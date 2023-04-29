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Луцький (10) студенти (320) Шкарлет (329)

Ректор НАУ Луцький погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Шкарлета. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.

Про випадок розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українська правда - Життя".

"Поки Табачник вписується в нові російські реалії, його кум продовжує московські традиції прямо в серці столиці України. Тепер всі шуточки треба погоджувати з начальством. В найкращих традиціях Януковича", - так прокоментувала подію Семенова.

Студенти показали гумористичну мініатюру про мітинг проти Шкарлета.

Після виступів Луцький зі сцени заявив, що не допустить жодної політики в університеті.

"Як вихована людина, якщо ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на пол, я за себе не ручаюсь", – заявив він. Луцький додав, що, на його думку, Шкарлет багато зробив, зокрема і для НАУ за останні три роки, тому варто ставитися до нього з повагою.

Його виступ викликав обурення студентів. 

"Українська правда - життя" нагадує, що Луцький став ректором НАУ завдяки призначенню Шкарлета і що від нового міністра освіти Лісового очікують зняття Луцького з посади. Зазначається, що Луцького також підозрюють у причетності до махінацій із землями університету. 

Також читайте: Кум Табачника Луцький заборонив студентам НАУ яскраві сорочки, а студенткам - короткі спідниці і декольте. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+54
От як така зашкварена істота, недобитий ригоанал, в якого руки в крові розстріляної ''Небесної сотні'' міг стати ректором НАУ?!!!
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28.04.2023 18:41
+47
так шкарлет-плагіатор його за вуха протягнув на цю посаду... не здивуюсь чкщо вони обидва поїдуть по етапу за привласнення землі навколо НАУ
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28.04.2023 18:37
+36
ku*wa, куди не кинь -- всюди ср@колизи.
От як тут збудувати нормальне суспільство, коли на найвищі щаблі вилазять лише покидьки без елементарного поняття про честь?
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28.04.2023 18:52
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Тримайте мене семеро, я за себе не ручаюсь.
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28.04.2023 18:37 Відповісти
ОДНЕ слово-скотиняка !
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29.04.2023 14:42 Відповісти
На палю потвору!!!!!
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29.04.2023 16:11 Відповісти
так шкарлет-плагіатор його за вуха протягнув на цю посаду... не здивуюсь чкщо вони обидва поїдуть по етапу за привласнення землі навколо НАУ
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28.04.2023 18:37 Відповісти
Значить має бути "челендж№ між студентами: висміяти "Луцкого"
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28.04.2023 19:29 Відповісти
" не здивуюсь якщо вони обидва поїдуть по етапу за привласнення землі навколо НАУ". А я дуже здивуюсь, якщо таке станеться.
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29.04.2023 12:07 Відповісти
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28.04.2023 18:40 Відповісти
Гоните его за рашистским кораблем ! Как можно терпеть ************* , времён Бандюковича
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29.04.2023 10:42 Відповісти
От як така зашкварена істота, недобитий ригоанал, в якого руки в крові розстріляної ''Небесної сотні'' міг стати ректором НАУ?!!!
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28.04.2023 18:41 Відповісти
Бо там всі професори такі, його ж обрали, а не назначили!
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28.04.2023 19:12 Відповісти
а у нас все так, вони одне одного обирають, одне одного покривають, одне одного виправдовують, а разом вони ведуть нас до загибелі, і ясна справа незадурно ведуть. Ми тільки очима кліпаємо.
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29.04.2023 10:12 Відповісти
ku*wa, куди не кинь -- всюди ср@колизи.
От як тут збудувати нормальне суспільство, коли на найвищі щаблі вилазять лише покидьки без елементарного поняття про честь?
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28.04.2023 18:52 Відповісти
Треба лише скористатися досвідом людей, яким це вдалося - збудувати нормальне суспільство, коли на всіх щаблях влади сиділи покидьки, і навіть вбивці.

https://antikor.com.ua/ru/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
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29.04.2023 10:14 Відповісти
Старпёра на йух, молодё ж рулит!!!
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28.04.2023 18:55 Відповісти
ну то залежить, у нас і серед молоді є такі, що по самі вуха в русскомі мірє.
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29.04.2023 10:15 Відповісти
Так цей Луцький в свій час восхваляв Януковича та пропаганував за харківський договорняк та виступав проти вступу України в ЄС та НАТО.
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28.04.2023 18:55 Відповісти
Диктатор мєстєчкового заквасу.
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28.04.2023 18:56 Відповісти
На пол? Не на підлогу?
Це зЕздець.
"НАУ увійшов до переліку спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою"
Перевірити всіх, хто склав істити в НАУ.
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28.04.2023 19:00 Відповісти
може він так слово на три літери завуалював?
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29.04.2023 10:16 Відповісти
Колись бачив його вживу, то воно на вид мені здалося якимось трохи 3,14дерастичним...
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28.04.2023 19:04 Відповісти


та у них всіх гендер "совєтскій школьнік" як і казав арестович, а ви подивіться на яких мультиках ті совєтскіє школьніки виховувалися?
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
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29.04.2023 10:19 Відповісти
Видно пана по халявах !!! І як такі сраколизи взагалі попадають у виші?
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28.04.2023 19:18 Відповісти
Кумівство, він кум табачніка... Інша справа, що його ніяк звідти не викурять чомусь!
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28.04.2023 20:01 Відповісти
а табачник як потрапив? де той самий головний кум, який їм всім сраку прикриває і якому вони всім забов"язані? він часом не в кремлі сидить?
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29.04.2023 10:20 Відповісти
Як може бути на такій посаді ворог України? А деже просто, все починається з першої особи.
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28.04.2023 19:21 Відповісти
просто. нам треба було після оголошення незалежності одразу всіх червоних директорів пересаджати або хоча би вислати, але не було кому це зробити, недивно по 70 роках окупації.

А далі вже як по накатаній. Якщо рф вже у вибори в США вмішувалася, це означає що в нашіх будь-яких виборах вони як у себе в носі копирсаються. А допомогають їм корупціонери, які всім їм забов"язані. Тому так продовжується навіть під час війни. Це все одно що міченими картами з чортом грати. Так і хочеться сказати "Плюнь в карти! Бо програєш, козаче душу свою, і душі своїх побратимів, цілого свого народу!"
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29.04.2023 10:23 Відповісти
"Луцький" то може "Луцкий"?
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28.04.2023 19:28 Відповісти
з тим луцьким все не по-людськи...
хвільм про чоргого максімку це про нього?
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29.04.2023 12:05 Відповісти
ригівський недопалок луцик- заступився за свого полюбовника шмарклєта! романтично!
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28.04.2023 19:28 Відповісти
это луцкий прямо на грани фола... Сейчас такое время, что знай студенты, что он еще и кум табачника, то могли и отметелить где-то подальше от кулис фестиваля.
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28.04.2023 19:38 Відповісти
о бачите, "брак знаній, може бути небезпечним", бо тварюку треба одразу пи..ти, а не колись потім. Бо потім може й не бути.
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29.04.2023 10:25 Відповісти
коли ригів не гамселять, вони нахабніють та погрожують
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28.04.2023 20:21 Відповісти
Більше року активної фази війни, тисячі загиблих а ця проросійська мерзота вчить студентів бути покірними....
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28.04.2023 20:22 Відповісти
а чого йому боятися, у нас Президент і по - "совєтскіє школьнікі"
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29.04.2023 10:27 Відповісти
Pashol on *****, bydlo
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28.04.2023 20:47 Відповісти
в мусорный бак лоха и всех делов!хуйлоректор ****..................................
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28.04.2023 21:14 Відповісти
Шановні студенти НАУ, ви щойно прослухали курс Ділового сраколизьства.
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28.04.2023 21:23 Відповісти
Справи януковича - табачника - шкарлета живуть та перемагають! Плагіатор стає міністром освіти, заслуженим діячем науки України та має захисника в особі ректора. Такого ж регіонала.
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29.04.2023 08:48 Відповісти
і за всім цим з посмішкою слідкують рашисти, бо власно це вони до влади в Україні приводять цю наволоч, вони цю наволоч підтримують грошіма, і силою, ми мало не закінчили як нещасні білоруси і небезпека не минула, адже Президент - какая_разніца.
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29.04.2023 10:29 Відповісти
Луцький - ще та ригоанальна наволоч
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29.04.2023 09:54 Відповісти
совок у этого рэхтора такой, что с заднеприводной точки дым идет...
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29.04.2023 10:36 Відповісти
Якби проблема була тільки в дисертаційному плагіаті екс-міністра Шкарлета - то це не було б бідою.
Проблема в тому, що в Україні на сьогодні із 7-10 тис. щорічно захищених докторських+кандидатських дисертацій добра половина - це роботи не те що з плагіатом (це ще пів біди), а роботи, за написання яких на замовлення дисертант банально заплатив кеш 7-30 тис. доларів відповідним професіонально спеціалізованим на даному виді бізнесу фахівцям та структурам. Ось це основна трагедія - докторські та кандидатські наукові ступені в Україні девальвовані до 0 - це туалетний папір.
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29.04.2023 10:46 Відповісти
Правильно, можна просто підтертися тими "роботами", турбуються просто про свої надбавки і інші преференції, можливо, якщо доживуть до пенсії.
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29.04.2023 12:01 Відповісти
Ви можете роздерти мене на шматки за мої правдиві слова, але я не побоюся вам сказати, що ви ГЕНІЙ!!!!
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29.04.2023 11:33 Відповісти
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30.04.2023 06:47 Відповісти
"Гоните его!"(с)
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29.04.2023 11:37 Відповісти
Ату його, ату...
пам'ятаю, що один розповідав про порноактрису і нічого, вибився навіть у гаранти!
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29.04.2023 11:56 Відповісти
Якщо так активно захищає Шкарлєта, напевно і сам не кращий.
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29.04.2023 14:02 Відповісти
Він же регіонал в минулому.
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29.04.2023 14:16 Відповісти
Луцький і його кум Табачник мають сидіти.
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29.04.2023 14:08 Відповісти
скіькох наших полонених віддадуть за цю сволоту?
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29.04.2023 14:37 Відповісти
Дефенстрація 🤔
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29.04.2023 15:35 Відповісти
По землях вони пайщики. А класно, я за себе не ручаюсь. Я уйду із стада. Куму Д.Тютюннику надоїло бути музейним злодієм, хоче стати "столбовим дворяніном" в Госдурі. А вибори аж на 10 вересня 2023 року Дружбан Мединскій, теж музейний кваліфіцированний вор, замовив словечко перед х.......
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29.04.2023 15:54 Відповісти
***** редкостный
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29.04.2023 17:58 Відповісти
Ригіональний відсмоктувач.
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29.04.2023 18:03 Відповісти
"Як вихована людина, ... я за себе не ручаюсь" - Шикарний мем!
Навіть важко визначити, який кращий: цей чи "«Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. У мене батько диякон у церкві, мати віруюча. Дві хати маємо, ванну. Свині є, корова є, кінь"
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29.04.2023 18:20 Відповісти
Немае у нас гаранта,просто плесень
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29.04.2023 19:57 Відповісти
Як така бидлятина взагалі попала на таку посаду? Хоча , у наш час блазні навіть президентами стають !
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29.04.2023 20:18 Відповісти
За дружбана-покровітеля образливо! Має піти за шкарлетом
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29.04.2023 22:08 Відповісти
Цей пі дарас ще досі на своєму місці свого часу це *** ло примушувало усіх студентів хто мешкав в гуртожитках в не тількі голосувати за Вітю овоща, та погрожував відрахуванням за підтримку майдану, його під час майдану вивезли з мішком на голові жаль що не застрелили тоді , не покаране зло повертається з новою силою
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29.04.2023 22:10 Відповісти
Ось такі «ректори від ригоАналів» ліплять в Україні совок для Українців!!
"Каталажка" Режиссёр Георгий Кеворков (комедия,сатира) СССР 1990г

«Вожді містечкові» від табачників та сівковичів😡😡😡‼️‼️
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29.04.2023 23:25 Відповісти
Луцький- сепар ! Гнати в шию сраною мітлою !!!
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30.04.2023 08:35 Відповісти
 
 