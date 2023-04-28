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Волонтер Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки
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Волонтер Ксенія Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.
"Ні. Я не фонд. Моя задача до болю, до крику проста. Купити мавіки, тепловізори, генератори. Випросити десь медицину, харчі. І відвезти. Все. Будуть вони живі, то й ми будемо. Це вже потім мене нагне податкова. А зараз мені потрібна Перемога. Нам в р-н Авдіївки дуже треба два тепловізори", - йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги:
5168 7456 1297 4334 приват.
5375 4141 3741 7951 моно
[email protected] PayPal.
IBAN:UA 1030 5299 00000 2620 3887 9097 82
PARIBAS: 44 1600 1462 1803 9741 3000 0001
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Отже, це офіційно - Фонд Порошенко закуповує бронетехніку для ЗСУ за найнижчими цінами. 1,3 мільйони за одиницю.
Для порівняння Фонд Притули - за 2,3 мільйони.
Можете собі уявити, які б почалися цунамі, якби було навпаки?