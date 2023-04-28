Загальна кількість медичних працівників в Україні у 2022 р. знизилася на 14%, - Центр охорони здоров’я

Загальна кількість медиків - лікарів, середнього та молодшого медперсоналу в Україні у 2022 році знизилася на 14% порівняно з 2021 роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Українського центру охорони здоров'я (УЦЗ) за результатами дослідження "Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я України" ".

Згідно з ними, найбільше скоротилася кількість молодшого медперсоналу, яка знизилася на 16,5% порівняно з довоєнним рівнем.

"Очікується, що кількість медичних працівників зменшилася в регіонах, де ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованих територіях РФ", - повідомляється в прес-релізі УЦЗ.

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При цьому наголошується, що на тлі скорочення кількості медперсоналу у прифронтових та на деокупованих територіях помітного притоку медичних працівників у тилових регіонах не відбулося, окрім Полтавської області, де дещо збільшилась кількість лікарів.

"Такі тенденції можуть вказувати на масштаби міграції медиків за кордон", - зазначили в УЦЗ.

Разом з тим, посилаючись на відповідь Міністерства охорони здоров'я Польщі на запит УЦЗ щодо кількості медиків, які отримали дозвіл на роботу за спеціальністю в Польщі у 2022 році, центр наводить дані, що станом на кінець лютого 2023 року там працевлаштувалося трохи більше 2300 лікарів і понад 1060 медсестер та санітарок за майже 1,8 млн зареєстрованих у Польщі, згідно з офіційними даними, українських біженців.

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"Оскільки Польща прийняла найбільшу кількість українців, очікується, що і потік медиків відповідатиме подібним масштабам. Але у Польщі працевлаштувалися менше 1% від довоєнної кількості українських медиків", - констатують в УЦЗ.

При цьому уточнюється, що аналіз було проведено з використанням даних Національної служби здоров'я України (НСЗУ), які враховують лише медиків, які працювали в законтрактованих з нею медустановах.

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