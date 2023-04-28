Доброволець з Ірландії Фінбар Кафферкі, який воював за Україну, загинув поблизу Бахмуту
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Громадянин Ірландії Фінбар Кафферкі загинув, захищаючи Україну, поблизу міста Бахмут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти "Ісламської держави".
У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося з Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмуту на сході України.
Ірландський міністр закордонних справ Майкл Мартін вшанував пам'ять загиблого.
"Він, очевидно, був молодою людиною з чіткими принципами. Наші думки і наші молитви сьогодні з родиною. Його сім'я попросила про приватність, і я не збираюся коментувати це в даний момент", – сказав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
вернее они и не слазили с пальмы николы...
хвост у макак не отпал...
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble.
Пс. Так дивно, Людина з Ірландії, воював точно не за гроші, крім того в Ірландії навіть армії немає. Людина воювала за справедливість за покликом совісті на відстані 3000 км від дому, щоб допомогти чужій для себе країні. Герой!
Дякуємо тобі за боротьбу за волю України.
Співчуття рідним.