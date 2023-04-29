Ректор НАУ Луцький погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Шкарлета. ВIДЕО
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Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.
Про випадок розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українська правда - Життя".
"Поки Табачник вписується в нові російські реалії, його кум продовжує московські традиції прямо в серці столиці України. Тепер всі шуточки треба погоджувати з начальством. В найкращих традиціях Януковича", - так прокоментувала подію Семенова.
Студенти показали гумористичну мініатюру про мітинг проти Шкарлета.
Після виступів Луцький зі сцени заявив, що не допустить жодної політики в університеті.
"Як вихована людина, якщо ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на пол, я за себе не ручаюсь", – заявив він. Луцький додав, що, на його думку, Шкарлет багато зробив, зокрема і для НАУ за останні три роки, тому варто ставитися до нього з повагою.
Його виступ викликав обурення студентів.
"Українська правда - життя" нагадує, що Луцький став ректором НАУ завдяки призначенню Шкарлета і що від нового міністра освіти Лісового очікують зняття Луцького з посади. Зазначається, що Луцького також підозрюють у причетності до махінацій із землями університету.
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От як тут збудувати нормальне суспільство, коли на найвищі щаблі вилазять лише покидьки без елементарного поняття про честь?
https://antikor.com.ua/ru/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
Це зЕздець.
"НАУ увійшов до переліку спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою"
Перевірити всіх, хто склав істити в НАУ.
та у них всіх гендер "совєтскій школьнік" як і казав арестович, а ви подивіться на яких мультиках ті совєтскіє школьніки виховувалися?
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
А далі вже як по накатаній. Якщо рф вже у вибори в США вмішувалася, це означає що в нашіх будь-яких виборах вони як у себе в носі копирсаються. А допомогають їм корупціонери, які всім їм забов"язані. Тому так продовжується навіть під час війни. Це все одно що міченими картами з чортом грати. Так і хочеться сказати "Плюнь в карти! Бо програєш, козаче душу свою, і душі своїх побратимів, цілого свого народу!"
хвільм про чоргого максімку це про нього?
Проблема в тому, що в Україні на сьогодні із 7-10 тис. щорічно захищених докторських+кандидатських дисертацій добра половина - це роботи не те що з плагіатом (це ще пів біди), а роботи, за написання яких на замовлення дисертант банально заплатив кеш 7-30 тис. доларів відповідним професіонально спеціалізованим на даному виді бізнесу фахівцям та структурам. Ось це основна трагедія - докторські та кандидатські наукові ступені в Україні девальвовані до 0 - це туалетний папір.
пам'ятаю, що один розповідав про порноактрису і нічого, вибився навіть у гаранти!
Навіть важко визначити, який кращий: цей чи "«Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. У мене батько диякон у церкві, мати віруюча. Дві хати маємо, ванну. Свині є, корова є, кінь"
"Каталажка" Режиссёр Георгий Кеворков (комедия,сатира) СССР 1990г
«Вожді містечкові» від табачників та сівковичів😡😡😡‼️‼️