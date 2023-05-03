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Скандал у Федерації підводного спорту: українська представниця позувала перед камерами з функціонеркою із РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Представник України позувала перед камерами з функціонеркою із РФ під час асамблеї Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у столиці Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Експрес.

На цей захід українська федерація відправила дружину віцепрезидента Станіслава Предка. Саме вона відзначилася демонстрацією теплих взаємин із росіянкою Анною Аржановою, очільницею CMAS.

Скандал у Федерації підводного спорту: українська представниця позувала перед камерами з функціонеркою із РФ 01

"Це атака на українську федерацію від конкурентів, які хочуть її очолити, — відреагувала на скандал Наталія Чекоданова, голова спортивного комітету Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. — Насправді жодного братання з росіянкою не було.

Ірина Предко була там як приватна особа й поїхала до Белграда власним коштом. Один зі спортсменів, довідавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина Предко виступила з жорсткою промовою, у якій вимагала дискваліфікації росіян та білорусів. Те ж фото — випадковість. Українка фотографувалася з генсеком федерації та однією знайомою і до них несподівано приєдналася Аржанова. Зрештою, хочу зазначити, що остання вже 12 років живе в Іспанії, публічно засуджувала вторгнення Росії та навіть закликала відсторонити російських та білоруських спортсменів. А тепер Рада директорів CMАS допустила їх лише тому, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення..."

Але є й інші думки. "Насправді наша федерація зробила все для того, щоб росіян та білорусів допустили до змагань, — вважає Ігор Колодяжний, тренер чемпіона й рекордсмена світу Данила Колодяжного. — Спортсмени просили відправити на асамблею до Белграда Анастасію Антоняк, призерку Всесвітніх ігор, яка могла виступити з жорстким закликом дискваліфікувати спортсменів Москви та Мінська. Предко відмовився, пояснивши, що немає коштів на її відрядження. Насправді дівчина тренується у Берліні, і на її поїздку до столиці Сербії не треба було витрачати великих грошей".

"Наша федерація застосувала хитрий трюк, — вважає Юрій Юрченко, спортивний юрист. — Вона відправила до Белграда приватну особу, знаючи, що в Україні офіційного представника можуть покарати за братання з Росією. Для того, щоб боротися, президентові нашої федерації треба було їздити на всі міжнародні заходи, а не відсиджуватися в Україні.

І взагалі, не бачу жодних доказів того, що після початку повномасштабного вторгнення наша федерація щось робила для відсторонення російських спортсменів від змагань. Бачу повну бездіяльність і бачу її результат — допуск росіян до змагань. За великим рахунком, це мовчазна згода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінмолодьспорту заборонило українським спортсменам брати участь в одних змаганнях із росіянами та білорусами. ДОКУМЕНТ

На думку Ігоря Колодяжного, українська федерація підіграє Москві через дружбу та бізнес їхніх керівників. "Станіслав Предко, який на папері — віцепрезидент нашої федерації, а фактично нею керує, володіє віллою в Іспанії по сусідству з Анною Аржановою, — запевняє тренер. — А ще цей українсько-російський дует, попри війну, і далі заробляє на структурних підрозділах та на дайвинг-клубах у Криму.

Ба більше. Наша федерація додумалася до того, щоб на Всесвітні ігри до США не взяти чемпіона світу Данила Колодяжного, а замість нього поставити до складу 37-й номер рейтингу, аби таким чином збільшити шанси на медалі двом лідерам збірної Росії..."

Зазначимо, що ця подія спричинила ще один скандал. Влітку 2022 року після Всесвітніх ігор, які відбулися в американському Бірмінгемі, декілька учасників змагань призовного віку не приїхали до України у встановлений законодавством термін. Із цього приводу розпочато кримінальну справу, однак представники Нацполіції в інтересах слідства не розголошують подробиць.

"Додому не повернулися четверо українців, — каже Ігор Колодяжний. — І всі четверо навіть не виборювали право участі на турнірі. Вони загадково опинилися у команді замість тих, які це право здобув на чемпіонаті світу. Виходить, що федерація позбавила участі чотирьох сильних українців, замінивши їх слабшими. І саме ці четверо зосталися за кордоном. Ось такий "збіг обставин".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
...тварюки...хороше фото, а тепер на біс на фоні під"їзду в Умані, саме час
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28.04.2023 19:17
+15
вчера в магазине сделал замечание отцу с сыном,отцу за 60,сыну около 30. за что? а за то что слово украИнский,произносят как укрАинский. в ответ услышал-а какая разница?
сразу понял что имею дело с пришельцами из Донбасса и говорю,ну если разницы нет,то какого хера вы не остались в руЦком мире? так что эти пришельцы ещё нам аукнутся.
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28.04.2023 19:38
+14
Акакаяразніца (Зеленський)
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28.04.2023 19:19
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28.04.2023 19:15 Відповісти
...тварюки...хороше фото, а тепер на біс на фоні під"їзду в Умані, саме час
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28.04.2023 19:17 Відповісти
Акакаяразніца (Зеленський)
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28.04.2023 19:19 Відповісти
Сербія надсилала своїх бойовиків на Донбас в 2014 то це теж потворник террористів
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28.04.2023 19:20 Відповісти
это еще хорошо, что прудко не отправил свою тёщу представлять Украину. Там вообще мог бы получиться грандиозный скандал.
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28.04.2023 19:28 Відповісти
вчера в магазине сделал замечание отцу с сыном,отцу за 60,сыну около 30. за что? а за то что слово украИнский,произносят как укрАинский. в ответ услышал-а какая разница?
сразу понял что имею дело с пришельцами из Донбасса и говорю,ну если разницы нет,то какого хера вы не остались в руЦком мире? так что эти пришельцы ещё нам аукнутся.
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28.04.2023 19:38 Відповісти
А на віллі цього пана могли би проходити реабілітацію поранені Воїни ЗСУ
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28.04.2023 19:38 Відповісти
Ніколи не було і знову,,
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28.04.2023 19:39 Відповісти
Когда читаешь подобные новости, в которых речь идёт о мышиной возне со стороны украинских

чиновников, либо приближённых к ним лиц, которые ведут себя, как продажные шкуры,

кроме мата других слов не находится, закончится война будете вы все заниматься уборкой

территории в Чернобыльской зоне и это самое лучшее, что вы можете получить.
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28.04.2023 19:41 Відповісти
законтачилась...безотмывно.
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28.04.2023 19:50 Відповісти
Спорт должен быть отлучен от государственной кормушки. И пусть хоть тещу свою тренирует дышать под водой, и отправляет хоть в Афганистан, за свои деньги.
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28.04.2023 19:57 Відповісти
"Спорт внє політікі" ©
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28.04.2023 20:08 Відповісти
обрезать Фото , делов то
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28.04.2023 20:14 Відповісти
Втомлені і валимося з ніг: пес-рятівник, який кілька годин шукав людей в Умані заснув на завалі. ФОТО
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28.04.2023 20:18 Відповісти
де фото
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28.04.2023 21:32 Відповісти
Мария Клейн чемпионка мира и Европы, Злата Клейн будущая звезда, тренер их отец. ездят на соревнования за свой счет. гутцайт конечно же не знает об этом. у нас государство финансирует лыжников которые бегают на уровне эфиопских и бразильских спортсменов. поэтому в Украине ротань тренирует 3 команды, какая то предка бухать ездит! рs посмотрите что творит Маша Клейн с соперницами старше себя на чемпионате мира! и всегда поднимает украинский флаг. вот действительно кого нужно беречь и поощрять!
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28.04.2023 20:27 Відповісти
вы что не знали что в Украине доф..га таких.
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28.04.2023 20:47 Відповісти
Тут пару тижнів тому була атака ботів з приводу рішення про заборону участі українських спортсменів в одних змаганнях з білорусами і мразотою. Отримуйте, панове. Будуть ще селфі і обнімашки на тлі зруйнованих будинків і десятків жертв.
Люди гинуть кожного дня, а вони переймаються тим, що не можуть себе у спорті реалізувати і призові отримати.
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28.04.2023 20:58 Відповісти
РФ дает 20 лет за намек за измену... Мы даем должности в СБУ и АП. Конечно, всякие боксеры и скоморохи влегкую бегают туда-сюда. Взывать к совести все равно, что избирателей зеленского попрекать за их дебильный выбор. Оно не понимает.
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28.04.2023 21:10 Відповісти
Это делается для того, чтобы какой нибудь глава МОК сказал - ну вот смотрите, я же говорил что спорт вне политики, вот же они это демонстрируют всему миру, а вы говорите что русских нужно не пускать на олимпиаду. Благодаря таким полезным идиотам они туда попадут...
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28.04.2023 21:11 Відповісти
Всё руководство украинской федерации - в отставку !
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28.04.2023 22:13 Відповісти
И шо.... Ломаченко вообще ватан конч-й.... И его все равно любят другие ватаны...
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29.04.2023 01:06 Відповісти
 
 