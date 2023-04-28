У лікарню окупованого міста Каланчак на Херсонщині завезли велику кількість поранених росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів, яких завезли у лікарню міста Каланчак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ".

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