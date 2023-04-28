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Зеленський разом із президентами Чехії та Словаччини підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президенти України Володимир Зеленський, Чеської Республіки Петр Павел і президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова підписали у Києві спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку євроатлантичної інтеграції нашої держави. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали", - зазначив Зеленський на пресконференції за результатами зустрічі з президентами.

Глава Української держави також висловив вдячність лідерам і народам Словаччини й Чехії за те, що "ми разом захищаємо нашу свободу та життя наших людей".

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