УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7676 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 687 35
війна (56084) Зеленський (17371) Бутусов Юрій (3122)

Кураторство формуванням нових бригад - це законне рішення Верховного головнокомандувача, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Формування нових військових з’єднань - це повноваження Верховного головнокомандувача. Але хотілося, щоб ці рішення базувалися на якомусь консенсусі, єдиній стратегії, яка підтримується усіма військовими керівниками задля раціонального використання ресурсів.

Про це розповів в інтерв'ю Українській правді головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи призначення цивільних міністрів кураторами, відповідальними за військове забезпечення бригад гвардії наступу.

"Це закономірна ситуація, яка не могла бути інакшою. Я багато разів писав, що у нас відсутнє оборонне планування. Люди, які займаються бізнесом, вони розуміють, що будь-який проєкт, в тому числі і журналістський, починається з того, що ти розумієш свої ресурси, скільки в тебе є матеріальних ресурсів, приміщень, кваліфікованих журналістів, бюджетний фонд. Все це має бути прораховано, щоб давати кінцевий результат. На жаль, у нас в Силах оборони такої системи немає. У нас кожне відомтсво, кожна структура торує якийсь свій шлях для перемоги. І основне завдання зводиться до того, щоб політик, який курує ту чи іншу структуру міг показати візуально, що він зробив дуже багато для перемоги, він є ключовою фігурою, ресурси потрібно направляти до нього, до його проєкту. Це не скординовано з усіма іншими. У нас координації усіх ресурсів в рамках однієї стратегії немає. У нас кожен торує свій шлях. Так і тут", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замовна справа Єрмака та Татарова проти полковника Червінського | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

"Ми бачимо, що контрнаступ вирішили інформаційно підтримати керівництво Офісу Президента. І вирішило теж взяти на себе курування створенням нових військових з'єднань. Я, відверто, не бачу чогось поганого в тому, що комусь доручають курувати певні військові структури. Можливо, якщо у цієї структури, керівника, якому дають таке завдання, існують менеджерські і лідерські компетенції. Він має добрі контакти і може допомогти. Він може придбати необхідні види озброєння, забезпечення, залучити людей із сфер, де він має контакти. В цілому, це, в першу чергу, повноваження Верховного головнокомандувача. Це він ухвалив рішення. Тому у мене немає питань щодо того, що президент Володимир Зеленський вирішив, що він має набирати нові бригади, створювати їх на базі Нацгвардії за допомогою Офіса Президента. Це реально його повноваження. У нас всі кажуть, що війною керують військові, насправді, це, звичайно, не так. Є Верховний головнокомандувач, є його вертикаль. Багато рішень йдуть від нього. Розподілення ресурсів йде з Офісу Президента. Це вони вирішують і сам Верховний головнокомандувач. В даному випадку, вони вирішили, що вони створюють цей проєкт - бригади для наступу. В ньому є багато складових. Взята частина діючих військових з'єднань. В них суттєво розширені штати. Створені штати під нові з'єднання", - наголосив Бутусов.

"Проблему я бачу в тому, що у нас відстунє оборонне планування. Ми розгорнули понад 100 бойових з'єднань рівня бригади. Вони всі потребують штатів на 6-8 тисяч людей. Вони всі потребують великої кількості забезпечення. Розгорнута велика кількість адміністративних структур. У нас загалом понад тисяча військових частин. Велика кількість адміністративних управлінських структур. Вони збільшуються. На все це треба ресурси. Основні це забезпечення, командири, командний склад: сержанти та офіцери, озброєння і боєприпаси. Якщо цих чотирьох основних складових одночасно немає в проєкті, то цей проєкт неефективний, не може бути використаний і не буде використаний. Тоді це відволікання великої кількості людей та ресурсів. Саме в цьому і проблема. А чи треба саме зараз дефіцитні боєприпаси витрачати на бойову підготовку новостворених частин, які немають ще багато чого? Можливо їх (боєприпаси. - Ред.) потрібно використати на фронті? Чи забезпечені ці новостворені частини командним складом? Він є? Він відібраний? Це не можна на вулиці за об'явою знайти. Добровольця можна набрати, а командирів і сержантів з досвідом - не можна. Вони не ходять по вулиці у пошуках роботи", - констатував він.

"Все, що у нас відбувається в державі, робиться фрагментовано. Я не можу сказати, що це тільки зараз. Воно і раніше робилося фрагметовано. Але ти очікуєш, що йде війна понад 9 років, понад рік йде повномасштабна війна, ресурси обмежені, країна б'ється, великі втрати, і ціна цих помилок або не достаньо продуманих рішень, дуже конкретна. Хтось створює багато нових бригад. На ці багато бригад йдуть боєприпаси, які, наприклад, не йдуть на Бахмут. Хтось кудись передає людей, а вони не йдуть на поповнення в частину, яка зараз веде бойові дії. Все це має конкретику. Все це потрібно прораховувати. Хотілося, щоб ці рішення, при тому, що це повноваження Верховного головнокомандувача і його право, базувалися на якомусь консенсусі, єдиній стратегії, яка підтримується усіма військовими керівниками. А в даному випадку, цього немає", - резюмував журналіст.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Нічого нормального не знаходжу. Що означає "кураторство" *****. Є армійська ієрархія. Командири, головнокомандувач. Що за куратори, ідіоти?
показати весь коментар
28.04.2023 20:11
+13
Під оманським кураторством 20% країни зруйновано
показати весь коментар
28.04.2023 20:19
+11
"кураторство"-це чергове бльдство і понти від нікчемного зебидла, зміст якого невідомий даже тим, хто закінчив прискорені трускавецькі курси.
показати весь коментар
28.04.2023 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого нормального не знаходжу. Що означає "кураторство" *****. Є армійська ієрархія. Командири, головнокомандувач. Що за куратори, ідіоти?
показати весь коментар
28.04.2023 20:11 Відповісти
Комісари або по ********* смотрящие
показати весь коментар
28.04.2023 20:35 Відповісти
Та ото ж ******** i бачу.
показати весь коментар
28.04.2023 20:39 Відповісти
"...замполиты, политруки"(с) - комісарська наволоч
показати весь коментар
28.04.2023 20:36 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 20:13 Відповісти
Як це "в сраку"...? Усі?
показати весь коментар
28.04.2023 20:17 Відповісти
шота юру штормит...
мож "папу"каждому взводу урочыстым приказом назначать?
показати весь коментар
28.04.2023 20:15 Відповісти
Юрко правий.
показати весь коментар
28.04.2023 20:17 Відповісти
та да...я бы ещё троих смотрящих за каждой ротой приставил...
никогда ничего полезного админресурс не делал...
показати весь коментар
28.04.2023 20:22 Відповісти
Може й правий... З наведеного не дуже зрозуміло, які конкретно дії треба вчиняти. З кухні неможливо проводити аналіз...Навчання в тилових районах теж треба проводити і вчити - і там теж потрібні снаряди, а не учбові болванки...Крім цього, додатково потрібно накопичувати запаси (постійно їх збільшуючи, тільки так). ШкодА, що за це платимо життями ...щодня. Є ще Залужний - чомусь думаю - він і його штаб веде бойову та оперативно-управлінську роботу надійно...Не знаю - проблема описана...А куратороство...Ну то й що...Можливо з меншими бюрократичними зволіканнями будуть проводитись заходи забнзпечення
показати весь коментар
28.04.2023 20:26 Відповісти
та да...прикрутите безмозглой погоны самонарезами.
показати весь коментар
28.04.2023 20:34 Відповісти
...я ж і говорю, що адмін.ресурс армійський завжди був захмарний. Виходить навчання зараз за стандартами НАТО, а управління совкове...Ну так за рік в таких умовах ...не знаю. Он з яйцями і то проблема, а зв"язок, логістика, медицина, мобілізація, тех.забезп....та коротше
показати весь коментар
28.04.2023 20:40 Відповісти
Лучше кокарду.
показати весь коментар
29.04.2023 10:52 Відповісти
Під оманським кураторством 20% країни зруйновано
показати весь коментар
28.04.2023 20:19 Відповісти
"кураторство"-це чергове бльдство і понти від нікчемного зебидла, зміст якого невідомий даже тим, хто закінчив прискорені трускавецькі курси.
показати весь коментар
28.04.2023 20:22 Відповісти
Якщо оті ''куратори'' будуть керуватися ОПою то це дуже велика проблема! Такі собі ''смотрящіє'' д'єрмака, тут вже точно про усі плани ЗСУ буде знати отой кремлівський кротисько!
показати весь коментар
28.04.2023 20:23 Відповісти
Ну... одна из упомянутых проблем-нехватка личного состава, решается. Массовый отлов 50+ дедов в разгаре.
показати весь коментар
28.04.2023 20:24 Відповісти
А чому нехватка?
показати весь коментар
28.04.2023 20:26 Відповісти
Куратор Єрмак виграє війну. Ми про це здогадуємося.
показати весь коментар
28.04.2023 20:25 Відповісти
Якщо вам потрібні куратори то значить ті що зобов'язані те робити по службі не справляються. Але ж його теж ви призначили.
Тобто одне недолуге призначило тупака, який не справляється, на посаду, а тепер те саме недолуге призначить ще одного такого ж тупака йому в куратори?
Навряд чи збільшення кількості відповідальних тупаків змінить якість роботи....
показати весь коментар
28.04.2023 20:26 Відповісти
Якби не ініціативи єрмака ще куди не йшло. Але ж це нововведення не від армії пішло а з оп. Таке враження, що комісарів в ряди ЗСУ хочуть запхнути. Дивуюся Юрі Бутусову, розумний хлопець і таке зморозив. Закон в ******** Україні питання відносне. Своїм усе а населенню і ЗСУ закон...
показати весь коментар
28.04.2023 20:26 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 20:29 Відповісти
Нужно учитывать тот факт, что профессиональными военными стратегами и тактиками не

не становятся в одночасье , учиться приходится ,к сожалению, на крови и жизнях своих

соотечественников и ошибок тут, естественно, не избежать, самое главное, чтобы их не повторять

и вовремя исправлять.

Со стороны всегда заметнее чужие ошибки, это нормальное явление, главное, чтобы советы

давались по доброму, без злобы и укоров, война, это наша общая беда и боль и только вместе

мы можем победить, другого не дано.
показати весь коментар
28.04.2023 20:31 Відповісти
Наша,це чия?Ти зараз де?🤣🌹
показати весь коментар
28.04.2023 20:34 Відповісти
Залужный ничего не решает, прийдет наказ Верховного П..са и Залужный обязан подчиняться приказу,субординация блин. Лично моё мнение, нах.р никому ненужное,Залужный нормально ведет дела с плеснявыми и против их инициатив не разу не возразил. У каждого есть своя цена. p.s можете банить и закидывать меня го.ном. )
показати весь коментар
28.04.2023 21:06 Відповісти
Не шукайте раціональності та патріотизму там де його немає. Страх у ОПи за свої жопи-всьому голова. Хочуть зробити свою персональну преторіанську гвардію. Ботакнехочеться на вибори. Вони здриснули при перших пострілах, а тепер гофмаршал хоче заставити їх "кістьми лягати" на Печерських пагорбах. Не получиться. Приклад Колі-Катлети наяву
показати весь коментар
28.04.2023 20:45 Відповісти
кароче после победы кураторы будут отхватывать люлей не меньше чем офиса с кварталами вкупе...
расширяйте список дятлов и публикуйте.
показати весь коментар
28.04.2023 20:51 Відповісти
Нарешті притомна оцінка обстановки!
показати весь коментар
28.04.2023 21:02 Відповісти
За що несе відповідальність такий "куратор"?За наслідки своїх рішень,дій.Чи за це відповідатимуть інші.
показати весь коментар
28.04.2023 21:35 Відповісти
Куратор... він же "смотрящій"? Треба пильно наглядати за кураторами, щоб не зливали ворогу інформацію про ЗСУ.
показати весь коментар
28.04.2023 22:12 Відповісти
в общем, смысл сего опуса в том, что надо сначала думать а потом делать. но если бы всегда так делали, то не были бы там, где сейчас. а переучивать(ся) - ну, с купленными дипломами то, еще и самостоятельно, еще и в минимальные сроки ...
показати весь коментар
28.04.2023 22:18 Відповісти
Та вони що завгодно будуть витворяти, мутити ці зермаки - і з командуванням , і з армією, аби тільки не звільняти здані по-швидкому (за кілька днів) території на Півдні і південному Сході, воду в Крим, ЗАЕС. Бо оманські договорняки ніхто не відміняв і,єслі что- нє прастіт. Що, цю буйду з цивільними кураторами і бригадами наступу Залужний зі своїм Генштабом попросив зробити? Не чув і не читав про таке. Чи генералісімуси з опи? Тоді питань нема.
показати весь коментар
28.04.2023 23:36 Відповісти
Всім бажаючим піздіти, рекомендую сходити добровільно, для уточнення даних у військкомат. Мене не взяли, але адреналінчик підскочив.Треба підтягнути фіз підготовку!
показати весь коментар
28.04.2023 23:49 Відповісти
 
 