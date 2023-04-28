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Кулеба просить партнерів прискоритися з початком навчання українських пілотів на F-16

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це він заявив на пресконференції в Одесі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

28 квітня на запрошення міністра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

У присутності колег міністр нагадав про брифінг віцеадмірала Неїжпапи, командувача ВМС України, де він говорив про важливість літаків F-16 і взагалі західних літаків для гарантування безпеки неба над Чорним морем.

"Я звернувся до колег з проханням як до друзів України, як країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16, я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів насамперед на літаках F-16, що своєю чергою з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні", – заявив Кулеба.

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"Ми повинні скинути Росію з неба", – наголосив міністр.

За його словами, для цього Україні потрібні не лише системи ППО, якими з нею вже поділилися друзі, але й бойові літаки.

"Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бойових бригад, які підуть у контрнаступ. Бойові літаки потрібні нам для захисту Чорного моря і наших прибережних територій", – зазначив Кулеба.

"Маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання, за що я їм дуже вдячний", – додав він.
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Уже учат, Вася кулебабный. Что тебе ускорить? Обучение пилота истребителя это не Трускавец с баром и бесплатными напитками. Аэродромы и их инфраструктуру лучше готовьте, зеленые горлопаны. Вам, тварям, непонятно до сих пор что помощь идет не вам, а нашему многогострадальному и наивному народу, выбравшего зеленую шоблу во главе с клованом, которому изначально было "какая разница" и "Украина принимает со всех сторон".
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28.04.2023 19:30 Відповісти
"Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бойових бригад, які підуть у контрнаступ."
??????
Щось я це не дуже зрозумів, він просе почати навчання пілотів( яке явно буде продовжуватися більше ніж пів року ) потім ще хз часу ці літаки будуть передавати. Так коли цей контрнаступ буде , у 25 році??? А якщо не дадуть ф16 то нічого й не буде?
Куколд знову піариться і несе всяку маячню, видно є в кого вчитись.
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28.04.2023 19:39 Відповісти
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28.04.2023 19:43 Відповісти
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28.04.2023 20:01 Відповісти
Найпарадоксальніше, що герой з передової, якого призначать у воєнкомат теж дупля не буде відстрілювати як проводити мобілізацію. І для бидла автоматом стане підарасом з воєнкомата, як його попередник, не дивлячись на його заслуги.
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28.04.2023 20:28 Відповісти
нашо ж тоді так робити? це дурниці чи коварный план кремля?
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28.04.2023 22:25 Відповісти
Лучше Томагавки.
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28.04.2023 20:16 Відповісти
 
 