошлють ось цього

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28.04.2023 17:41
+5
Си адвокат х-ла? Эт его хозяин и крыша..ю... пока. Будет необходимость киданет х-ла - оно тока засвистит.
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28.04.2023 17:38
+4
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28.04.2023 18:28
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не тей глаз в який? - навіть до нелоха мабуть зайшло...
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28.04.2023 17:33 Відповісти
Під час розмови з Сі Цзіньпіном про можливу зустріч не йшлося.

Путін не доручав адвокату Сі зустрічатися з Зеленським. Сі зробив свою справу.

Можливо, наступна витівка за Макроном...
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28.04.2023 17:34 Відповісти
Си адвокат х-ла? Эт его хозяин и крыша..ю... пока. Будет необходимость киданет х-ла - оно тока засвистит.
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28.04.2023 17:38 Відповісти
А нах ты ему надо.
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28.04.2023 17:35 Відповісти
головне-рояль не забудь
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28.04.2023 17:37 Відповісти
най пошлють ось цього

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28.04.2023 17:41 Відповісти
Не надо говорить с людоедом
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28.04.2023 17:47 Відповісти
Для Украины и украинцев этот разговор никакой важности не представляет, единственная польза

от этого разговора, то, что он показал истинную морду лица лицемерных китайцев, поэтому, ни

о каких встречах не может быть и речи , отныне, Китай, как и раша, нам не друзья.
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28.04.2023 17:49 Відповісти
А х#лі на нього дивитись? Його різниця з ****** тільки у стадії хвороби, а номер палати той самий.
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28.04.2023 18:17 Відповісти
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28.04.2023 18:28 Відповісти
Там походу взагалі ні про що не йшлося.
Зазирнув ЗЄ у шоколадне око Сі у пошуках миру, а там повна темрява.
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28.04.2023 18:38 Відповісти
Ракеты с китайскими ДНК
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5fKze46_g
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28.04.2023 18:51 Відповісти
Китайці - пособники російських більшовиків та кати українського народу, предтечі вагнерівців.Читайте що творили ці косоокі підари з українцями,сто років тому.Знов те саме,кацапи косоокі та жиди злились в одне ціле з метою нашого знищення та знищення України.
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28.04.2023 19:49 Відповісти
 
 