Кулеба просить партнерів прискоритися з початком навчання українських пілотів на F-16
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це він заявив на пресконференції в Одесі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
28 квітня на запрошення міністра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.
У присутності колег міністр нагадав про брифінг віцеадмірала Неїжпапи, командувача ВМС України, де він говорив про важливість літаків F-16 і взагалі західних літаків для гарантування безпеки неба над Чорним морем.
"Я звернувся до колег з проханням як до друзів України, як країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16, я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів насамперед на літаках F-16, що своєю чергою з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні", – заявив Кулеба.
"Ми повинні скинути Росію з неба", – наголосив міністр.
За його словами, для цього Україні потрібні не лише системи ППО, якими з нею вже поділилися друзі, але й бойові літаки.
"Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бойових бригад, які підуть у контрнаступ. Бойові літаки потрібні нам для захисту Чорного моря і наших прибережних територій", – зазначив Кулеба.
"Маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання, за що я їм дуже вдячний", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
??????
Щось я це не дуже зрозумів, він просе почати навчання пілотів( яке явно буде продовжуватися більше ніж пів року ) потім ще хз часу ці літаки будуть передавати. Так коли цей контрнаступ буде , у 25 році??? А якщо не дадуть ф16 то нічого й не буде?
Куколд знову піариться і несе всяку маячню, видно є в кого вчитись.