Скандал у Федерації підводного спорту: українська представниця позувала перед камерами з функціонеркою із РФ. ФОТО

Представник України позувала перед камерами з функціонеркою із РФ під час асамблеї Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у столиці Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Експрес.

На цей захід українська федерація відправила дружину віцепрезидента Станіслава Предка. Саме вона відзначилася демонстрацією теплих взаємин із росіянкою Анною Аржановою, очільницею CMAS.

"Це атака на українську федерацію від конкурентів, які хочуть її очолити, — відреагувала на скандал Наталія Чекоданова, голова спортивного комітету Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. — Насправді жодного братання з росіянкою не було.

Ірина Предко була там як приватна особа й поїхала до Белграда власним коштом. Один зі спортсменів, довідавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина Предко виступила з жорсткою промовою, у якій вимагала дискваліфікації росіян та білорусів. Те ж фото — випадковість. Українка фотографувалася з генсеком федерації та однією знайомою і до них несподівано приєдналася Аржанова. Зрештою, хочу зазначити, що остання вже 12 років живе в Іспанії, публічно засуджувала вторгнення Росії та навіть закликала відсторонити російських та білоруських спортсменів. А тепер Рада директорів CMАS допустила їх лише тому, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення..."

Але є й інші думки. "Насправді наша федерація зробила все для того, щоб росіян та білорусів допустили до змагань, — вважає Ігор Колодяжний, тренер чемпіона й рекордсмена світу Данила Колодяжного. — Спортсмени просили відправити на асамблею до Белграда Анастасію Антоняк, призерку Всесвітніх ігор, яка могла виступити з жорстким закликом дискваліфікувати спортсменів Москви та Мінська. Предко відмовився, пояснивши, що немає коштів на її відрядження. Насправді дівчина тренується у Берліні, і на її поїздку до столиці Сербії не треба було витрачати великих грошей".

"Наша федерація застосувала хитрий трюк, — вважає Юрій Юрченко, спортивний юрист. — Вона відправила до Белграда приватну особу, знаючи, що в Україні офіційного представника можуть покарати за братання з Росією. Для того, щоб боротися, президентові нашої федерації треба було їздити на всі міжнародні заходи, а не відсиджуватися в Україні.

І взагалі, не бачу жодних доказів того, що після початку повномасштабного вторгнення наша федерація щось робила для відсторонення російських спортсменів від змагань. Бачу повну бездіяльність і бачу її результат — допуск росіян до змагань. За великим рахунком, це мовчазна згода".

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На думку Ігоря Колодяжного, українська федерація підіграє Москві через дружбу та бізнес їхніх керівників. "Станіслав Предко, який на папері — віцепрезидент нашої федерації, а фактично нею керує, володіє віллою в Іспанії по сусідству з Анною Аржановою, — запевняє тренер. — А ще цей українсько-російський дует, попри війну, і далі заробляє на структурних підрозділах та на дайвинг-клубах у Криму.

Ба більше. Наша федерація додумалася до того, щоб на Всесвітні ігри до США не взяти чемпіона світу Данила Колодяжного, а замість нього поставити до складу 37-й номер рейтингу, аби таким чином збільшити шанси на медалі двом лідерам збірної Росії..."

Зазначимо, що ця подія спричинила ще один скандал. Влітку 2022 року після Всесвітніх ігор, які відбулися в американському Бірмінгемі, декілька учасників змагань призовного віку не приїхали до України у встановлений законодавством термін. Із цього приводу розпочато кримінальну справу, однак представники Нацполіції в інтересах слідства не розголошують подробиць.

"Додому не повернулися четверо українців, — каже Ігор Колодяжний. — І всі четверо навіть не виборювали право участі на турнірі. Вони загадково опинилися у команді замість тих, які це право здобув на чемпіонаті світу. Виходить, що федерація позбавила участі чотирьох сильних українців, замінивши їх слабшими. І саме ці четверо зосталися за кордоном. Ось такий "збіг обставин".