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Волонтер Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Волонтер Ксенія Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Ні. Я не фонд. Моя задача до болю, до крику проста. Купити мавіки, тепловізори, генератори. Випросити десь медицину, харчі. І відвезти. Все. Будуть вони живі, то й ми будемо. Це вже потім мене нагне податкова. А зараз мені потрібна Перемога. Нам в р-н Авдіївки дуже треба два тепловізори", - йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги:

5168 7456 1297 4334 приват.

5375 4141 3741 7951 моно

[email protected] PayPal.

IBAN:UA 1030 5299 00000 2620 3887 9097 82

PARIBAS: 44 1600 1462 1803 9741 3000 0001

Також читайте: Окупанти перемістили танкову бригаду в район Авдіївки і готуються використати її для штурму, - Сили оборони Таврійського напрямку

Волонтер Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки 01

Автор: Володимир Янченко
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А де ж наше славне міністерство оборони - збирає яблука по 51 гривні?
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28.04.2023 18:14 Відповісти
І ДЕ ТОЙ БАЛАБОЛ ЯКИЙ ГЛОБАЛЬНО ГОТОВИЙ ДО КОНТРНАСТУПУ ?? ЧИ ВІН ТІЛЬКИ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄ???
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28.04.2023 18:20 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Отже, це офіційно - Фонд Порошенко закуповує бронетехніку для ЗСУ за найнижчими цінами. 1,3 мільйони за одиницю.
Для порівняння Фонд Притули - за 2,3 мільйони.
Можете собі уявити, які б почалися цунамі, якби було навпаки?
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28.04.2023 18:22 Відповісти
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29.04.2023 00:09 Відповісти
 
 