УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6595 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні
420 5
Естонія (1027) допомога і підтримка (819)

З початку російського вторгнення Естонія надала Україні допомоги на більш ніж 500 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

эстония

З перших днів повномасштабної війни Естонія підтримувала Україну та надала допомоги на більш ніж 500 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Естонія підтримувала Україну з самого початку війни, з перших днів, надала більш як 500 млн євро", - зазначив Цахкна.

Він додав, що Естонія долучиться до відбудови України та підтримує її на шляху вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, Цахкна наголосив, що Естонія підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу для Росії.

"Ті, хто порушив міжнародне законодавство, повинні бути засуджені за міжнародними законами", - він.

Також читайте: Україна отримала черговий грант від США у $1,25 мільярда, - Мінфін
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
28.04.2023 19:19 Відповісти
Маленька Естонія, населення менше ніж в одній області в Україні, допомогає чим може, бо знає як тяжко захищати незалежність!!! Дякуємо друзі!!!
показати весь коментар
28.04.2023 19:26 Відповісти
А скільки мільйонів КОПІЙОК перерахувала зелена братія???
показати весь коментар
28.04.2023 19:33 Відповісти
Ну здрастє, їм на мівіну не вистачає. А вапше - це сєкрєт, ну сєкрєтні дані, панімаєш, ета другоє дєло
показати весь коментар
28.04.2023 19:57 Відповісти
Маленька країна з великим серцем! Це 550 доларів (майже 20 000 грн) з кожного естонця! За рік, Карл! Дякуємо щирим друзям України.
показати весь коментар
28.04.2023 20:59 Відповісти
 
 