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У лікарню окупованого міста Каланчак на Херсонщині завезли велику кількість поранених росіян, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти,рашисти

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів, яких завезли у лікарню міста Каланчак. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У рашистів на лівому березі Херсонщини "процвітає" дезертирство, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Тепер портнов з татаровим керують українською судової системою, яка нищить еліту української розвідки. Зебіли, ви зробили це разом!
Іван Сімочкін. Херсон.
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28.04.2023 20:25
+9
На жаль, це дійсно був кінець життя сотень патріотів, до яких рашисти приходили в Херсоні по списках портнова, поки портнов спокійно собі жив під охороною зеленського на дачі коломойського під Києвом, а потім не дочекавшись орків спокійно виїхав закордон 2 червня 2022-го.

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28.04.2023 20:23
+5
Молюсь , щоби недобита кацапня поскоріше відкинула копита 😠
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28.04.2023 20:32
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На жаль, це дійсно був кінець життя сотень патріотів, до яких рашисти приходили в Херсоні по списках портнова, поки портнов спокійно собі жив під охороною зеленського на дачі коломойського під Києвом, а потім не дочекавшись орків спокійно виїхав закордон 2 червня 2022-го.

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28.04.2023 20:23 Відповісти
Тепер портнов з татаровим керують українською судової системою, яка нищить еліту української розвідки. Зебіли, ви зробили це разом!
Іван Сімочкін. Херсон.
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28.04.2023 20:25 Відповісти
интересно, где сейчас портнов обитает?
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28.04.2023 20:29 Відповісти
свежий подвоз выживших из Олешек.
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28.04.2023 20:24 Відповісти
блин,это в телегу комарам боевым,вы попутали...
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28.04.2023 20:25 Відповісти
Дніпро в районі Херсона… від 22 квітня циркулюють чутки про масштабне форсування українськими силами Дніпра, і то в кількох точках неподалік від Херсона. Наскільки я розумію, ЗСУ перетнули річку, але закріпилися поки що тільки на північному краю острова Дачі, який кілька місяців був сірою зоною. Я не знайшов підтвердження, що українці просуваються в напрямку (чи навіть увійшли до) Олешок. А твердженням, нібито росіяни покинули місто… вибачте, не вірю.
Том Купер
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28.04.2023 20:26 Відповісти
Не знаю кто куда переправился, но город под круглосуточным обстрелом.
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28.04.2023 21:01 Відповісти
Добийте їх, щоб не мучилися. А потім в скотомогильник.
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28.04.2023 20:27 Відповісти
если бы врачи хоть были патриотичными, а то продажные ждуны.
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28.04.2023 21:01 Відповісти
Молюсь , щоби недобита кацапня поскоріше відкинула копита 😠
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28.04.2023 20:32 Відповісти
Саме так - "завезли"...як гарбузи у хлів
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28.04.2023 20:33 Відповісти
шо с харей у лаптя на фото ?
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28.04.2023 21:13 Відповісти
краще б одразу в морг
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28.04.2023 21:20 Відповісти
пусть вся кацапня что эта что в рашке побыстрее сдохнет! и война тогда прекратится,и земля очистится от ублюдков!
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28.04.2023 21:29 Відповісти
Везите сразу в скотомогильник. ***** простыни в фельдшер пунктах загрязнять напрасно. Тяжелораненый подсохнет сам собой через 6-9 часов без суперхирургмегапомощи
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28.04.2023 21:34 Відповісти
Свинособак постреляли.
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29.04.2023 03:37 Відповісти
 
 