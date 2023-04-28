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Доброволець з Ірландії Фінбар Кафферкі, який воював за Україну, загинув поблизу Бахмуту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірландія

Громадянин Ірландії Фінбар Кафферкі загинув, захищаючи Україну, поблизу міста Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти "Ісламської держави".

У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося з Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмуту на сході України.

Ірландський міністр закордонних справ Майкл Мартін вшанував пам'ять загиблого.

"Він, очевидно, був молодою людиною з чіткими принципами. Наші думки і наші молитви сьогодні з родиною. Його сім'я попросила про приватність, і я не збираюся коментувати це в даний момент", – сказав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні в Україні загинули два американські добровольці

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
RIP
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28.04.2023 20:17
+18
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28.04.2023 20:26
+18
Возможно, стоит этим людям сразу давать гражданство... Пусть посмертно, но все же... Эти люди отдают самое дорогое - жизнь... Со смертью ты всегда один на один... Возможно они уже стали гражданами нашей страны... Но это так мысли в слух...
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28.04.2023 20:29
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28.04.2023 20:17 Відповісти
Brothers In Arms✊🇮🇹
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28.04.2023 20:23 Відповісти
Истории Украины и Ирландии очень схожи. Многовековая оккупация, попытки уничтожения культуры и родного языка, части территорий аннексированы.
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28.04.2023 20:29 Відповісти
ну разница есть...жыдоугрофиннобуряты сами по себе одичавшие...
вернее они и не слазили с пальмы николы...
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28.04.2023 21:02 Відповісти
Угу, есть разница. Украiнска Мова сохранилась, а Гелльский практически уничтожен. Гос. программа возрождения гэльского работает в Ирландии уже лет 20, с мизерным успехом.
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28.04.2023 21:22 Відповісти
ну лады,теперь я бриттов буду також ненавидить..
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28.04.2023 21:32 Відповісти
одно но...то шо бритты робылы колысь - кацапы делают щаз..
хвост у макак не отпал...
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28.04.2023 21:36 Відповісти
и ваабще... в воспитании бриттов винить надо римлян...
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28.04.2023 21:40 Відповісти
Zgoda.
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28.04.2023 21:42 Відповісти
Все, троха не так, як ви кажете. Офіційні документи в Ірландії видаються двома мовами, так само як двома мовами часто виконані написи на вивісках, дорожніх покажчиках. Ірландська - одна з кельтських мов, її вивчають у школах, нею ведуться деякі передачі на радіо і телебаченні, існує навіть цілком ірландськомовний канал TG4. У побуті ірландська збереглася у деяких містах: Ольстер - графство Донегол, Коннахт - графства Голвей і Мейо, Манстер - Вотерфорд, Корк і Керрі. В основному ж ірландці вживають англійську. З квітня 2005 усі державні службовці зобов'язані використовувати ірландську у діловому листуванні, а назви 2300 населених пунктів і районів країни перейменовано ірландськими іменами. З 2007 ірландська стала 21 офіційною мовою ЄС.
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30.04.2023 23:54 Відповісти
Шо ти пиз...ш нєдолуге....
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29.04.2023 00:35 Відповісти
Ты в каком классе, дебилко малолетнее?
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29.04.2023 01:18 Відповісти
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28.04.2023 20:26 Відповісти
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28.04.2023 20:26 Відповісти
Возможно, стоит этим людям сразу давать гражданство... Пусть посмертно, но все же... Эти люди отдают самое дорогое - жизнь... Со смертью ты всегда один на один... Возможно они уже стали гражданами нашей страны... Но это так мысли в слух...
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28.04.2023 20:29 Відповісти
просто убейте сотню кацапов и назовите улицу в его честь...
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28.04.2023 20:30 Відповісти
Nothing is here for tears, nothing to wail
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble.
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28.04.2023 20:36 Відповісти
Everlasting glory for the Hero!
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28.04.2023 20:51 Відповісти
Ірландія - дякую за все! Уклін Герою!

Пс. Так дивно, Людина з Ірландії, воював точно не за гроші, крім того в Ірландії навіть армії немає. Людина воювала за справедливість за покликом совісті на відстані 3000 км від дому, щоб допомогти чужій для себе країні. Герой!
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28.04.2023 20:57 Відповісти
С.У.М.
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28.04.2023 22:03 Відповісти
Низький уклін ❤️🙏! Вічна Світла памьять Герою!
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28.04.2023 22:26 Відповісти
Хоч один зелений "доброволець" загинув за волю України? Чому гинуть найкращі, а не бидло з кодла "какая разніца" і "нада проста перестать стрелять"??
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28.04.2023 22:39 Відповісти
Покойся с миром! Дякую...🖤🖤🖤
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29.04.2023 00:36 Відповісти
Спочивай спокійно, Друже.
Дякуємо тобі за боротьбу за волю України.

Співчуття рідним.
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29.04.2023 01:38 Відповісти
 
 