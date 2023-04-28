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З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна наразі самостійно працює над поверненням депортованих Росією дітей, міжнародні партнери виявляють бажання допомогти, однак результати слабкі.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентами Чехії Петром Павелом і Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких поганих меседжів, просто це дійсно складно зробити. ООН, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі", - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що тільки за офіційно встановленими даними російська федерація незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей.
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Топ коментарі
+9
зелебобік,охолонь! він 24.02. здав значні території в окупацію,разом з дітьми і жінками здав! а зараз робить вигляд,що він ні при чому....краще б він тебе щура здав з жінкою і дітьми бурятам....
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28.04.2023 18:39
+8
Шо за каламбур?
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28.04.2023 18:12
+7
А чому це ти пишеш новоязом?
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28.04.2023 18:22
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Шо за каламбур?
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28.04.2023 18:12 Відповісти
у тебя что комплексы перед Зеленским, ноешь сутками, он же правильно тут говорит
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28.04.2023 18:17 Відповісти
А чому це ти пишеш новоязом?
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28.04.2023 18:22 Відповісти
Между словом и делом есть большая разница. Хотя, для тебя, зелебобика, какая разница. Ведь так говорил во время избирательной компании твой зеленый кумир?
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28.04.2023 18:36 Відповісти
зелебобік,охолонь! він 24.02. здав значні території в окупацію,разом з дітьми і жінками здав! а зараз робить вигляд,що він ні при чому....краще б він тебе щура здав з жінкою і дітьми бурятам....
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28.04.2023 18:39 Відповісти
Харе звіздеть!!!!!
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28.04.2023 18:25 Відповісти
два зелених підруснявих проти вас одого, це вже 50%, а ви кажeте Нато..
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28.04.2023 18:31 Відповісти
Навіщо під такою темою писати свої саркастичні випорожнення, чим це відрізняється від кацапів ?
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28.04.2023 18:40 Відповісти
а навіщо було дітей кацапні віддавати вам на думку не спадало?
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28.04.2023 18:45 Відповісти
і жрати шашликі?
і жодна ж зелена потвора не вдавилася.
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28.04.2023 18:51 Відповісти
Дійсно. Вже все як у кацапів. Розбомбили рашисти Марік вщент, а тепер типу відбудовують і волають, що це не вони бомбили. Не евакуював дітей з прикордонних районів, хоча знав про вторгнення, а тепер типу переживає за їхню долю.
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28.04.2023 21:17 Відповісти
То клавіші того роялю.
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28.04.2023 19:05 Відповісти
бемолi
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28.04.2023 19:07 Відповісти
еще и збочинець, всё о клавише мечтаешь
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28.04.2023 19:18 Відповісти
а хто їх туди запроторив своїми нічогонеробеннямшашликами
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28.04.2023 18:17 Відповісти
Зато паніки не було і бюджет нічого не втратив.
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28.04.2023 21:21 Відповісти
зелена 95та шютка про самого себе...
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28.04.2023 18:19 Відповісти
Діти... Оно просто ЗАРАЗ, коли пів країни червоні, загроза пуску ракет по містам, воно на ногокаті пиз...че по всьому дворі з таким диким гуркітом, що хочеться піти та батькам по пиці наляпати, щоб прибрали своїх діточок нахрін з двору, коли страшно навіть читати про те, що, не дай, Боже, десь впаде. А воно літає з дурнуватим галасом, ****. Років з ТРИ, не більше.
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28.04.2023 18:20 Відповісти
БЕГОВЕЛ, бл..ь, він зветься, їх випускає бєлка! Щоб той конструктор разом з тими беговелами здохнуть нахрін!
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28.04.2023 18:24 Відповісти
із серії - надайте!
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28.04.2023 18:24 Відповісти
За що путіна в Гагу тягнуть?
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28.04.2023 18:25 Відповісти
Николаевский Ванёк, [28.04.2023 18:25]
внимательно читаем сообщение

написано С 18:20 вероятный подлёт ракет

это значит что в период с 18:20 до примерно 19:00 ЕСЛИ БЫЛ пуск - ракеты будут входить в наше воздушное пространство

пуски ЕСЛИ БЫЛИ то с района Каспийского моря

ВЕРОЯТНЫ также пуски с северо-востока с 2ух бортов ТУ-22М3

+ не забываем про угрозу с моря

ещё раз - тревогу просто так НЕ ВКЛЮЧАЮТ, включают ПРЕВЕНТИВНО, даже если вдруг информация окажется неточной

прочие теории и информационные вбросы никого абсолютно не интересуют - вся точная информация ТОЛЬКО у ПС и ПВО

больше нигде
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28.04.2023 18:26 Відповісти
Хм... Це говорить той, хтоо здав цих дітей ворогу, навмисно не проводячи евакуацію перед вторгненням?
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28.04.2023 18:35 Відповісти
вірно
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28.04.2023 18:42 Відповісти
а може нам так і треба,за нашу дебільність? хтось же ще й вірить Торчку і його нюням,а він же особисто здав 20% території 24.02. в окупацію,разом з дітьми!
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28.04.2023 18:45 Відповісти
Давно предлагал заслать в рашку верещучку.... Пусть ищет похищенных детей.....
Чтобы с ней не произошло - сплошные +
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29.04.2023 01:10 Відповісти
 
 