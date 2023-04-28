НАЗК склало списки з 24 тисяч пов’язаних з агесією РФ осіб, проти яких можуть бути запроваджені санкції

З березня минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало списки із понад 24 тис. претендентів на запровадження.

Про це повідомив експерт НАЗК по роботі з санкціями Євген Касьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, станом на початок квітня 2023 року запроваджено санкційні обмеження проти 13 тис. із 24 тис. фігурантів цього переліку.

"Спочатку робота просувалася не такими темпами, як нам би хотілося. Тому що санкційний трек, який був у довоєнний період, і той, якого країна потребує під час війни, суттєво відрізняються. Зараз потрібно рухатися в сотні разів швидше. І це вдалося зробити, починаючи з минулого вересня", - сказав Касьян.

Серед важливих інструментів ідентифікації осіб, причетних до збройної агресії РФ, - претендентів на санкції, він назвав створений нещодавно портал "Війна і санкції".

Мета створення порталу - публічний тиск на співучасників російських злочинів та синхронізація санкційних списків України і міжнародних партнерів. Дані порталу, зокрема, використовуються українським та глобальним бізнесом, щоб визначитися, чи варто працювати з тими або іншими особами і компаніями.

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Ще одним напрямком роботи НАЗК, за словами Касьяна, є підготовка законодавчих змін, які дозволяють не лише блокувати російські суверенні активи, а й конфісковувати їх.

"У цьому питанні ми співпрацюємо з Міністерством юстиції. І вже опрацювали понад 800 запитів Мін’юсту щодо пошуку активів підсакційних осіб - росіян та російських компаній. Ми шукаємо такі активи на території України, передаємо пакети документів до Міністерства юстиції, яке в судовому порядку стягує ці кошти й майно", - розповів Касьян.

Також аналітики НАЗК відстежують випадки обходу санкції, запроваджених світовою спільнотою проти держави-агресора. Серед ключових "помічників" путіна Касьян назвав Туреччину, Казахстан, Вірменію, Грузію, ОАЕ, рідше - Саудівську Аравію, Китай та Індію, а також різні офшорні юрисдикції.

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