З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський
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Україна наразі самостійно працює над поверненням депортованих Росією дітей, міжнародні партнери виявляють бажання допомогти, однак результати слабкі.
Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентами Чехії Петром Павелом і Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких поганих меседжів, просто це дійсно складно зробити. ООН, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що тільки за офіційно встановленими даними російська федерація незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей.
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і жодна ж зелена потвора не вдавилася.
внимательно читаем сообщение
написано С 18:20 вероятный подлёт ракет
это значит что в период с 18:20 до примерно 19:00 ЕСЛИ БЫЛ пуск - ракеты будут входить в наше воздушное пространство
пуски ЕСЛИ БЫЛИ то с района Каспийского моря
ВЕРОЯТНЫ также пуски с северо-востока с 2ух бортов ТУ-22М3
+ не забываем про угрозу с моря
ещё раз - тревогу просто так НЕ ВКЛЮЧАЮТ, включают ПРЕВЕНТИВНО, даже если вдруг информация окажется неточной
прочие теории и информационные вбросы никого абсолютно не интересуют - вся точная информация ТОЛЬКО у ПС и ПВО
больше нигде
Чтобы с ней не произошло - сплошные +