З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський

Україна наразі самостійно працює над поверненням депортованих Росією дітей, міжнародні партнери виявляють бажання допомогти, однак результати слабкі.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентами Чехії Петром Павелом і Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких поганих меседжів, просто це дійсно складно зробити. ООН, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі", - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що тільки за офіційно встановленими даними російська федерація незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей.