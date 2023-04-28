Кураторство формуванням нових бригад - це законне рішення Верховного головнокомандувача, - Бутусов

Формування нових військових з’єднань - це повноваження Верховного головнокомандувача. Але хотілося, щоб ці рішення базувалися на якомусь консенсусі, єдиній стратегії, яка підтримується усіма військовими керівниками задля раціонального використання ресурсів.

Про це розповів в інтерв'ю Українській правді головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи призначення цивільних міністрів кураторами, відповідальними за військове забезпечення бригад гвардії наступу.

"Це закономірна ситуація, яка не могла бути інакшою. Я багато разів писав, що у нас відсутнє оборонне планування. Люди, які займаються бізнесом, вони розуміють, що будь-який проєкт, в тому числі і журналістський, починається з того, що ти розумієш свої ресурси, скільки в тебе є матеріальних ресурсів, приміщень, кваліфікованих журналістів, бюджетний фонд. Все це має бути прораховано, щоб давати кінцевий результат. На жаль, у нас в Силах оборони такої системи немає. У нас кожне відомтсво, кожна структура торує якийсь свій шлях для перемоги. І основне завдання зводиться до того, щоб політик, який курує ту чи іншу структуру міг показати візуально, що він зробив дуже багато для перемоги, він є ключовою фігурою, ресурси потрібно направляти до нього, до його проєкту. Це не скординовано з усіма іншими. У нас координації усіх ресурсів в рамках однієї стратегії немає. У нас кожен торує свій шлях. Так і тут", - зазначив журналіст.

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"Ми бачимо, що контрнаступ вирішили інформаційно підтримати керівництво Офісу Президента. І вирішило теж взяти на себе курування створенням нових військових з'єднань. Я, відверто, не бачу чогось поганого в тому, що комусь доручають курувати певні військові структури. Можливо, якщо у цієї структури, керівника, якому дають таке завдання, існують менеджерські і лідерські компетенції. Він має добрі контакти і може допомогти. Він може придбати необхідні види озброєння, забезпечення, залучити людей із сфер, де він має контакти. В цілому, це, в першу чергу, повноваження Верховного головнокомандувача. Це він ухвалив рішення. Тому у мене немає питань щодо того, що президент Володимир Зеленський вирішив, що він має набирати нові бригади, створювати їх на базі Нацгвардії за допомогою Офіса Президента. Це реально його повноваження. У нас всі кажуть, що війною керують військові, насправді, це, звичайно, не так. Є Верховний головнокомандувач, є його вертикаль. Багато рішень йдуть від нього. Розподілення ресурсів йде з Офісу Президента. Це вони вирішують і сам Верховний головнокомандувач. В даному випадку, вони вирішили, що вони створюють цей проєкт - бригади для наступу. В ньому є багато складових. Взята частина діючих військових з'єднань. В них суттєво розширені штати. Створені штати під нові з'єднання", - наголосив Бутусов.

"Проблему я бачу в тому, що у нас відстунє оборонне планування. Ми розгорнули понад 100 бойових з'єднань рівня бригади. Вони всі потребують штатів на 6-8 тисяч людей. Вони всі потребують великої кількості забезпечення. Розгорнута велика кількість адміністративних структур. У нас загалом понад тисяча військових частин. Велика кількість адміністративних управлінських структур. Вони збільшуються. На все це треба ресурси. Основні це забезпечення, командири, командний склад: сержанти та офіцери, озброєння і боєприпаси. Якщо цих чотирьох основних складових одночасно немає в проєкті, то цей проєкт неефективний, не може бути використаний і не буде використаний. Тоді це відволікання великої кількості людей та ресурсів. Саме в цьому і проблема. А чи треба саме зараз дефіцитні боєприпаси витрачати на бойову підготовку новостворених частин, які немають ще багато чого? Можливо їх (боєприпаси. - Ред.) потрібно використати на фронті? Чи забезпечені ці новостворені частини командним складом? Він є? Він відібраний? Це не можна на вулиці за об'явою знайти. Добровольця можна набрати, а командирів і сержантів з досвідом - не можна. Вони не ходять по вулиці у пошуках роботи", - констатував він.

"Все, що у нас відбувається в державі, робиться фрагментовано. Я не можу сказати, що це тільки зараз. Воно і раніше робилося фрагметовано. Але ти очікуєш, що йде війна понад 9 років, понад рік йде повномасштабна війна, ресурси обмежені, країна б'ється, великі втрати, і ціна цих помилок або не достаньо продуманих рішень, дуже конкретна. Хтось створює багато нових бригад. На ці багато бригад йдуть боєприпаси, які, наприклад, не йдуть на Бахмут. Хтось кудись передає людей, а вони не йдуть на поповнення в частину, яка зараз веде бойові дії. Все це має конкретику. Все це потрібно прораховувати. Хотілося, щоб ці рішення, при тому, що це повноваження Верховного головнокомандувача і його право, базувалися на якомусь консенсусі, єдиній стратегії, яка підтримується усіма військовими керівниками. А в даному випадку, цього немає", - резюмував журналіст.